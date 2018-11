Tajemný Protopopov. Únosce, nebo bodyguard ve službách Babiše?

Hlavní aktér údajného únosu, osmatřicetiletý Petr Protopopov, je podle svého bývalého obchodního partnera Josefa Komárka dlouholetý vášnivý cyklista, zjistil iRozhlas.cz. V mládí na kolech závodil, později s nimi právě s Komárkem začali obchodovat. V roce 2012 založili Cyklovrakoviště, prodejnu s náhradními díly.

Po dvou letech se svého podílu vzdal a začal podnikat na sebe. Založil společnosti Cyklotuning a Cyklotuning servis, kde jako jednatel tehdy působil Jiří Vysloužil. Ten se k němu nyní nehlásí. I tyto firmy Protopopov po čase prodal. Už v roce 2015 jako nový vlastník v obchodním rejstříku figuruje Lukáš Klinecký. Ten tvrdí, že Protopopova nezná, firmy od něj prý pouze odkoupil.

Bodyguard mladého Babiše

Podle Komárka se Protopopov podnikání vzdal, jelikož mu jeho manželka, lékařka Dita Protopopová dohodila hlídání Babiše ml. Právě Protopopová, se kterou se Andrej Babiš mladší setkal v Národním ústavu duševního zdraví, napsala zprávu o jeho zdravotní nezpůsobilosti a díky tomu neměl být stíhán policií v kauze Čapí hnízdo.

Protopopov kontroloval Babiše ml., aby bral léky a dělal mu bodyguarda. Musel si proto také udělat zbrojní průkaz. Podezření, že by stál za únosem, ale Komárek odmítá. Cesta na Krym byla údajně jen jedním z mnoha výletů, které spolu podnikali. Měl to být výlet na ryby.



Protopopova rodina přišla do Česka zřejmě v 90. letech. On sám na cyklistickém serveru bike-forum v roce 2012 napsal, že v ČR žije už 17 let. Protopopov přitom pracuje pro Agrofert, co přesně dělá, však není jasné. Mluvčí společnosti Karel Hanzelka sdílný nebyl. „Nezlobte se, nebudeme se ke svým zaměstnancům vyjadřovat,“ citoval jej Český rozhlas. Z dostupných informací zároveň vyplývá, že působí i jako začínající fotograf. Loni si založil firmu s názvem Vostok studio, které se má podle obchodního rejstříku angažovat v oblasti audiovizuálních služeb.



PŘEHLEDNĚ: O co jde v kauze Čapí hnízdo Rekonstrukce bývalého dvora Semtín odstartovala v roce 2006, trvala celkem čtyři roky.

Usedlost původně patřila společnosti ZZN Agro Pelhřimov, spadající pod holding Agrofert Andreje Babiše, v jehož představenstvu seděl i Jaroslav Faltýnek.

V roce 2007 ZZN Agro Pelhřimov rozhoduje o vydání tzv. anonymních akcií. Tímto krokem skrývá svou dosud průhlednou vlastnickou strukturu. Babiš později uvedl, že majiteli byly jeho děti, jeho partnerka a její bratr. Teprve poté si firma změní název na Farma Čapí hnízdo.

V únoru 2008 farma poprvé žádá o dotace, celkem dostane 54 milionů.

V roce 2014 končí pětiletá lhůta, po kterou se kontroluje dodržení podmínek udělení dotace. Farma Čapí hnízdo se stává součástí společnosti Imoba, jejímž jediným akcionářem je SynBiol, patřící do holdingu Agrofert .

. Podrobnou časovou osu kauzy najdete zde.

Reakce Andreje Babiše na reportáž o údajném únosu jeho syna na Krym:

