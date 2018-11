Filipovi řekl Babiš, že neodstoupí. Okamura chce vystřídat ČSSD

„Vytušil jsem, že by mohl být určitý prostor pro prosazení programu SPD a řekl jsem Andreji Babišovi, že nesouhlasíme s tím, že prosazuje program ČSSD, že chceme vyměnit ČSSD,“ řekl Okamura po jednání s premiérem a předsedou ANO. Šel se zeptat, zda je prostor k prosazení programu SPD.

„SPD chce prosadit svůj program, můžeme ho prosadit jen v nějaké vládní konstelaci. Nechceme být součástí vlády, kde jsou nějací lidé, kteří mají nevyřešené kauzy,“ řekl Okamura. Prvním krokem je to, že kauza Čapí hnízdo bude ze strany policie uzavřena a to co nejrychleji.

Zmínil jako jednu z programových podmínek novelu insolvenčního zákona, který zatím podle něj pomáhá vymahačům, a ne lidem v dluhových pastech.



Současná vláda podle něj prosazuje program sociální demokracie. „Žádnou nabídku na účast ve vládě jsme nedostali,“ uvedl Okamura. Esemeskou ho oslovil přímo předseda vlády Babiš.



V jednání s Babišem bude předseda SPD Okamura jednat příští týden. „V tuto chvíli hlasujeme pro nedůvěru vládě, ale ta vláda se do té doby mohla položit,“ řekl Okamura.

Filip nevidí v reportáži s Babišovým synem nic nového

Babiš se po Okamurovi sešel s šéfem komunistů Vojtěchem Filipem a řekl mu, že nevidí důvod pro odstoupení. Komunisté se o tom, jak se postaví k hlasování o nedůvěře vládě, rozhodnou příští týden v úterý, na kdy svolali jednání výkonného výboru.

Ministr vnitra a šéf ČSSD Hamáček se zatím k výsledku schůzky s Babišem nevyjádřil. Schůzku si sociální demokracie vynutila kvůli eskalaci kauzy Čapí hnízdo, když televize Seznam odvysílala pořad, v němž hovořila se synem premiéra Babiše z prvního manželství, který je teď ve Švýcarsku.

Šéf komunistů Filip řekl, že v reportáži, v níž mluví Babišův syn, nevidí nic nového, všechny informace jsou podle něj součástí spisu k Čapímu hnízdu. Babišův syn tvrdí, že ho spolupracovníci jeho otce kvůli kauze Čapí hnízdo drželi na Krymu. V reportáži také řekl, že podepisoval dokumenty týkající se Čapího hnízda, ale nevěděl, co podepisuje.

Premiér Babiš se proti tomu ohradil. Rozeslal prohlášení, že jeho syn z prvního manželství je psychicky nemocný. „Bere léky, musí být pod dohledem a žije s matkou ve Švýcarsku. Moje dcera trpí bipolární poruchou. Mého syna nikdo neunesl, z ČR odjel dobrovolně,“ tvrdí Andrej Babiš.