Babiš našel „nového Kalouska“. Piráta Michálka, který mu zatápí

A v úterý večer, než poslanci přerušili jednání před hlasováním o důvěře Babišově vládě, byl to také Michálek, kdo rozvířil, že se poslanci ANO a SPD Tomia Okamury snaží dostat do Sněmovny na jednání mandátového a imunitního výboru expolicistu Jiřího Komárka. Ten má podle poslankyně ANO Taťány Malé vypovídat o tom, co ví o vztahu vyšetřovatele Čapího hnízda Pavla Nevtípila s mafií.



„Zničil jsem mu jeho připravovanou propagandistickou akci. S námi ale nemůže zacházet jako s panem Kalouskem,“ glosoval šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek pro iDNES.cz Babišova slova, že je „nový Kalousek“.

Michálek také letos na začátku roku interpeloval Babiše kvůli chystané novele jednacího řádu vlády, a to kvůli tomu, že se uvažovalo i o možnosti zrušit jmenovité hlasování členů vlády. „Pokud bude zrušeno jmenovité hlasování vlády, nebude u zásadních rozhodnutí vlády možné určit žádné zodpovědné osoby,” kritizoval Michálek. Vláda pak od nápadu ustoupila.



Velkou pozornost vzbudil šéf Poslanců Pirátů minulý týden. „Zpráva OLAF plně koresponduje s policejním spisem, mluví se tam i o podvodu. Jsou tam i konkrétní jména,“ řekl ke zprávě OLAF, když se šel minulý týden do sídla pražské policie podívat na tehdy ještě utajovanou zprávu. Upozornil také, že to, co zveřejnilo ministerstvo financí, není zpráva OLAF. A ve Sněmovně pak tento týden prosazoval, aby se dříve hlasovalo o vydání Babiše a šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka, než o tom, zda dostane vláda důvěru.



„Já se divím těm lidem a hlavně těm novým, když viděli, že program Antibabiš nefunguje, že v tom pokračují. Myslel jsem si, že po volbách to bude jiné,“ postěžoval si ve čtvrtek Babiš.



„Bylo to zbytečné, mohli jsme to odhlasovat. Je jednoznačné, že nikdo nechce dát důvěru,“ zhodnotil premiér to, že jednání o důvěře vládě bylo přerušeno do příštího týdne. „Je jasné, že nám tu důvěru nedají, je to takové divadlo,“ řekl Babiš.