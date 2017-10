AfD si pochvaluje vítězství Babiše, Rusko vyhlíží zlepšení vztahů

„Gratulujeme panu Babišovi k jeho skvělému vítězství v České republice,“ napsal v pondělí v tiskové zprávě šéf frakce Alternativy pro Německo (AfD) ve Spolkovém sněmu Alexander Gauland. Předseda hnutí ANO, které v českých volbách jasně zvítězilo, podle něj na obavy a problémy svého lidu dokázal reagovat správnými návrhy řešení.

Česko je tak nyní další zemí, která se staví proti kvótám na přerozdělování uprchlíků. „Merkelová a Juncker svou tvrdohlavostí hraničící s hloupostí v uprchlické politice pobuřují stále více menších členských států a jejich obyvatel,“ je přesvědčena AfD, která se sama tvrdě staví proti příchodu zejména muslimských migrantů.

Německé deníky po českých parlamentních volbách nešetří kritikou. Píší o autoritářských mocenských modelech, vzniku bloku neliberálních demokracií ve střední Evropě nebo alarmujícím signálu pro všechny, kdo si dělají starosti o demokracii v Evropě.

List Die Welt je přesvědčen, že se Česko volbami přiblížilo zemím jako je Polsko nebo Maďarsko. „Ve střední Evropě tak vzniká blok ‚neliberálních demokracií‘. Hrozí, že se východoevropská výjimka stane východoevropským pravidlem. Nejen pro Rusko a Turecko platí: demokratické volby negarantují automaticky demokracii. Mohou být použity i k poškození nebo úplnému odstranění rozdělení moci a vlády práva. Následky, které by to mělo pro Evropskou unii, jsou nedozírné,“ míní Die Welt.

„Úspěch (šéfa hnutí ANO Andreje) Babiše musí být dalším alarmujícím signálem pro všechny, kteří si dělají starost o stabilitu demokracií v Evropě,“ píše zase Frankfurter Rundschau. Konzervativci a sociální demokraté v mnoha zemích se podle něj musí zamyslet nad tím, proč je narušena komunikace mezi nimi a voliči.

Dotační podvod a touha po silném muži

„Andrej Babiš se ve volební kampani neprofiloval jen jako kritik uprchlické politiky Angely Merkelové a protivník evropské integrace. Babiš také těžil z nedůvěry lidí v etablované strany,“ konstatuje frankfurtský list. „Že se to v jeho osobě podařilo někomu, kdo je sám podezřelý z podvodu s unijními dotacemi, zní jako absurdní vtip,“ vyjadřuje své přesvědčení deník.

„To, že i designovaný nový šéf vlády Andrej Babiš měl podvádět s evropskými penězi, mnoho Čechů nezajímalo,“ míní východoněmecký list Volksstimme. „Doufají v silného šéfa vlády, který umí zacházet s penězi, udrží jim migranty od těla a odstraní korupci. Že to má málo společného s rozdělením moci - no a co? Autoritářské vládní modely jsou celosvětově na vzestupu,“ poznamenává deník, podle něhož Češi dosavadnímu stranickému konglomerátu ve volbách postavili židli před dveře.

„Vítězství Andreje Babiše v Česku ukazuje na vzor, který byl patrný už u brexitu nebo volby (Donalda) Trumpa. Znechucení nad korumpovatelností politické třídy se spojilo s touhou po silném muži,“ píše list Landeszeitung, podle něhož přitom nebylo nutné, aby populistická hesla odpovídala skutečnosti.

Podobně to vidí i deník Nordwest-Zeitung, podle kterého jsou lidé v Evropě nespokojeni se svým politickým zastoupením. „Právě tato skutečnost umožňuje poměrně snadno přesvědčit voliče nováčkům, kteří přijdou s jasnými a někdy i jednoduchými a populistickými vzkazy. Úspěch přitom garantují, zdá se, především tři témata: kritický postoj vůči Evropě, tvrdý postoj vůči uprchlíkům, boj proti zkostnatělým politickým strukturám,“ je přesvědčen list.

Prohra Havlova dědictví

Hnutí ANO sice jasně vyhrálo české parlamentní volby, ale s jeho předsedou Andrejem Babišem nechce vládnout téměř nikdo. Upozorňuje na to vydání rakouského deníku Die Presse. Hlasování přineslo prohru dědictví Václava Havla a útlum pro EU, napsal komentátor deníku Salzburger Nachrichten.

Die Presse si všímá prvních pokusů ANO o navázání spolupráce se zbývajícími osmi stranami. ANO, které list označuje za pravicové protestní hnutí, podle svého ústředí upřednostňuje pokračování koalice se sociálními demokraty a lidovci. Obě strany ale odmítají účast Babiše ve vládě, protože jim vadí jeho vyšetřování kvůli možnému dotačnímu podvodu. Druhá nejúspěšnější ODS koalici s ANO podle rakouského listu vylučuje i v případě, že by Babiš ve vládě nezasedl. Nehodlá ani tolerovat menšinový kabinet ANO.

Reakce z Ukrajiny Ukrajinská média se po českých parlamentních volbách zajímají o možnou změnu vztahů České republiky s Ruskem a o dopad protipřistěhovaleckých nálad na osud ukrajinských pracovních migrantů. Se znepokojením se komentátoři zamýšlejí nad možností koaliční spolupráce vítězného hnutí ANO s proruskými politickými stranami. Protiimigrační tábor v Evropě značně posílil, což vyvolá nový bolehlav u německé kancléřky Angely Merkelové, uvádí komentář publikovaný na webu ukrajinské zpravodajské televize 24 kanal. Ukrajinských migrantů v Česku se nová situace může týkat jen nepřímo, protože Ukrajinci tam zdaleka nejsou uprchlíky.

Ukrajinským přistěhovalcům se věnuje i komentář státní agentury Ukrinform. Uvádí se v něm, že Andrej Babiš "dosti důsledně" vítá ukrajinskou pracovní migraci."V tom se právě projevuje jeho přístup obchodníka: Ukrajinci nám pomohli vytvořit 200 000 pracovních míst, co je na tom špatného? Pracují dobře, na čemž máme zájem."



Die Presse nicméně spekuluje, že zejména v ČSSD mohou nastat personální změny, které přinesou i obrat postoje vůči Babišovi. Propad sociální demokracie o 13 procentních bodů označil list za katastrofální.

„Zpustošeno je dědictví Václava Havla, který trval na pravdě, propagoval Evropu a hájil morální politiku mimo partajní zájmy a tržní ideologii,“ míní Helmut L. Müller z regionálního deníku Salzburger Nachrichten. Podle něj je pozoruhodné, že v Česku tolik posílili populisté a euroskeptici, přestože se zemi ekonomicky a sociálně velice daří.

Nové vztahy s Ruskem?

O zesílení tlaku na zrušení protiruských sankcí a o komplikacích ve vztahu České republiky s Evropskou unií spekulují ruské komentáře k vítězství hnutí ANO v českých parlamentních volbách. Podle listu Kommersant bude vláda Andreje Babiše spolupracovat s vedením východoevropských zemí nespokojených s politikou Bruselu. Server Vesti napsal, že po českých volbách „zavládl mezi evropskými činiteli v Bruselu znovu smutek“.

Kommersant upozorňuje, že v programu ANO se hovoří o snaze vypracovat novou strategii vztahů s Ruskem s cílem upevnit bezpečnostní architekturu v Evropě a přispět k rozvoji česko-ruských styků. „Od roku 2014 vůdce ANO prohlašoval, že sankce vůči Moskvě jsou neúčinné, a letos v říjnu podpořil názor prezidenta Miloše Zemana, který navrhl uznat připojení Krymu (k Rusku) a vyplatit Ukrajině kompenzaci,“ uvádí Kommersant. Kvůli výrokům o Rusku podle něj česká sociální demokracie Babiše nepodporuje.

I Rossijskaja gazeta připomíná, že Babiš nejednou hovořil o nezbytnosti „ukončit sankční válku s Ruskem“. Jeho hnutí ANO označuje za „centristické s prvky populismu“.

Rozčarování českých občanů s politikou tradičních politických stran je „očividně spojeno s tím, že ministři odcházející vlády Bohuslava Sobotky byli příliš závislí na Bruselu,“ uvádí list. „Často to neodpovídalo národním zájmům Česka, nebo jim to přímo škodilo. A Češi jsou velmi citliví na vše, co se týká jejich svrchovanosti,“ konstatuje se v komentáři.

Koho volili vaši sousedé? Projděte si podrobnou mapu

„Mezi evropskými činiteli v Bruselu zavládl znovu smutek,“ komentuje výsledky českých voleb server Vesti. Uvádí, že, soudě podle některých Babišových výroků, jeho názory na vztahy s Ruskem a EU jsou identické s míněním prezidenta Zemana: sankce jsou zbytečné, téma Krymu je třeba uzavřít. „Mnohé bude jasné, až si Babiš vybere koaliční partnery,“ soudí Vesti.

Podle ruského serveru Politikus nové rozložení sil v České republice velmi rozčiluje Ukrajinu, protože Babiš je znám svým negativním vztahem k protiruským sankcím. „Rovněž vystupuje s ostrou kritikou diktátu EU a je připraven bojovat proti vnucované migrační krizi tím nejradikálnějším způsobem,“ zdůrazňuje server.

„V Česku je v dané chvíli velmi mnoho nelegálních ukrajinských migrantů, které nová státní moc vyžene nejdřív. Později přijdou na řadu i legálně zaměstnaní migranti, jejichž kvóty Praha nejednou zvyšovala kvůli Bruselu. Pokud se Babiš odhodlá ke konfrontaci s pohlaváry v EU ohledně migrační otázky, Ukrajinci jako oběti svých vlastních neschopných politiků poletí ze země jako první,“ praví se v komentáři.