Slováci sestavují novou vládu, ministrem vnitra má být syn Joža Ráže

„V první řadě nám šlo o uklidnění politické situace. Hledali jsme nominace, které nebudou vzbuzovat kontroverzi. (...) Chci ocenit nominaci Jozefa Ráže, protože jsme řekli, že chceme krizového manažera, člověka, který není členem strany,“ řekl novinářům Pellegrini, kterého prezident Andrej Kiska minulý týden pověřil sestavením nové vlády, ale zatím ho premiérem nejmenoval.



V Pellegriniho nové vládě má pokračovat většina současných ministrů. V patnáctičlenném kabinetu se změny dotknou pěti postů včetně premiéra. Nejvíce změn se týká současných členů vlády za Ficovu stranu Směr-SD, která je nejsilnější koaliční formací.

Směr-SD za nového ministra vnitra navrhl Ráže mladšího, který je nyní generálním tajemníkem úřadu ministerstva zdravotnictví. Ráž mladší je synem známého zpěváka a lídra kapely Elán. Dříve působil na ministerstvu obrany či ve Slovenské poště. „Mohl by na ministerstvo vnitra vnést jinou atmosféru,“ vysvětlil podle hnonline.sk Rážovu nominaci Pellegrini.

Ráž mladší také podniká v gastronomii. S manželkou vlastní bratislavský hotel Barok, restauraci Baroza a hudební klub RockOK. Otec s jeho prací ve státní zprávě nesouhlasil. „Má dvě vysoké školy a je velmi schopný. Kdyby nešel na ministerstvo, mohl být šéfem pošty a byl by někdo. Takhle nebude nikdo a navíc bude mít nebezpečnou práci, protože tam bude muset bojovat proti miliardovým mafiím. Ale to je jeho život,“ posteskl si lídr Elánu v době, kdy jeho syn nastupoval na ministerstvo zdravotnictví.

Další změny

Pellegriniho má na jeho dosavadním postu místopředsedy vlády pro investice a informatiku nahradit poslanec Směru-SD a neúspěšný kandidát na post předsedy Košického kraje Richard Raši.

Ministryní kultury by se měla stát krajská šéfka Směru-SD v Banské Bystrici Ľubica Laššáková. Předchozí ministr kultury Marek Maďarič na začátku března odstoupil kvůli vraždě novináře Jána Kuciaka. Rezignaci pod tlakem opozice a části koalice ohlásil před týdnem i Kaliňák (psali jsme zde: Kaliňák rezignoval na svou funkci).

Slovenská národní strana (SNS) do kabinetu navrhla své stávající tři členy, a to ministry obrany, zemědělství i školství. Za nejmenší vládní stranu Most-Híd by měli pokračovat dva ze tří ministrů, a to ministři dopravy a životního prostředí. Současnou šéfku spravedlnosti Lucii Žitňanskou, která se rozhodla nepokračovat v novém kabinetu, by měl nahradit předseda poslaneckého klubu Gábor Gál.

Koalice Směru-SD, SNS a strany Most-Híd, která má ve sněmovně většinu, se dohodla na vytvoření nové vlády, byť Most-Híd původně spolu s opozicí prosazoval vypsání předčasných voleb. Za nové volby v pátek v řadě slovenských měst demonstrovaly desítky tisíc lidí.

Fico po odchodu z čela vlády zůstane předsedou Směru-SD. Z jeho vyjádření na tiskové konferenci vyplynulo, že nejméně do hlasování sněmovny o vyslovení důvěry Pellegriniho vládě chce zůstat i poslancem parlamentu.



Slováci chtějí společný vyšetřovací tým s Italy

Fico podal demisi minulý čtvrtek po více než dvou týdnech hluboké politické krize vyvolané vraždou novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Slovenská prokuratura v pondělí navrhla italským úřadům vytvoření společného vyšetřovacího týmu. Kuciak ve svém nedokončeném článku psal kromě jiného o aktivitách italských podnikatelů na východním Slovensku, kteří jsou spojováni s mafií, a o vazbách jednoho z nich, Antonina Vadaly, na blízké spolupracovníky premiéra Fica.

Vadalu minulý týden zadržela slovenská policie na základě evropského zatykače vydaného soudem v Itálii za aktivity týkající se drog. Zajištění italského podnikatele bylo součástí mezinárodní akce, při které bylo zadrženo dohromady 17 lidí, kromě Vadaly všichni v Itálii.

„Generální prokuratura od zřízení společného vyšetřovacího týmu očekává rychlejší, komplexnější a operativnější vyšetřování v konkrétní trestní věci,“ uvedla slovenská prokuratura. Dodala, že v případě souhlasu italské strany bude potřeba dohodnout například práva a povinnosti společného vyšetřovacího týmu či zapojení mezinárodních organizací, jako jsou Europol nebo unijní agentura pro soudní spolupráci Eurojust.

Vytvoření mezinárodního vyšetřovacího týmu, což žádali i rodiče zastřeleného novináře a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové, podle slovenské prokuratury obvykle trvá několika týdnů až měsíců.

Kuciak a jeho partnerka byli zastřeleni v únoru v jejich domě nedaleko Trnavy. Policie po vraždě jako nejpravděpodobnější motiv vraždy označila investigativní práci reportéra. V posledních dnech slovenská policie ani prokuratura průběh vyšetřování nekomentovaly.