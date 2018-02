Kuciak se cítil ohrožený, policie měla konat, řekla šéfredaktorka HNonline

Jak vnímáte novinářskou svobodu na Slovensku?

Novináři tady mají občas konflikty, posledních pětadvacet let jsou občas atakováni vládou. V devadesátých letech to bylo poměrně ostré, ale kromě nějakých slovních útoků se v posledních letech nestalo, že by byli nějakým způsobem přímo atakováni. Sem tam padly nějaké urážky, ale prostředí bylo v rámci možností svobodné.

Co si myslíte o vztazích mezi novináři a politickou elitou?

Mezi částí novinářského spektra a vládou, ale i opozicí, jsou poměrně napjaté. Politici občas zpochybňují zjištění novinářů nebo je bagatelizují. Nejvyhrocenější situace byla pár let dozadu, kdy premiér Fico odmítl komunikovat s některými novináři, teď už to není tak zlé, ale určité napětí stále přetrvává. Koluje vyjádření premiéra Fica, že část novinářů jsou protislovenské prostitutky, to je poměrně známé. Ale nemyslím si, že toto napětí je nestandardní, vidíme to například i ve Spojených státech a jiných zemích.

Miloš Zeman v minulosti žertoval o likvidaci novinářů. Setkala jste se s podobnými výroky i na Slovensku?

Ze strany politiků jsem se s tím nesetkala. Část novinářů dostává výhrůžky, které jsou nejčastěji anonymní, ale nebylo to tak, že by se do povědomí novinářů dostávalo, že je někdo opravdu může zabít, to se nedělo.

Mnohé články připomínají fakt, že Kuciak se mimo jiné věnoval případům lidí z okolí slovenské vládní strany Smer, kteří jsou podezřelí z daňových podvodů.

Nedokážu a ani si nechci představit, že by tento případ mohl být propojený s kýmkoliv z politického spektra. Ale věřím, že je to věc, která bude mít nějaký efekt, v první řadě však musí opravdu dobře spolupracovat všechny bezpečnostní složky.

Myslíte si, že by vražda Jána Kuciaka mohla mít negativní dopad na snažení novinářů dále se věnovat investigativní žurnalistice?

Je to velmi čerstvé, ale podle aktuálních reakcí na Slovensku to tak nevypadá. Pracuje tu několik dobrých investigativních novinářů, pro které to může být jistým způsobem nakopnutí, motivací, aby ve výraznější míře poukazovali na některé negativní faktory nebo tendence, které ve společnosti nebo její hospodářské části působí. Takže si nemyslím, že by to mělo nějaký odstrašující efekt, možná naopak.

Šéfredaktoři slovenských deníků vyzvali stát, aby nebyla ohrožena svoboda slova. Jaké by měl podle vás podniknout kroky?

Ján Kuciak už minulý rok informoval policii, že mu někdo vyhrožoval. Policie by v těchto případech měla okamžitě konat, aby novináři měli pocit, že mají nějakou oporu ve státě, že mají nějakou míru ochrany. A samozřejmě by měla tento případ řádně vyšetřit, to je druhá věc. To, co se stalo, je bezprecedentní, na Slovensku nikdy nezabili novináře a policejní prezident naznačil, že tam může být souvislost s jeho prací. Pokud je to pravdivé, je nutné, aby se zjistilo, kdo za tou vraždou stojí.

Pondělní tisková konference se zvrtla v jakousi kritiku policejní práce. Někteří novináři poukázali na to, že policie ignorovala trestní oznámení, které Kuciak podal...

Ze strany policie je to minimálně zvláštní chování. Očekává se, že když novinář sám iniciativně přijde s tím, že mu někdo vyhrožuje, a tím pádem se cítí v ohrožení, policie by měla konat. Nedokážu říct, jestli to byl záměr, úmysl, nebo některé věci opět nefungovaly, jak měly. Je to také takový zvláštní signál do společnosti, že když se novinář obrátí na policii a policie jeho případ neřeší nebo ho řeší neuvěřitelně zdlouhavě, tak si lidi můžou myslet, že když přijdou oni, tak to bude trvat ještě déle anebo se to vůbec nevyřeší.

Jaký je váš názor na to, že vláda Roberta Fica nabídla milion euro za jakékoliv informace, které přispějí k dopadení vraha?

Vnímám to tak, že premiér Fico se snaží svým jednáním upozornit na to, že ten případ řeší a že ho vnímá.

Policejní prezident Tibor Gašpar naznačil, že probíhá jakási debata o ochraně dalších novinářů. Jak k té nabídce přistupuje server hnonline.sk?

Komunikovali jsme s naším redaktorem, který se věnuje tomuto tématu, a domluvili jsme se, že kdyby měl jakýkoliv pocit nepohodlí nebo ohrožení, tak může kontaktovat buď mě nebo policii. Takže kdyby k takové situaci došlo, policii určitě kontaktovat budeme.

Není to tady první zabitý novinář, říká známý reportér Eugen Korda: