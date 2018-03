Tisíce Slováků vyšly do ulic, po vraždě Kuciaka chtějí novou vládu

Hlavní demonstrace proběhla na bratislavském náměstí SNP. „Slovensko je v posledních dnech otřeseno tak, jak dlouho nebylo. Chceme se postavit za slušnou a demokratickou zemi,“ řekli v úvodu demonstrace její organizátoři, občanští aktivisté Juraj Šeliga a Karolína Farská.

Demonstranti už v úvodu shromáždění, které trvalo asi hodinu, křičeli „Dost bylo Fica“ nebo „Odstoupit, odstoupit“ a na skandování hesel proti premiérovi dav využil prakticky každou přestávku mezi projevy řečníků. Mnozí lidé přišli s transparenty s nápisy jako například „Pozor, padá vláda“ nebo „Chceme slušné Slovensko“. Dav demonstrantů stejně jako během sametové revoluce v roce 1989 cinkal klíči nebo používal řehtačky.

Z pódia vystoupili s projevem zástupci novinářů, učitelů, pracovníků sociálních služeb či herců, ale například i sestra zavražděného novináře Kuciaka. „Chci vám všem říct jedno velké děkuji. Děkuji za to, že jste tady, že se zajímáte a za to, že vám to není jedno. Ani Martince a Jankovi to nebylo jedno,“ řekla Mária Kuciaková, po jejímž vystoupení dva odpověděl dlouhým potleskem.

Potlesk si vysloužil také odvolaný trnavský arcibiskup Róbert Bezák. „Možná jsme se naučili být lhostejní, naučili jsme se rezignovat při všech těch kauzách a skutcích, které se staly, či nestaly. Ale aby zabití člověka prošlo vedle nás a ztratilo se v čase, to by znamenalo, že jsme morálně rozvrácení,“ řekl z pódia oblíbený slovenský duchovní Bezák.

Několik stovek lidí se po skončení demonstrace přesunulo k úřadu vlády, kde provolávali protivládní hesla.

Před týdnem demonstrovalo přes dvacet tisíc lidí

Před týdnem na pietní pochod za Jána Kuciaka a jeho snoubenku dorazilo jen v Bratislavě přes dvacet tisíc lidí. Páteční demonstrace byly svolané s požadavkem nezávislého vyšetřování za účasti mezinárodních vyšetřovatelů a obměny vlády, v níž by podle organizátorů neměli být lidé podezřelí z napojení na mafii a korupci.

„Je tu velké množství lidí, kteří chtějí změnu a jsou odhodlaní se za ni postavit. Nepleťte si naši slušnost s nedostatkem odhodlání a vytrvalosti,“ uvedla v rozhovoru pro iDNES.cz spoluorganizátorka protestů Katarína Nagy Pazmány (více v článku Jsme odhodlaní a vytrvalí, říká organizátorka slovenských protestů)

Organizátory podpořily i vysoké školy, které se rozhodly zrušit výuku, aby umožnily studentům a zaměstnancům účast na protestních akcích. Akce se budou konat i v několika evropských a světových metropolích. První pokojný pochod se uskutečnil v australském Sydney. V Praze v podvečer shromáždily před budovou slovenského velvyslanectví stovky lidí.

Lidé v pátek protestovali i v Praze nebo Brně

Před slovenským velvyslanectvím v Praze se na demonstraci, kterou zorganizovali slovenští občané žijící v Praze, shromáždily stovky lidí. Organizátoři účast odhadli na nejméně 1500 lidí.

Protestující v Praze zcela zaplnili prostor naproti velvyslanectví a zástup sahal i do dvou přilehlých ulic. Přinesli si transparenty s nápisy „Nastal čas pre slušných ludí“, „Vrah Fico“ nebo „Fico už ma Sörös“ v narážce na to, že slovenský premiér Robert Fico kritizoval prezidenta Andreje Kisku za loňské setkání s americkým finančníkem a filantropem Georgem Sorosem. Na akci vystoupilo několik řečníků a lidé skandovali „Chceme slušnou vládu“ či „Fico do basy“. Také zvonili klíči a na závěr zazpívali slovenskou hymnu.

Bývalý politik Fedor Gál řekl, že žijeme v době, kdy emoce rozhodují o politice. „Na Slovensku v tuto chvíli vidím jediného politika, který dokáže generovat pozitivní emoce. To je Andrej Kiska,“ prohlásil.

Téměř pět set lidí se po páté hodině sešlo také v Brně na Komenského náměstí, shromáždili se u sochy prvního československého prezidenta T. G. Masaryka na akci nazvané Postavme se za slušnost.

VIDEO: Lidé demonstrují kvůli vraždě slovenského novináře v Praze Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Prezident Kiska vyzývá k rekonstrukci vlády

Šok z vraždy novináře a jeho přítelkyně vyvolal v zemi pod Tatrami hlubokou politickou krizi. Mluví se o blížícím se konci ministra vnitra Roberta Kaliňáka, premiér Fico se mimo jiné musel zbavit asistentky podezřelé z kontaktů na mafii.



Prezident Andrej Kiska vyzval k důkladné rekonstrukci vlády či předčasným volbám. Premiér Robert Fico to zásadně odmítl a prezidenta i organizátory protestů obvinil, že hájí cizí zájmy. V pátek Fico před novináři prohlásil, že během protestů hrozí útoky na vládní budovy. „Před Úřadem vlády jsme našli hromady dlažebních kostek, jsou schované v křoví,“ řekl premiér.

Poslanci Evropského parlamentu, kteří přijeli na Slovensko v souvislosti s vraždou Kuciaka a jeho partnerky, ve své zprávě doporučí, aby vznikl společný vyšetřovací tým slovenské policie a Europolu. Europoslanci to v pátek řekli na tiskové konferenci na závěr dvoudenní návštěvy na Slovensku, informoval Denník N. Podle europoslankyně Ingeborg Grässleové Slováci teď svým státním institucím nedůvěřují.

„Společný vyšetřovací tým znamená, že by evropští vyšetřovatelé měli přístup ke všem dokumentům a proces by se stal transparentnější,“ uvedl člen delegace Evropského parlamentu, britský poslanec Claude Moraes. „Doufám, že to dodá prvek mezinárodního tlaku,“ dodal.