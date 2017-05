Sobotka se zachoval jako srab, říká Kalousek. Alibismus, míní Fiala

„Nemám na to, odevzdám to Zemanovi,“ napsal na Twitteru Kalousek. „Zásadní hybnou silou naší politiky byli vždy srabi. Z tohoto pohledu je BS konzervativní,“ kritizoval premiéra předseda TOP 09.

Podobně se vyjádřil i předseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík. „Premiér Bohuslav Sobotka se zřekl veškeré odpovědnosti a předal ji prezidentovi,“ napsal na Twitter. Gazdík sice ocenil, že vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL znamenala politickou stabilitu, ale obvinil Sobotku a Babiše, že tuto stabilitu svým chováním zničili.

Demisi vlády považuje předseda ODS Petr Fiala za výraz bezradnosti a alibismu. Sobotkovo rozhodnutí označil za pokračování absurdního politického divadla, které se odehrává už několik měsíců. „Je mimo jiné s podivem, jak chce Bohuslav Sobotka jednat se stávajícími koaličními stranami - a tedy i s Andrejem Babišem - o nové vládě, v níž ale nemá Andrej Babiš být,“ upozornil Fiala.

Prezident Zeman se zatím k avizovanému pádu vlády nevyjádří. „Oznámení premiéra Bohuslava Sobotky nyní ponecháme bez komentáře. Postup prezidenta republiky bude oznámen v pravý čas,“ sdělil Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček.

Zemanův konkurent v příštích prezidentských volbách Michal Horáček vyjádřil obavu, aby se k účasti na vládě nedostali extremisté, jako jsou komunisté a lidé ze strany SPD Tomia Okamury.

Faltýnek: Je to škoda, v zemědělství nám to klapalo

Podle místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka je demise vlády škoda. „Z mého pohledu si myslím, že je to škoda, protože aspoň v oblasti zemědělství se nám podařilo najít v řadě věcí dobrý konsenzus,“ prohlásil Faltýnek na úterním Žofínském fóru, jehož tématem bylo zemědělství.

„Je to křeč sociální demokracie a pana premiéra, který se chce zbavit pana Babiše, aby mohl řídit ministerstvo financí a zastavit kauzy, které se vyšetřují. Je to uměle vyvolaná krize, kdy ČSSD kvůli klesajícím preferencím už neví, co má dělat,“ dodal Faltýnek krátce poté, co informace o demisi vlády objevila na veřejnosti.

Ministr zemědělství Marian Jurečka, který na Žofíně rovněž vystoupil, se nechtěl k situaci vyjadřovat, dokud neskončí jednání předsednictva KDU-ČSL.