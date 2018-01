Babiš nese na Hrad demisi, druhý pokus má jistý. Čeká se na sjezd ČSSD

Babiš má přitom jistý druhý pokus o vládu a jasnou podporu svého ANO. „V průběhu února ho jmenuji premiérem,“ řekl v úterý Zeman v duelu kandidátů na Hrad v televizi Prima.

Premiérem Babiše jmenuje bez ohledu na to, jak dopadne v pátek a v sobotu jeho souboj o křeslo prezidenta s Jiřím Drahošem. Zemanův mandát končí 8. března, takže má na to podle Ústavy právo.

Jisté ale Babiš stále nemá, zda a s kým se mu podaří sestavit většinu v parlamentu. Ochotu jednat o toleranci vlády za splnění programových podmínek vyjádřili komunisté a SPD Tomia Okamury. Čeká se ale především na výsledek sjezdu sociální demokracie, který bude 18. února v Hradci Králové, a jaký strana zaujme postoj k možné vládě s ANO a s Babišem.



Velký posun se naopak nečeká od dnešního jednání ANO s KDU-ČSL a občanskými demokraty. „Pro Českou republiku je velmi špatná zpráva, aby ve vládě byl člověk, kterému hrozí kriminál,“ řekl v úterý ve Sněmovně předseda lidovců Pavel Bělobrádek.



„Jestli někdo vytváří expertní týmy pro to, aby jednal s komunisty, tak nemůže souběžně jednat o vládě s ODS a tvářit se, že to je všechno jedno,“ řekl předseda občanských demokratů Petr Fiala. Ačkoli politici ANO říkají, jak mají k ODS blízko a Babiš několikrát řekl, že by se mu líbila koalice s ODS, která by měla 103 hlasů, v parlamentu se to zatím neprojevuje.

Právě naopak. V úterý Sněmovna smetla několik návrhů ODS - na zrušení zákazu otevírací doby při některých svátcích, zrušení daně z nabytí nemovitosti a elektronické evidence tržeb.



Miloš Zeman pověřil Babiše jednáním o sestavení vlády (31. 10. 2017):

