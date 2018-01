Den rozhodnutí o menšinové vládě ANO a žádosti policie o vydání Babiše

„Požádáme o vydání a nemá to žádnou souvislost se schůzí o jednání v důvěru vlády,“ řekl Babiš před úterním jednáním mandátového a imunitního výboru (podrobnosti v článku Babiš požádá o vydání ke stíhání. Děláte ze mě lidskou zrůdu, řekl).

O tom, že Babiš s Faltýnkem budou nejspíš vydáni, mluvila už v pondělí členka mandátového a imunitního výboru a bývalá ministryně spravedlnosti za ANO Helena Válková. „Ta atmosféra je tak vypjatá, že k vydání zřejmě dojde,“ připustila v pondělí večer. Většina stran ve Sněmovně je totiž od začátku pro vydání šéfa ANO.

Poslanci SPD Tomia Okamury a hnutí ANO, kteří mají v mandátovém a imunitním výboru dohromady nejtěsnější většinu deseti z devatenácti hlasů, prosadili, aby na jednání výboru byl pozván i detektiv Jiří Komárek, toho ovšem ministr vnitra Lubomír Metnar nezprostil mlčenlivosti. Poslankyně Taťána Malá z ANO ještě minulý týden tvrdila, že Komárek by mohl na výboru hovořit o vztahu vyšetřovatele Čapího hnízda Pavla Nevtípila s mafií.



Ještě před výpovědí před výborem svolali Babiš a Faltýnek tiskovou konferenci, na níž premiér představí svůj pohled na kauzu Čapí hnízdo. Dlouhodobě opakuje, že kauza je zpolitizovaná, na politickou objednávku a ničeho se nedopustil. V neděli v televizi Prima řekl, že ani Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), který poslal do Česka svou zprávu k případu, není nezávislý. Kauzu podle něj udržují jeho političtí protivníci, aby se ho zbavili.

OLAF píše o podezření na porušení českého práva i práva Evropské unie. Uvádí, že při žádosti o dotaci byly podány nepravdivé a neúplné informace. Kvůli dotaci na farmu Čapí hnízdo obvinila policie premiéra z podvodu a stíhá i jeho ženu Moniku a jejího bratra a další lidi včetně Faltýnka.

Zeman by jmenoval Babiše podmíněně, Drahoš vůbec ne

Poslanci tvrdí, že mandátový a imunitní výbor rozhodne do úterních 14 hodin o doporučení, zda mají být oba politici ANO vydáni. Tedy ještě před tím, než bude pokračovat jednání a hlasování o důvěře Babišově menšinové vládě. Babiš si je vědom, že jeho menšinový kabinet důvěru nezíská, a spoléhá na to, že prezident Zeman dodrží to, co opakovaně řekl. Tedy to, že i ve druhém pokusu jmenuje premiérem právě šéfa ANO.

Zeman minulý týden, před prvním kolem volby nové hlavy státu, ve Sněmovně novinářům řekl, za jakých okolností Babiš jmenuje podruhé premiérem. „V okamžiku, kdy přijde a řekne, že má minimálně 101 zaručených hlasů, tak ho podruhé jmenuji premiérem,“ uvedl doslova Zeman. O den později upřesnil, že to nebral jako hrozbu Babišovi, ale jako hrozbu ostatním stranám, že nechá Babiše vládnout bez důvěry tak dlouho, dokud většinu nesežene. Dal tak najevo, že když bude zvolen prezidentem, je ochoten nechat vládnout Babiše i delší dobu v demisi.

Babiš podpořil Zemana v prezidentské volbě proti jeho osmi soupeřům. To platí i pro druhé kolo, ve kterém se současný prezident utká s bývalým šéfem Akademie věd Jiřím Drahošem. Zároveň mu doporučil, co by měl udělat, aby zvýšil svou šanci na úspěch. Má se zbavit některých svých nejbližších spolupracovníků, Vratislava Mynáře a Martina Nejedlého.

Zeman zatím na toto doporučení nereagoval. V případě, že s Drahošem prohraje, bude mít čas na to, aby splnil slib Babišovi, jen do 8. března, kdy končí jeho mandát. Drahoš už řekl, že obviněného politika by premiérem ani nejmenoval. Mohl by od ANO chtít, ať mu nabídne jiného politika, či pověřit sestavením vlády zástupce jiné strany, přičemž ale druhá ve volbách ODS, má jen pětadvacet poslanců. Jednou z možností by byla i úřednická vláda.