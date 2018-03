Slovenský ministr vnitra Kaliňák rezignoval na svou funkci

Robert Kaliňák (47) Místopředseda strany Směr-SD se poprvé stal ministrem vnitra v roce 2006, jedenáct let poté, co vystudoval právo v Bratislavě. Pracoval i jako právní koncipient a advokát. Poslancem se stal v roce 2002. Ve sněmovně byl předsedou výboru pro obranu a bezpečnost (2002-2006) a výboru na kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu (2004-2006). Od července 2010 zastával rovněž funkci předsedy zvláštního parlamentního výboru pro kontrolu činnosti Slovenské informační služby. Úspěchy slavil také na poli lokální politiky. V krajských volbách v roce 2005 byl zvolen do zastupitelstva Bratislavského kraje, o rok později se mandátu vzdal.