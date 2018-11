ČSSD čeká velmi těžká volba, shodují se politologové. Babiš hraje o voliče

„Situace vážná samozřejmě je, hrozí pád vlády či její rekonstrukce, která by posílila populistické prvky i větší příklon k Rusku. Zejména v případě nějakého angažmá Tomia Okamury a jeho strany,“ okomentoval celou situaci politolog Josef Mlejnek.

Právě šéf SPD ve středu za zavřenými dveřmi jednal s Andrejem Babišem a snažil se prosadit program své strany. „Vytušil jsem, že by mohl být určitý prostor pro prosazení programu SPD,“ sdělil novinářům po jednání s premiérem a předsedou ANO.

Podle expertů tak jasně vycítil svou šanci zajistit si případné místo ve vládě s ANO. „Okamura větří příležitost, ví, že by případně mohl nahradit ČSSD, ne snad přímou účastí ve vládě, ale ve smyslu podpory nějaké rekonstruované Babišovy vlády,“ popsal Mlejnek.

Přitom ještě v úterý stál Okamura vedle představitelů TOP 09, ODS, KDU-ČSL, Pirátů a STAN s tím, že je jeho strana připravena hlasovat o nedůvěře vlády Babiše. „Myslím si, že včerejší (úterní, pozn. red.) tiskovka jej přinejmenším znervóznila, neboť mnozí z jeho příznivců nejsou připraveni na to, aby stál po boku ODS či TOP 09. Zároveň části jeho stoupencům vyhovují programové priority kabinetů Babiše. Proto přišel Okamura s touto variantou B,“ popsal změnu na straně šéfa SPD politolog Jan Kubáček.

ČSSD se musí rozhodnout jako celek

Ve hře o politickou moc samozřejmě není sám. Podle politologa Jana Kubáčka jsou zde ještě komunisté v čele s Vojtěchem Filipem. „Hrají velmi strategickou roli. Tím, jak zde je vyprofilovaných 92 hlasů proti vládě Andreje Babiše, tedy těch lidí, kteří jsou připraveni vyslovit nedůvěru vládě, tak role komunistů, a samozřejmě i sociální demokracie, značně posílila,“ okomentoval. Podle něj se ovšem strana nepostaví proti vládě Andreje Babiše.

„Spíše vládu podpoří a nebudou hlasovat pro vyslovení nedůvěry. Zároveň přitvrdí programové podmínky na vládu, aby jim vyšla vstříc. Protože logicky, čím slabší Andrej Babiš, tím silnější lepší šanci mají komunisté prosadit svou,“ doplnil Kubáček.

Obdobně vnímá celou situaci i politolog Lukáš Novotný, podle kterého komunisté nebudou chtít současnou vládu potopit, neboť voličům komunistů vláda Andreje Babiše a její programové priority nevadí.

V nelehké situaci se samozřejmě kromě premiéra Andreje Babiše nachází i ČSSD. „Jan Hamáček vsadil na strategii úspěšného působení ve vládě, které mělo jeho straně přinést hlasy. Změnit ji po pár měsících určitě nebude snadné. Zvlášť pro stranu, která se potácí na hraně volitelnosti, je zadlužená a má kvůli špatným volebním výsledkům omezené příjmy ze státního rozpočtu,“ okomentoval Mlejnek.

„Sociální demokracie nyní stojí ve velmi složité situaci, protože politické strany od ODS po Piráty pojí skutečnost, že jsou podporovány voliči, kteří mají výhrady vůči Andrejovi Babišovi a mají výhrady i k některým tématům Andrejovy vlády. Sociální demokraté to mají půl na půl,“ uvedl Kubáček. Podle něj polovina voličů a straníků bude tlačit na vedení, aby z vlády vystoupila, druhá polovina naopak aby zůstala. Důležité podle politologa je, aby se strana v této otázce rozhodla jako tým.

„Musí to být týmová podpora pokračování kabinetu, nebo týmové odmítnutí. V momentě, kdy do toho budou vstupovat poslanci sami, tak to fakticky sociální demokracii dorazí a značku to poničí,“ uvedl. „Pokud v poslední době míří na někoho tlak, tak právě na sociální demokracii. Strana ale v podstatě nemá na výběr z dobrých řešení.“

Rétorika premiéra Babiše

Oslovení politologové ve svých odpovědích zmínili také současnou rétoriku premiéra a způsob, jakým včera z italského Palerma okomentoval situaci týkající se svého syna. „Jde o odporný útok na moje děti. Věřím, že rodiče, kteří mají podobné trápení s dětmi, mne pochopí. Je mi nepříjemné to komentovat, ale musím to udělat,“ sdělil Babiš.

Podle politologa Lukáše Novotného tato pozice starostlivého otce samozřejmě způsob, jak pomocí emocí zapůsobit na své voliče. „Je ale důležité si připomenout a uvědomit si, že to byl Andrej Babiš, kdo své děti dostal do takové situace,“ uvedl.

„Přimícháváním prvku rodiny do argumentace si samozřejmě premiér vylepšuje pozici, protože současná obvinění může zarámovat jako útoky, které přesahují přípustnou mez klasického politického boje a vztahu s novináři,“ uvedl Karel Komínek z Institutu politického marketingu. Podle něj mu ovšem může takový přístup i uškodit.

„Není poprvé, co rodinu v argumentaci použil - již dříve přísahal na zdraví svých dětí a vnoučat. Pokud se některá současná podezření potvrdí, bude pro oponenty velmi snadné vykreslit pana Babiše jako bezskrupulózního politika, který se neštítí ničeho, tedy ani využívání svých vlastních dětí k zajištění vlastních cílů, a to může být hranice, kdy se od něj odvrátí i část jeho dosavadních podporovatelů.“

Rozhodne možná až Miloš Zeman

Zda může současná situace nějakým způsobem ovlivnit politické preference ANO či jiných stran, si netroufá Mlejnek odhadovat. „Dopad na preference bych zatím neodhadoval. ANO to sice asi nepomůže, na druhou stranu, Andrej Babiš dokázal několikrát zabodovat, když zaujal pozici mučedníka,“ uvedl.



Podle expertů je nyní konečných možnost hned několik. Ve hře je možnost, že vznikne vláda nová, nebo že dojde k rekonstrukci vlády současné. Pokud by ovšem Andrej Babiš odstoupil z premiérského křesla, znamenalo by to podle dosavadních zvyklostí pád celé vlády. V takovém případě podle zákona padne volba nového premiéra na prezidenta Miloše Zemana.

„Zde samozřejmě platí - čím je slabší vláda, tím roste autorita a moc a neformální vliv prezidenta republiky. Takže tato „zákopová válka“ samozřejmě prezidenta republiky posílí, protože pokud dojde k rekonstrukci vlády, pádu vlády, tak samozřejmě je zde prezident republiky stojící na začátku s možností navrhnout nového premiéra,“ uvedl Kubáček.