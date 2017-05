Nová vláda může být bez Sobotky i Babiše, řekl Bělobrádek

„Jedno z řešení je to, co tam padlo, že by mohla pokračovat vláda na stejném půdorysu, jenom bez pánů Sobotky a Babiše, což je věc k jednání,“ řekl novinářům Bělobrádek.

Mluvilo se o tom na jednání předsednictva vlády. Podle lidovců by to pomohlo zklidnit situaci poté, co premiér Bohuslav Sobotka oznámil, že dá demisi, což znamená pád celé jeho vlády. Ministrům premiér řekl, že demisi dá k polovině května.

„Záleží na pověření prezidenta republiky,“ odvětil Bělobrádek na otázku iDNES.cz, kdo by takovou vládu řídil. Nikdo z účastníků jednání - tedy ze šéfů koaličních stran - proti takové možnosti nic nenamítal, řekl šéf lidovců.

Babiš podle něj jen řekl, že hnutí ANO preferuje, aby on sám ve vládě zůstal. Koaliční strany ČSSD, ANO a KDU-ČSL budou o řešení situace jednat příští týden. „Dávalo by to šanci, aby takto rekonstruovaná vláda mohla zemi dovést do řádných voleb,“ uvedl také místopředseda lidovců Marian Jurečka. Taková vláda by mohla dodělat některé rozdělané věci a připravit návrh rozpočtu.

Bělobrádek zamíří na jednání s prezidentem Milošem Zemanem ve čtvrtek odpoledne, den po Babišovi a ministru vnitra Milanu Chovancovi z ČSSD.