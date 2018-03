Mafie může být výmluvou politických představitelů, říká odborník

Máte nějaké informace o tom, že by italská mafie působila také v Česku?

Jen útržkovité, nic konkrétního. Informace o působnosti kalábrijské mafie jsou obvykle dvojího charakteru – v prvním případě se o přítomnosti rodin spojovaných s mafií dozvídáme od samotných Italů, kteří disponují mnoha institucemi, jež se postihováním a mapováním aktivit svých mafií doma i v zahraničí zabývají. Na základě vyšetřování na italském území se objeví také informace o působení sledovaných rodin v zahraničí.

A ten druhý zdroj?

Dalším zdrojem informací jsou tragické události, kdy se lokální policie obrací na Italy s žádostí o pomoc s vyšetřováním nějakého trestného činu, s nímž si sama neumí příliš poradit. Specifickým zdrojem jsou pak informace investigativních novinářů. To dává celému tématu potřebný kontext a tím i občanský rozměr. Díky nim není zločin jen policejním příběhem.

Petr Kupka Vystudoval politologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V současnosti působí jako výzkumný pracovník Katedry antropologie na Západočeské univerzitě v Plzni. Věnuje se především výzkumu organizovaného zločinu a sociálního vyloučení. V těchto oblastech se účastnil celé řady domácích i mezinárodních výzkumů.

Na působení mafie je nutno pohlížet v obecném kontextu: žijeme ve světě liberálního kapitalismu, na jehož reprodukci se podílejí kromě oficiálních subjektů i ty neoficiální. Ty často i lépe – zprostředkovávají jeho výhody těm, kteří by na něm za jiných okolností neparticipovali. Mezi ně patří teroristické organizace, mafie, kdokoliv... záleží, jak je označíme. Jazyk a označování jsou silné nástroje. Ukázat na italskou mafii dnes znamená ukázat na bezohledného nepřítele, který je rychle po ruce.

Zmiňoval jste kalábrijskou mafii. Znamená to tedy, že v každé oblasti v Itálii operuje nějaká skupina?

To je složité. ’Ndrangheta je považována oficiálními italskými institucemi za mafii, což znamená, že má nějakou vnitřní organizaci. Ta má význam pro Kalábrii, v zahraničí už je to spíše otázkou spekulace. V Kalábrii je mafie tvořena desítkami rodin napříč provinciemi, které jsou různým způsobem propojeny. Každá z nich má jinou míru vlivu a každá má svůj příběh, jak se do takového systému vládnutí zapojila. Ne všechny jsou mocné, ne všechny jsou bohaté. Proč se objevují informace o kalábrijské mafii v Evropě i ve světě, na to existuje řada možných vysvětlení. První je, že mnoho rodin s příjmením evokujícím sicilský, kalábrijský nebo neapolitánský původ emigrovalo do různých částí světa v průběhu dvacátého století – kvůli válce, chudobě nebo z jiného důvodu. Někteří z těchto emigrantů se později zapojili do zločineckých aktivit, někteří ne. Někteří vazbu na Kalábrii udržovali, někteří nemuseli.

Druhým vysvětlením je „spiknutí“. Tedy to, že některé rodiny a klany se rozhodly fungovat i na jiných než italských ilegálních trzích.

Třetí důvod je ten, že se někteří jedinci přestěhovali do cizích zemí kvůli tomu, že utíkali před policejním vyšetřováním nebo si třeba našli partnerku. To podle některých odborníků platí třeba pro východní Evropu a Balkán. Všichni ti lidé disponují stejným příjmením jako mají rodiny na jihu Itálie a vždy se při nějakém tragickém činu řeší, jestli za jejich zločiny stojí ’Ndrangheta, Cosa Nostra nebo jiná italská mafie. Tomu procesu, kdy je jakýkoli zločin spáchaný někým s podezřelým příjmením vysvětlován mafií, se říká „ndranghetizace“.

Lze tedy říct, že někdejší členové mafie odcházejí do zahraničí, kde rozjíždějí vlastní byznys bez napojení na předchozí „zaměstnavatele“?

Ano, ale větší vhled do toho bohužel nemám.

Existují nějaké metody, jež jsou pro mafii příznačné?

Často si neuvědomujeme, že když mluvíme o mafii, mluvíme hlavně o představě, co mafie znamená. Někteří výzkumníci proto nemluví o mafii jako o organizaci, ale hlavně jako o metodě vládnutí a podnikání. To znamená prosazování vlivu prostřednictvím symbolické moci.

