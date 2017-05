Politologové: Začala ostrá předvolební kampaň a Sobotka hraje vabank

„Sobotka se rozhodl pro hru vabank,“ řekl k premiérovu rozhodnutí podat demisi politolog Pavel Šaradín. Podle něj je pravděpodobné, že předseda ČSSD bral v úvahu i klesající preference své strany před podzimními volbami do Poslanecké sněmovny. „Spočítal si, že ČSSD tímto krokem o moc nepřijde. Je to svým způsobem zahájení volební kampaně a uvidíme, jak se mu podaří být přesvědčivý,“ vysvětlil politolog.

To, že se Sobotka místo odvolání ministra financí rozhodl podat demisi vlády, může být podle Šaradína výhoda. „Odpovědnost nese sice on, ale tímto do odpovědnosti vtáhl i koaliční strany KDU-ČSL a také ANO,“ uvedl Šaradín.

Také podle politologa Kamila Švece je Sobotkův krok riskantní. Zda se vyplatil, ukážou podle něj až následující dny. „Jde do rizika, jak se mu to podaří prodat veřejnosti a jak k tomu přistoupí prezident,“ domnívá se Švec.



Před Sobotkovou tiskovou konferencí, na které informoval o demisi vlády, se spekulovalo o tom, že možná odvolá ministra financí Andreje Babiše. „Demisí z toho udělal mnohem větší a mnohem závažnější problém. Ukázal tak, že nejde jen o personální spor, ale že je to věc celé vlády,“ okomentoval to Švec.

„Překvapivý krok,“ hodnotí rozhodnutí premiéra politolog Josef Mlejnek. „Ale je to krok, který v představě pana premiéra umožní reagovat na situaci a vyhnout se tomu, aby z Andreje Babiše udělal mučedníka. Je to krok, který může ve výsledku ukázat, že z toho Sobotka něco vytěží, že se to ukáže jako řešení,“ uvedl Mlejnek s tím, že nechce předvídat, jak se bude situace vyvíjet dál. Příliš ale nevěří tomu, že by vznikla nová „letní vláda“ a nová koalice.

„Budou si chtít udržet vládu,“ řekl Mlejnek o současné koalici. Připomněl navíc, že vláda v demisi nadále vládne až do doby, kdy ji vystřídá jiná vláda.

Nezanedbatelná bude i role prezidenta. Mlejnek uvedl, že Zeman může taktizovat. Šaradín připomíná, že prezident nemá důvod spěchat. „Očekávám, že po schůzce se Sobotkou si pozve představitele dalších koaličních stran. Poté může následovat další kolo schůzek,“ řekl.

Politologové se také shodují, že oznámením demise vlády začala ostrá předvolební kampaň. Načasováním tohoto kroku na začátek volební kampaně navíc Sobotka podle Švece dosáhl toho, že „politické strany se z toho nemohou vykroutit“ a budou muset k situaci zaujmout jasné stanovisko.