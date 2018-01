Babiš slyšel podmínky ČSSD. ANO ale nehodlá nabízet jiného premiéra

Chovanec řekl, že podmínkou sociální demokracie je, že ve vládě nemá být obviněná osoba a že je pro ČSSD podle Chovance podmínka nepřekročitelná. o potvrdil i místopředseda Sněmovny Jan Hamáček a šéf poslanců Jan Chvojka. „Naše návrhy jsou na stole již několik dní,“ řekl Chovanec.



Hnutí ANO si vyžádalo od sociální demokracii podmínky písemně a jednání mezi oběma stranami budou pokračovat na konci ledna. „Poprosili jsme je o jejich podmínky, aby mohli podpořit vládu, nebo být v ní,“ řekl šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek.



ANO nehodlá svého šéfa nahradit v čele vlády někým jiným

Babiš ve středu v rozhovoru pro ČT řekl, že záleží na hnutí, jak se k takové personální podmínce sociálních demokratů postaví a že to není zákon, že on musí ve vládě být. Hnutí ANO ale za svým předsedou a premiérem dost pevně stojí. „My trváme na tom, že pan Babiš vyhrál volby, stojíme za svým předsedou a premiérem,“ prohlásil Faltýnek a vedle něj stojící vicepremiér a místopředseda ANO Richard Brabec přikyvoval.

Republikový výbor hnutí ANO podle Faltýnka podmínky sociálních demokratů posoudí příští týden v pondělí. „Sestavíme v krátké době expertní týmy,“ řekl vicepremiér a místopředseda ANO, ministr životního prostředí Richard Brabec.



„Nemohla by to být vláda s dominancí hnutí ANO,“ řekl ve středu Chovanec. Zdůraznil, že Babiš ještě nebyl pověřen ani jednáním o nové vládě. „Andrej Babiš ještě nezískal druhý pokus,“ uvedl úřadující šéf ČSSD. Prezident Miloš Zeman to sice Babišovi slíbil, ale později také řekl, že bude pro to, aby ho znovu premiérem jmenoval, chtít, aby mu Babiš řekl, že má zajištěnou většinu.

O den později upřesnil, že to nebral jako hrozbu Babišovi, ale jako hrozbu ostatním stranám, že nechá Babiše vládnout bez důvěry tak dlouho, dokud většinu nesežene. Dal tak najevo, že když bude zvolen prezidentem, je ochoten nechat vládnout Babiše i delší dobu v demisi.



Už koncem příštího týdne se Zeman utká druhém kole přímé volby prezidenta s Jiřím Drahošem. A ten už řekl, že by obviněného politika do čela vlády vůbec nejmenoval. Zemanův mandát končí 8. března, do tohoto data ještě podle svého uvážení může premiéra jmenovat, i kdyby s Drahošem příští týden prohrál.

Babišova menšinová vláda v úterý nezískala důvěru Sněmovny, a tak musí dát demisi, kterou už ve středu schválila. Prezident Miloš Zeman se chystá demisi přijmout na osobním setkání s Babišem. Kdy se tak stane, není jasné. Hrad původně termín stanovil do konce pracovního týdne, později své vyjádření změnil. Ale zemi i po demisi povede jednobarevný kabinet ANO až do doby, než bude jmenována vláda nová.

O vstupu do vlády, nebo o její toleranci, rozhodne sjezd ČSSD

O případné účasti sociální demokracie ve vládě nebo o toleranci menšinového kabinetu rozhodne podle Chovance sjezd sociální demokracie, který se uskuteční18. února v Hradci Králové.

Místopředseda ANO Brabec řekl, že si je Babišovo hnutí vědomo, že do sjezdu sociální demokracie určitě k uzavření dohody nedojde.

V jednání o nové vládě bude hnutí ANO pokračovat ve čtvrtek s SPD, jehož šéf Tomio Okamura zrušil podmínku přímé účasti SPD v koalici, aby hnutí mohlo vládu podporovat. Bude ale trvat na programových podmínkách.

Babiš nehodlá jednat s Piráty, TOP 09 ani STAN. Zejména Piráti a TOP 09 se k němu podle něj chovají nepřátelsky a taková jednání nemají smysl.