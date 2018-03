Slovensko má vyvést z krize kovaný ficovec, který uhýbá před problémy

„Peter Pellegrini patří do generace politiků, kteří mají delší politickou budoucnost než moje generace. Je logické pouštět do pozic politiky, kteří se mohou osvědčit. Je ve Směru-SD od začátku, prošel různými stupni,“ řekl o budoucím slovenském premiérovi dosavadní předseda vlády Robert Fico v roce 2014.

Tehdy podle serveru Teraz Fico obhajoval nominaci Pellegriniho na post předsedy parlamentu. Obstál, jeho spojenec vedl Národní radu dva roky. Pellegriniho nástup do vedení parlamentu schvalovala i opozice. Mladý člen Směru byl označován za kultivovaného politika, který umí držet slovo.

Ještě před třemi lety v rozhovoru pro list Denník N Pellegrini odmítl, že by si z něj Fico vychovával svého nástupce na post premiéra. Nyní jej Fico skutečně vybral za svého pokračovatele a prezident Andrej Kiska jeho volbu akceptoval.

Dvaačtyřicetiletý rodák z Banské Bystrice má uklidnit společenskou krizi, která na Slovensku vypukla po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Pellegrini protesty Slováků na rozdíl od některých svých spolustraníků odmítal nazývat pokusem o státní převrat a označil je za projev skutečné demokracie.

„Vždy jsem měl a mám velkou pokoru před lidmi a vyslovováním jejich názoru. V demokratické zemi není možné někomu upírat právo jít svobodně vyjádřit svůj názor. Rozumím emocím, které převládaly na shromážděních napříč celým Slovenskem. Jsem rád, že to proběhlo slušně a bez nějakých násilností,“ uvedl podle serveru Bystricoviny.

Pilot, traktorista, obchodník se sliby a nejvíc sexy politik

Dosavadní vicepremiér a místopředseda Směru si svou image vstřícného a schopného muže pečlivě buduje a na svém facebookovém profilu rád zveřejňuje videovzkazy pro své příznivce, kterých je přes osm tisíc.

V jednom ze vzkazů například vyzývá Slováky, aby prostřednictvím státní mobilní aplikace měřili rychlost internetového připojení ve svém městě. Dělí se s nimi i o zážitky z osobního života. Například jim ukázal, že i on umí jezdit traktorem.

Na dalším videu pak předvedl svůj první let letadlem v roli pilota. Slovenský bulvár svobodného a bezdětného Pellegriniho nazývá nejvíc sexy politikem. Podle Denníku N je však člověkem, který vyvolává skvělý první dojem, ale jeho skutečné výsledky už jsou slabší.

Syn učitelky a automechanika měl podle svých slov ve škole samé jedničky, za šprta se však nepovažuje. V rodném městě vystudoval obor finance a investování na Univerzitě Mateja Bela, stejný obor posléze i na Technické univerzitě v Košicích, kde získal titul inženýra.

Pellegrini a jeho první let v roli pilota:

Po pár letech podnikání se dal na politiku a s Ficovou stranou je spjat už od roku 2002, kdy se stal asistentem poslance Směru Ľubomíra Vážného. Poslancem se podle oficiálních stránek Směru stal o čtyři roky později.

V parlamentu prošel několika výbory a čtyři roky působil jako předseda komise pro dopravu, poštu, komunikace a informatizaci při výboru pro hospodářskou politiku. Poté byl dva roky státním tajemníkem na ministerstvu financí.

V posledních parlamentních volbách byl trojkou na kandidátce Směru hned za Ficem a nyní už exministrem vnitra Robertem Kaliňákem.

V končící Ficově vládě zastával Pellegrini post místopředsedy vlády pro investice, informatizaci a eurofondy, čemuž předcházela funkce „digitálního lídra pro Slovenskou republiku“. Právě tehdy se podle slovenských médií ukázalo, že jeho schopnosti nejsou takové, jak by se z jeho slibů mohlo zdát.

Muž na černou práci

Vznik funkce, ze které bude jeden člověk zodpovídat za všechny státní IT zakázky na Slovensku, tehdy IT komunita údajně přivítala. Pellegrini sliboval, že chce oblast informatizace státní správy „posunout na další, kvalitativně vyšší úroveň“.

A mnohé se mu i povedlo, třeba nová pravidla pro schvalování těchto zakázek. Snažil se také, aby bylo čerpání eurofondů transparentnější. Poté však tvrdil, že ve skutečnosti neměl kompetence cokoliv měnit. A když v jeho působnosti nastal problém, odmítl za něj coby digitální lídr převzít politickou odpovědnost. Raději se třeba na dva týdny stáhl do ústraní a čekal, až potíže vyřeší někdo jiný.

Totéž se podle Denníku N stávalo i v roce 2014, kdy byl ministrem školství. Lidé z jeho okolí údajně říkají, že probírané téma často neměl nastudované a že se jeho nálada měnila podle toho, co o něm zrovna psala média.

Na Slovensku je však známý i jako muž na černou práci. „Pellegriniho jsem poprvé zaregistroval jako mladého směráckého poslance v době první Ficovy vlády v letech 2006 až 2010. Zaujal mě ovšem jen kvůli tomu, že téměř vždy, když potřebovalo byznysové křídlo Směru prosadit v parlamentu nějaký nápad jak něco urvat z veřejných zdrojů, dělali to návrhem zákona nebo pozměňovacím návrhem, který předkládal právě on,“ uvedl na Facebooku exministr financí, lidovec Ivan Mikloš.

Kdyby podobný návrh přinesla vláda, musel by musel projít veřejným připomínkovým řízením. Pellegrini takto za svého nadřízeného, tehdejšího ministra dopravy Vážného, prosadil několik zákonů, které se týkaly vyvlastňování pozemků a omezení vlastnických práv při výstavbě silnic a dálnic.

„Takže teď, když čtu, že by měl být novým premiérem, se mi zdá, že si Fico nemohl vybrat lépe. Tedy z hlediska toho, o co jde jemu a Kaliňákovi,“ dodal Mikloš s tím, že by se na Pellegriniho hodila hodnost poručík. Protože „není od slova poroučet, ale být po ruce“.