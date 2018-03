Slovensko očekává Ficovu demisi, Směr v průzkumech prudce spadl

Hlava slovenského státu, jež v souladu s ústavou jmenuje předsedu vlády, podmínky Fica zatím nekomentovala.Kiska ale již před více než týdnem jako jedno z řešení krize důvěry lidí ve stát po vraždě Kuciaka a jeho přítelkyně navrhl zásadní rekonstrukci vlády, která by následně získala důvěru sněmovny.

Slovenští prezidenti v posledních letech respektovali tradici, že novým premiérem jmenují osobu, která se může opřít o většinu ve sněmovně.

„Prezident Kiska se včera setkal s předsedy koaličních stran, kteří ho infomovali o svém návrhu řešení politické krize. Informovali ho také, že přinesou 76 podpisů poslanců Národní rady, kteří budou podporovat řešení vládní koalice,“ uvedl ve středu mluvčí prezidenta podle hnonline.sk.

Novým premiérem by se měl podle slovenských médií stát vicepremiér Peter Pellegrini. Dvaačtyřicetiletý politik je označován za představitele mladé generace Ficovy strany, v minulosti si vyzkoušel post státního tajemníka na ministerstvu fianancí, vedl ministerstvo školství a stál i v čele parlamentu.

Současná koalice Ficovy strany Směr-sociální demokracie, dále Slovenské národní strany a Mostu-Híd má ve 150členné sněmovně 78 poslanců. Spolu s koalicí zpravidla hlasují i čtyři nezařazení poslanci.

Směr v průzkumech klesl, vůdci protestů chtějí předčasné volby

První průzkum agentury Focus od začátku krize ukázal, že pokud by se nyní konaly volby, získal by Směr-SD 20,2 procenta a v Národní radě by měl 35 mandátů. V posledních volbách přitom získal 28,3 procenta, ještě na začátku roku měl v průzkumech 25,5 procenta.

Současná vláda by nyní v parlamentu měla dohromady 61 křesel. Do parlamentu by se dostalo celkem osm stran. Druhá by s 14 procenty byla nyní opoziční Svoboda a solidarita, třetí strana OĽaNO, kterou by volilo 10,4 procenta voličů.

Organizátorům protivládních protestů Ficova demise nestačí. „Potřebujeme novou šanci pro slušné a spravedlivé Slovensko, a proto požadujeme předčasné volby. Toto je momentálně jediná možnost, jak se pokusit o obnovu důvěry lidí ve stát. Jediná možnost, jak vrátit politice slušnost,“ uvedli organizátoři největších demonstrací od sametové revoluce.

Organizátoři demonstrací v prohlášení uvedli, že předsedové tří koaličních stran na Slovensku ponížili a obelhali celou občanskou veřejnost a že jejich snaha udržet se u moci za každou cenu je důkazem snahy zamést pod koberec všechny korupční kauzy.