Jinak řečeno, při prosazování zájmu se rodiny opírají o tradici a respektované postavení. Celou dobu je to hra o respekt. Vydírání nemusí být založeno pouze na hrozbě násilím, stačí symbolika, která zajistí, aby byla pravidla dodržována. Na druhou stranu symboly platí tam, kde jim lidé rozumějí. Tedy v případě, že už tam jsou nějaké dlouhodobé vazby. V cizím prostředí se symboly, které nikdo nezná, uplatňují špatně.

Obtížně se také ověřuje, že taková symbolika není opodstatněná. Mafie je mytická kategorie, která může fungovat jako omluva i jako výmluva. Na italskou mafii se často poukazuje ve smyslu spiknutí, prorůstání mafie do státní správy. Nesnižuji v žádném případě utrpení a zmar, které za tím stojí, ale tyhle fráze často slouží politickým představitelům nebo elitám, aby zjištěné problémy svedli na někoho jiného. Takhle se koncept mafie zrodil ve Spojených státech. Poukazovalo se na mafii ve smyslu, že jim nějaká „cizácká“ organizace korumpuje politiky, ale nezamýšleli se nad tím, že to může být vždy a pouze v nějakém vzájemně prospěšném vztahu.

Kuciak psal o vazbách italských podnikatelů na slovenské politické špičky. Je obvyklé, že má italská mafie vazby na vládu?

V Itálii zřejmě ano, ve zbytku Evropské unie to tedy moc obvyklé není.

V Itálii funguje systém rodin, kdežto v zahraničí se zločinci ocitají mimo své prostředí. Kontaktují tedy místní podsvětí?

Nehledal bych v tom žádné taje. Oni se s nimi stejně díky svému způsobu života potkají. Kdo má rád rychlá auta, holky a rád na veřejnosti ukazuje, kolik má v peněžence a co je pro její naplnění schopen udělat, tak se bude taky stýkat s podobně naladěnými lidmi. Takže si kontakty nějak utvoří. Ani v politice asi takových lidí není málo. Čímž asi trochu odpovídám na tu předchozí otázku.

V případě Slovenska se hovoří o možném zneužívání evropských dotací na fotovoltaické elektrárny. Je to tedy tak, že si zločinci vyhlédnou, kde je možnost získat snadno peníze?

Ano, mnozí kolegové říkají, že východoevropské země jsou mnohem zajímavější v tom, že jde o místo, kde „lidé rozumí obchodu“. Hlavně tomu neformálnímu. Snáz se tedy na lecčem domluví a využívá se i jejich korupčního potenciálu. Dlouhou dobu to údajně platilo pro Rumunsko. Každopádně fotovoltaika není česká nebo slovenská záležitost. Dost se zapomíná, že v době výletů českých politiků a podnikatelů do Toskánska v Itálii doznívaly velké aféry týkající se fotovoltaických a větrných elektráren, obchodů založených na legislativních dírách a korupci. V Itálii to kolem roku 2011 doznívalo, u nás se to v té době otevíralo.

Respektují se italské klany, když začnou operovat v zahraničí?

Když v italských regionech Apulie nebo Basilicata vznikaly nové mafiánské struktury, tak podle oficiálních informací i informací od italských novinářů musely mít tyto struktury posvěcení významných rodin z Kalábrie a Kampánie.

V podstatě je to podobné jako kdyby nějaká firma chtěla participovat v určitém místě na nějaké stavbě, ale neměla by na to vlastní kapacity, jenom chuť a moc. Najala by si proto nějakou menší firmu, o které by ale všichni věděli, že je zastupována mocným kolosem. To je ona metoda mafie: všichni vědí, že za tou firmou stojí někdo jiný. Ví se to dlouhodobě. Nemusí tam nic dělat. Stačí mít pověst, respekt a zničit dva malé konkurenty, na kterých z dlouhodobého hlediska stejně nikomu nezáleží. Tak to funguje na málo regulovaných nebo neregulovaných trzích.

Práce investigativních novinářů je podle mě právě toto: ukazovat, že záleží na každé drobnosti, na každé nehezké fámě. Ať už vyšetřování dopadne jakkoliv, tak doufám, že odkaz pana Kuciaka a jeho kolegů a kolegyň bude právě v tom, nedat mocným spát.

