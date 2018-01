Poslanci rozhodnou o vydání Babiše a Faltýnka kvůli Čapímu hnízdu

Mandátový a imunitní výbor Sněmovny doporučil, aby poslanci žádosti policie vyhověli. Nepodporovali to jen poslanci hnutí ANO. Sám Babiš ale řekl, že s tím, aby byl v této věci zbaven imunity souhlasí.

Jemu osobně to přitom komplikuje sestavování vlády. Většina stran v dolní komoře parlamentu nechce mít nic společného s vládou, v níž by by byl obviněný politik. Proto už i Babiš připustil možnost, že by při druhém pokusu o vládu - poté, co jeho menšinový kabinet nezískal důvěru Sněmovny - mohl vládu řídit někdo jiný z ANO.

Babiš i Faltýnek byli obviněni už před volbami do Sněmovny pro podezření z dotačního podvodu a Babiš i z poškozování finančních zájmů Evropské unie. Vinu oba popírají a premiér se hájí tím, že kauza je politická a objednaná, aby ho jeho soupeři dostali z politiky. Policie obvinila i dalších devět lidí, mezi nimi Babišovu manželku a jeho dvě dospělé děti z prvního manželství.

Už loni v září Sněmovna jednou ke stíhání oba politiky ANO vydala, ale poslanci dostali novou žádost policie, protože Babiš a Faltýnek ve volbách obhájil křeslo poslance a získali tak znovu imunitu.