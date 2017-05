Babiš i Chovanec míří na Hrad. Klíč k řešení vládní krize má Zeman

Když na Hrad zamířili naposledy Babiš a Chovanec společně kvůli sporu o reorganizaci policie, dostali od Zemana šachové hodiny a ponaučení, že politika je běh na dlouhou trať. Teď se jejich Zeman bude moci ptát, jak při uvědomění si toho pokročili. Zeman podporuje spolupráci ČSSD a hnutí ANO, zároveň je u něj dlouhodobě v nemilosti končící premiér Bohuslav Sobotka.

Babiš původně na Hrad zamířit chtěl ve chvíli, kdy ho Sobotka chtěl vyhodit z vlády. Po Sobotkově v úterý ohlášené demisi se situace změnila. „Toto je nová situace, takže se zeptám pana prezidenta, co na to říká,“ řekl Babiš v rozhovoru pro MF DNES. „Dovládnout by určitě měla toto vláda v demisi,“ míní ministr financí a předseda ANO. Umí si představit, že ČSSD nominuje jiného premiéra, který znovu sestaví vládu s ANO a lidovci. Zmínil ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, s nímž se podle něj dá jednat, ne jako se Sobotkou.



Šéf lidovců Pavel Bělobrádek po jednání s Babišem a Sobotkou na vládě řekl, že možným řešením by byla nová vláda, jak bez současného premiéra, tak bez dosavadního ministra financí. Podle lidovců by to pomohlo zklidnit situaci. (více zde)

Sobotka řekl ministrům při jednání vlády, že podá demisi k polovině května a vedení ČSSD se ráno shodlo, že vhodným řešením nejsou předčasné volby. Ty řádné jsou totiž již velmi brzy, 20. a 21. října.

Zeman ovšem bez ohledu na přání politiků bude moci jmenovat premiérem toho, koho si sám vybere. Tak jako to udělal již v roce 2013, kdy navzdory touze tehdejší koalice pokračovat ve vládě Petra Nečase, jen bez Petra Nečase, jmenoval premiérem Jiřího Rusnoka. Jeho vláda pak nezískala důvěru, ale ve funkci byla ještě tři měsíce po parlamentních volbách, než nastoupil Sobotkův kabinet.

Premiér Sobotka oznámil, že vláda podá demisi:

