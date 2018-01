Chovanec tvrdí, že si Babiš už vybral partnery pro vládu v SPD a KSČM

„Hnutí ANO tak už třetí měsíc po sobě potvrzuje, že jedinými partnery, s nimiž je ochotna vážně jednat, je SPD a KSČM, ostatní demokratické politické strany ignoruje,“ uvedl Chovanec v tiskové zprávě, kterou rozeslala sociální demokracie.

Sociální demokraté přitom sami minulý týden po jednání s ANO řekli, že až nové vedení strany může učinit rozhodnutí o tom, zda a jak se má ČSSD podílet na vládě či na její podpoře. Mluvil o tom dokonce Chovanec osobně.

Pro ČSSD je stále nepřijatelné, aby ve vládě figuroval trestně stíhaný politik. Babiš získal v pondělí plnou podporu pro sestavování své druhé vlády. Sociální demokracie také nechce, aby mělo ANO ministerstva vnitra, financí a spravedlnosti.

Čeká se, zda Chovanec o víkendu oznámí kandidaturu

Vysvětlení Chovancova rozčílení ale může být i jiné. O víkendu se kromě prezidentské volby koná také krajská konference ČSSD v Plzeňském kraji a Chovanec chce oznámit, zda a o jako funkci ve vedení strany se bude ucházet. Za favorita klání o nového předsedu strany je nyní považován místopředseda Sněmovny Jan Hamáček.

Ten také poté, co nechal Chovanec rozeslat tiskovou zprávu, napsal svůj komentář k témuž na Twittteru. V první řadě by měl i podle Hamáčka na otázku, zda má ČSSD s ANO vyjednávat, odpovědět volební sjezd sociální demokracie 18. února v Hradci Králové.

Jan Hamáček (Twitter) @jhamacek ANO pozastavuje jednání s @CSSD. Jejich rozhodnutí. V první řadě by ale na otázku,zda by ČSSD měla začít vyjednávat o vládní spolupráci a za jakých podmínek,měl odpovědět náš sjezd. S mandátem a programovými zásadami od členské základny můžeme vést případná jednání celkem rychle. odpovědětretweetoblíbit

Chovanec ve čtvrtek uvedl, že jsou jen dvě možná vysvětlení chování ANO. „Čeká, že si ČSSD zvolí vedení, jež nebude trvat na dosavadních programových a dalších podmínkách a přivede sociální demokracii do koaličního lože jako levnou nevěstku za příslib několika pašaliků pro pár vyvolených,“ nabízí jedno vysvětlení exministr vnitra.

Druhé možné vysvětlení je podle Chovance, že se ANO již dohodlo na podpoře své vlády s SPD a komunisty. „Vytvoří s nimi otevřenou či skrytou koalici. Českou republiky tak čeká vláda politických sil, jež usilují o demontáž ústavního systému republiky a také o vystoupení z EU a NATO,“ tvrdí úřadující šéf sociální demokracie.

O své kandidatuře i vládě s Andrejem Babišem mluvil Milan Chovanec ve středečním Rozstřelu:

VIDEO: Chovanec: Kandidaturu na post předsedy ČSSD nevylučuji, poradím se v Plzni

Babiš nebude muset Zemanovi prokazovat většinu

Poté, co menšinová vláda Andreje Babiše nezískala důvěru Sněmovny, zahájilo ANO jednání o vládě nové. Sešlo se jak se zástupci ČSSD, tak s SPD, KSČM a naposledy ve středu s ODS a KDU-ČSL.

To už měl Babiš od prezidenta Miloše Zeman pověření k sestavení nové vlády a příslib, že ho jmenuje premiérem do konce února bez ohledu na to, jak dopadne volba prezidenta. Nebude chtít ani to, aby mu Babiš prokázal, že má vyjednanou většinu, ač ještě před pár dny Zeman tvrdil, že zaručenou většinu bude chtít.

Sám prezident přitom prosazuje vládní spolupráci ANO a ČSSD opírající se buď o komunisty, nebo o SPD. A termín konec února pro druhé jmenování Babiše premiérem dal s ohledem na to, že už bude znám výsledek sjezdu sociální demokracie a zda se prosadí názor, že má ČSSD s Babišovým ANO znovu spolupracovat, tak jako v minulém volebním období.