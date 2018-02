Šéfredaktor Aktuality.sk: Totálně nepravděpodobná věc, že zavraždí analytika

„Je to zvláštní, dělal datovou žurnalistiku. Měl před sebou dva monitory a skládal smlouvy k sobě. Vycházel z veřejných otevřených zdrojů,“ říká Bárdy.

Až dosud se Aktuality.sk nechtěly k tragédii vyjadřovat, nyní Bárdy poskytl reportérům MF DNES exkluzivní rozhovor.



Takže Ján Kuciak nebyl klasickým investigativním novinářem?

On neměl tipy, on byl sám sobě zdrojem. Na první pohled to, co dělal, nebylo přinášet nová fakta, on známé věci spojoval. Jak já říkám, byl jako Steve Jobs, který vzal 100 známých věcí, dal je dohromady a vytvořil dokonalý smartphone. Ján byl takový neviditelný, mohl tu být a ani jste si ho nevšiml. Je divné, že by někdo zavraždil právě jeho.

Jednou z vyšetřovacích verzí je, že vrah ho zabil kvůli připravovanému článku o italské mafii na Slovensku. Co o tom víte vy?

O Italech na chudém východě už se psalo, ale nikdo neřekl, kdo konkrétně to je. Ján spolupracoval s italskými vyšetřovateli, byla to podrobná práce.

Při ní kontaktoval i novináře v zahraničí, včetně Pavly Holcové z Českého centra pro investigativní žurnalistiku?

S ní jsme spolupracovali už dříve, třeba na kauze Panama Papers (týkala se firem v daňových rájích, pozn. red.). Takže to byla prověřená spolupráce. To je také ten český přesah případu.

Kdy jste Jána Kuciaka viděl naposledy?

Minulý týden ve středu. Právě přinesl text o italské mafii a ten jsme redigovali. Říkal jsem mu, co s tím, ať to dá do kupy, všechno verifikuje a půjde to ven.

Když jste se dozvěděl, co se stalo, co vás napadlo?

Jste první novináři, se kterými se o tom bavím. Pro mě je to strašně těžká věc, při každé zmínce o něm (o Kuciakovi) jsem se rozplakal. Pro mě je to ztráta na úrovni rodiny.

Loni dostal nabídku za podstatně větší peníze, řekl jsem mu, že můžeme pracovat tak, abychom pomohli zemi, ve které žijeme. O to víc jsem si vážil, že neodešel, a o to více se mě to dotklo.

Mně to zavolal v půl sedmé ráno kolega, který mi běžně jen píše. Říkal jsem si, že to není dobrá zpráva, když volá člověk, který vám běžně nevolá. A že zavraždili Jána Kuciaka. Totálně nepravděpodobná věc, že zavraždí analytika. Proč by zabíjeli analytika, který neodhaluje průsery, on pracoval s otevřenými zdroji. Takových kluků by měly být stovky na policii, kteří budou sedět a hrabat se v otevřených zdrojích. To jsou smlouvy se státem, eurofondy. Nic skrytého, investigativního.

Dal jste si to okamžitě do souvislosti s jeho prací?

Jeho soukromý život jsem neznal, navzdory tomu, že jsme si byli blízcí a byl to můj kamarád, tak reálně tím, že nežili v Bratislavě, jsem nevěděl žádné podrobnosti o jejich životě. Nemyslím si, že by důvod vraždy mohl být gambling, fet nebo cokoliv jiného. Myslím, že jedině práce.

Víme od policie, že tam nebyl žádný vzkaz od mafie, nějak rozmístěné náboje. Byly tam vystřílené nábojnice i nevystřelené náboje, ale nejpravděpodobněji proto, že měl (vrah) problém s dobíjením pistole a náboje mu vypadávaly, když přebíjel. Nebyl to odkaz ve smyslu „zabijeme další“.

V posledních měsících však podal trestní oznámení, že je mu vyhrožováno jedním kontroverzním slovenským podnikatelem. Údajně máte nahrávku tohoto rozhovoru. Máte ji skutečně?

On ji měl v telefonu. Až nám policie telefon vrátí či nám dá možnost zkopírovat si nějaké věci z něj, budeme ji mít.

Slyšel jste tu nahrávku?

Ano.

Co tam tedy ten podnikatel říká?

Že bude hledat špínu, zjišťovat informace o rodině a všechno zveřejní.

Takže o smrti ani slovo?

Ne. Neříkal nic takového, žádnou zmínku o tom, že by mu mělo jít o život.

Vyhrožoval někdo vašim kolegům?

Ne. Nikdy.

Spojujete si to tedy také s italskou mafií?

V kontextu toho, čemu se nyní věnoval, tak mi to přijde nejpravděpodobnější. Říkám to ale opatrně, nechci na nikoho ukazovat prstem a říkat, že je vrah. Možná si mohli myslet (Italové), že Ján zjistil něco, co je mohlo ohrozit. Nic takového ale není.

Nepřekvapil vás krok premiéra, který na tiskovou konferenci přinesl milion eur v hotovosti?

Pro mě je to nepochopitelné. Naprosto nepochopitelné. Měli jsme jako šéfredaktoři následně po tiskové konferenci setkání s předsedou vlády, nikdo to nechápal, proč to udělal. On to bere jako projev své zainteresovanosti.

Milion eur v hotovosti, které ukázal premiér Robert Fico. Dostane je ten, kdo napomůže k dopadení vraha Jána Kuciaka a jeho snoubenky.

Obává se o svou politickou budoucnost...

Je velmi nervózní na to, jaký bývá suverén. A to i lidé okolo něho. On by to mohl ustát, ale okolo jeho vlády a jeho nejbližších spolupracovníků je tak toxická atmosféra, že on se fakt bojí veřejného mínění, že to vyžene lidi do ulic.

Z našeho pohledu to vypadalo jako divoký východ...

Pro mě také. Toto je čistý Balkán.