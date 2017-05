Sobotka svolal mimořádnou tiskovku, Babiš čeká, že ho zkusí odvolat

Ústava neříká, jak rychle to musí prezident udělat, nestanovuje termín. Ale Babiš dal najevo, že spoléhá na něco jiného. „Ať tedy navrhne moje odvolání a pan prezident mě buď odvolá, nebo neodvolá,“ řekl ministr financí pro nové vydání časopisu Týden.

Se Zemanem se Babiš potká ve středu na Hradě. A chce mu říci, že k odvolání z vlády nevidí důvod a že sám odejít nechce.

„Pozval bych si pana premiéra a zeptal bych se ho, zda má cenu odvolávat jakéhokoli ministra půl roku před volbami. Je to velmi absurdní a velmi neobvyklé,“ řekl Zeman minulý týden v rozhovoru pro TV Barrandov, když dostal dotaz, zda by požadavku předsedy sociální demokracie vyhověl. „Promluvil bych si s Andrejem Babišem a zeptal se ho, zda se chce státi mučedníkem,“ uvedl prezident. (více zde)



Sociální demokraté ve čtvrtek představili sedmdesátistránkovou analýzu zpochybňující Babišovo zbohatnutí a podnikatelské aktivity (více čtěte zde). Následně jej Sobotka vyzval k vysvětlení všech pochybností. Babiš reagoval, že premiér si připravuje půdu pro jeho odvolání a samotná zpráva mu připomíná „analytickou zprávu podsvětí“ (psali jsme zde).

VIDEO: Bohuslav Sobotka: Kauza Andreje Babiše poškozuje dobrou pověst vlády Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Babiš poté v pátek představil zprávu pro Sněmovnu, v níž vysvětluje okolnosti nákupu nezdaněných korunových dluhopisů Agrofertu. Odmítá, že by se dopustil něčeho nezákonného. (více zde)



„Pan Sobotka dělá celý život podrazy, podrazil prezidenta, podrazil mě, podráží celý život,“ řekl ve Sněmovně ministr financí. „Všichni platíme daně podle zákonů. Vy chcete platit víc daní? Určitě nechcete. Nikdo nechce platit víc,“ odpověď na dotaz, zda si počínal eticky při nákupu dluhopisů.

VIDEO: Reakce Andreje Babiše na tiskovou konferenci Bohuslava Sobotky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Transakci s dluhopisy prověřuje Finanční správa, která podléhá ministerstvu financí, ale také policie. Pravicová opozice označila obsah Babišova dopisu za nedostačující.

Kdyby ČSSD vypověděla koaliční smlouvu, aby z vlády odešli všichni ministři za ANO, tak by Babišovo hnutí pravděpodobně vyvolalo hlasování o nedůvěře vládě, řekl Babiš v Týdnu. Na svržení vlády by ale neměl dost hlasů ani s komunisty, Úsvitem a SPD, kdyby se k němu přidaly. Menšinový kabinet ČSSD s lidovci by podržela TOP 09 a nejspíš i ODS, i když ta to zatím natvrdo neřekla.