Italská mafie se na Slovensku skrývá už dlouho, říká spisovatel Saviano

La Slovacchia si accorge delle mafie solo dopo la morte del giovane giornalista Ján Kuciak e della sua compagna Martina Kusnirova. Da anni 'ndrangheta, camorra e Cosa nostra investono e si nascondo in Slovacchia. Ugo De Lucia, il killer del clan Di Lauro che uccise Gelsomina Verde, vittima innocente di 22 anni, fu arrestato a Poprad nel febbraio 2005. Il clan Sarno è presente con i suoi affari a Bratislava, come denunciato dalla DNA.

Ján Kuciak è stato ucciso perché era da solo a investigare sul ruolo delle mafie nel suo Paese. Chiediamoci come mai i giornalisti siano ancora - da Giancarlo Siani ad Anna Politkovskaja, da Antonio Russo a Daphne Caruana Galizia - tanto vulnerabili da essere considerati sacrificabili sull’altare degli affari.

Il sangue innocente di Ján Kuciak e di Martina Kusnirova si aggiunge alla lista lunga e inaccettabile di giornalisti che hanno provato a portare alla luce verità che dovevano restare nell'ombra, talvolta collegamenti tra organizzazioni criminali e politica. Il silenzio su questi affari vale oro, vale più di ogni indignazione, più di ogni manifestazione di solidarietà, vale più di una singola carriera politica. Il silenzio vale oro perché parlarne significa gettare luce su una prassi che deve restare ignota perché possa sopravvivere alle persone e diventare "sistema".

-\-\-

Slovakia has become aware of the mafia only now, after the death of the young journalist Ján Kuciak and his partner Martina Kusnirova. The Italian mafias have been investing and hiding in Slovakia for years. Ugo De Lucia - the Camorra killer who killed Gelsomina Verde, a 22-year-old innocent mafia victim - was arrested in Poprad in February 2005. According to the DNA the Sarno clan is present with its business in Bratislava.

Ján Kuciak was killed because he was alone in investigating the role of the mafias in his country. Let us ask ourselves why journalists - from Giancarlo Siani to Anna Politkovskaja, from Antonio Russo to Daphne Caruana Galicia - are still so vulnerable that they can be considered expendable on the altar of business.

The innocent blood of Ján Kuciak and Martina Kusnirova joins the long and unbearable list of journalists who tried to unearth truths that had to remain in the shadows, sometimes regarding links between criminal organizations and politics. The silence on these affairs is worth gold, it is worth more than any indignation, more than any manifestation of solidarity, it is worth more than any political career. Silence is worth gold because talking about it means throwing light on a practice that must remain unknown so that it can outlive people and become a "system".