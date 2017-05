Babišovy odposlechy chtějí řešit poslanci, vysvětlení žádá i Telička

Opoziční ODS chce kvůli nahrávkám vyvolat mimořádnou sněmovní schůzi, na níž by poslanci jednali o údajném zneužívání médií a dalších institucí Babišem. Žádost už podle poslankyně Jany Černochové podepsal dostatečný počet členů dolní komory, aby ji předseda Jan Hamáček (ČSSD) svolal. Připojili se poslanci klubu TOP 09 a Starostů.

Vyjádření redaktorů MF DNES a iDNES.cz Hnutí ANO Andreje Babiše nemá jakoukoli možnost skrytě ovlivňovat nebo manipulovat obsah článků v Mladé frontě Dnes nebo na iDNES, uvedli redaktoři obou médií ve společném prohlášení. Zároveň se distancovali od chování bývalého kolegy. „Selhal také Andrej Babiš, který opakovaně prohlásil, že se nebude snažit využít svého vlastnictví k ovlivnění obsahu titulů společnosti MAFRA. Z nahrávek vyplývá, že v tomto bodě lhal,“ uvádí se v prohlášení

Podporu tomuto kroku vyjádřil už premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka v pátek dopoledne na tiskové konferenci. „Je to politik, který veřejně lhal, když tvrdil na veřejnosti i koaličním partnerům, že neřídí novináře ve svých novinách,“ řekl Sobotka na Babišovu adresu. „Je na místě, aby o tom jednala Poslanecká sněmovna,“ dodal.

Další koaliční partner Babiše, šéf lidovců Pavel Bělobrádek, vystupování Babiše za nešťastné. Podle něj nebyl ministr financí „schopen vyvrátit, že lidem lhal.“

Babiše za obsah nahrávek kritizuje i europoslanec zvolený za ANO Pavel Telička. „Měli bychom se dozvědět, jestli příslušné orgány vyšetřují, kdo a proč nahrával vysokého ústavního činitele ČR a jestli se tyto orgány budou zabývat i znepokojivými informacemi, o nichž se na jedné z nahrávek hovoří. Zároveň bychom ale měli vědět, zda Andrej Babiš skutečně ovlivňoval média, která mu donedávna patřila,“ uvedl Telička na svém webu.

Babiš: Odposlouchává mě agentura blízká rozvědce

Babiš s dnes již bývalým redaktorem MF DNES Markem Přibilem na nahrávkách diskutují o informacích, které se týkají minulosti premiéra Bohuslava Sobotky či obchodních zájmů ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD). Babiš se v odposleších zamýšlí, kdy by bylo vhodné informace zveřejnit. Také požádal redaktora, aby oslovil ředitele strategického rozvoje MAFRA Františka Nachtigalla.

Vicepremiér považuje odposlechy za skandální a za cílenou likvidaci své osoby. Z odposlouchávání obviňuje sociální demokracii a její okolí. Přiznává však, že pro svá tvrzení nemá důkazy. Babiš kvůli záznamům podal trestní oznámení (více čtěte zde).

„Já to beru jako nějakou provokaci. Mám informaci, že je to nějaká agentura blízká ÚZSI (Úřad pro zahraniční styky a informace, pozn. red.) pana Chovance. Takové informace mám už delší čas, že se tam dějí podivné věci vůči mé osobě. Určitě se to nedělá oficiálně. Pamatujeme si, jak fungovalo Vojenské zpravodajství za pana Nečase,“ řekl Babiš iDNES.cz.



Ve čtvrtečním pořadu Interview ČT 24 označil odposlechy za podvrh a kampaň. „Toto jsou praktiky StB! Není normální, aby byl místopředseda vlády sledován a údajně nahráván,“ rozčílil se Babiš otázky týkající se obsahu odposlechů.



Společnost MAFRA ve středu oznámila, že i když nahrávku považuje za pochybnou, Přibila se rozhodla propustit. List patří stejně jako iDNES.cz a Lidové noviny do mediální skupiny MAFRA, která je součástí holdingu Agrofert. Babiš do února holding vlastnil, poté ho kvůli zákonu o střetu zájmů převedl do svěřenských fondů.



Odposlechy řešit nebudu, řekl ve středu Babiš v Rozstřelu: