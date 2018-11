Protopopov: O Adyho jsem se staral jako o bratra, neunesl jsem ho

„Moje práce spočívala v podpoře a dohledu nad Adym,“ vysvětlil v rozhovoru pro deník Právo Petr Protopopov. Podle svých slov dělal Andreji Babišovi mladšímu společníka a asistenta. „Staral jsem se o něj jako o bratra, trávili jsme spolu volný čas. Ráno jsem ho vytahoval z postele, šel s ním lékaři nebo na úřad a zaměstnával ho přes den,“ uvedl.

Premiér Andrej Babiš ve středu na tiskové konferenci prohlásil, že jeho syn trpí schizofrenií. Více čtěte zde: Babiš: Co se stalo, je puč Palermo. Můj syn trpí schizofrenií.

Podle Protopopova naplno vypukla nemoc Babiše mladšího 17. července 2015, kdy ho policie nechala převést na psychiatrii v Havlíčkově Brodě a poté do Národního ústavu duševního zdraví, kde pracovala Protopopova manželka.

„Odstavil auto na D1, myslel si, že má v autě bombu. Na policii byl agresivní, tak ho převezli na psychiatrii, kde měla ten den službu moje žena. Od té doby to všechno začalo. Pan Babiš starší manželku pak požádal, zda by mu se synem nepomohla a nesehnala mu nějakého opatrovníka. Tak jsem si řekl, že to zkusím,“ líčí Protopopov.

Podle svých slov se o Andreje Babiše mladšího první čtyři měsíce staral z vlastního přesvědčení. Do Agrofertu prý nastoupil na pozici řidiče až v v lednu 2016.

„V Agrofertu jsme s Adym rozváželi různé věci. Dělali jsme tak sedm osm hodin, ale trávili jsme spolu reálně více času. Pokud jde o mzdu, samozřejmě to nebyl 20tisícový plat uklízečky. Zabralo mi to hodně času, ale pan Babiš mě platil slušně. Že by to ale bylo přes sto tisíc, tak to ne,“ vysvětlil.

Svůj vztah s Babišem mladším Protopopov popisuje jako vztah k nevlastnímu bratrovi. „Schizofrenie, kterou trpí, je strašná. Byl schopen fungovat, pracovat a žít. Ale kdybyste ho jen tak nechal, tři dny nevyleze z bytu. Do všeho jej musíte nutit,“

„Neví, že je psychicky nemocný. Spoustě lidem říká, že mu nic není, že je všechno v pořádku a že za všechno můžou policajti,“ popsal Protopopov.



Redaktorům Práva muž také odpověděl na dotazy týkající se cesty do Moskvy a na Krym, kam měl podle slov Babiše mladšího Protopopov unést. „Tlak novinářů byl po vypuknutí kauzy Čapí hnízdo enormní. Chtěl jsem prostě odjet z toho pekla, než se situace uklidní, a hlavně jsem chtěl, aby Ady přišel na jiné myšlenky.“

„Nejsem Čech, z mého pohledu není Krym anektované území, ale součást Ruska. Jinak než česky a rusky se nedomluvím. A protože v Rusku v září nebylo jinde teplo než na Krymu, tak jsme jeli tam,“ vysvětluje Protopopov výběr destinace a dodává, že se na Krymu Babiš seznámil se slečnou.

„Andy napsal ve špatné chvilce do Kriminalistického ústavu e-mail, že jsem ho na Ukrajinu unesl. Mrzí mě, když tvrdí, že ze mě má strach. Dva a půl roku jsem mu věnoval svůj čas a stálo mě to spoustu nervů. Teď jsem já i moje rodina vláčeni médii. Ale Adymu to nemám za zlé. Schizofrenie je děsivá,“ uvedl Protopopov.

K rozhovoru se vyjádřil předseda vlády Andrej Babiš. „Děkuju manželům Protopopovým, že nám naprosto nad rámec všeho běžného pomohli a že Petr Protopopov věnoval dva a půl roku svého života mému synovi. Dal mu přátelství, svůj čas, naslouchal mu, pomáhal mu,“ napsal premiér na svém Facebooku.

