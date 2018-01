ŽIVĚ: Platí presumpce neviny, řekl Zeman. Nabídl čtyři varianty vlády

To, že Babišova vláda neprojde, potvrdila všechna vyjádření politiků ostatních stran ještě před schůzí. „Je pochopitelné, jestliže jsem jmenoval Andreje Babiše a jeho vládu, sem přijít a vyjádřit mu podporu,“ řekl Zeman.

Zeman jmenoval možné varianty vlády: 103, 108, 115, 140

„Zavazuji se před druhým pokusem poskytnout dostatečný časový prostor,“ uvedl prezident a jmenoval několik možností sestavení vlády. „103, 108, 115, 140,“ prohlásil Zeman. 103 poslanců má ANO dohromady s ODS nebo se sociálními demokraty a lidovci, 108 hlasů ANO se sociálními demokraty a s komunisty, 115 hlasů ANO s komunisty a SPD, 140 hlasů by daly dohromady ANO s Piráty, ODS a sociálními demokraty.

„Ta první dvě čísla znám, ta další musím nastudovat,“ reagoval ve svém vystoupení před poslanci premiér a šéf ANO Andrej Babiš.

Zeman vysvětloval poslancům, že nemohl opominout Babiše jako vítěze voleb při výběru předsedy vlády. Připomněl případ současné eurokomisařky Věry Jourové, kterou chtěli policisté stíhat kvůli kauze Budišov, ale dostala nakonec od státu odškodnění za nezákonnou vazbu. Programové prohlášení vlády označil prezident za švédský stůl, kde si každý může vybrat co chce.

„Přeji vám, abyste nikdy neztratili kontakt se svými voliči,“ řekl také poslancům prezident Zeman. „Vím, že malostranské paláce jsou útulné, ale občané nejsou uvnitř, ale vně,“ řekl Zeman.

Návrh odložit hlasování o důvěře ve vládě neprošel

Před tím neprošel návrh odložit hlasování o vládě, než mandátový a imunitní výbor rozhodne o vydání Babiše a Jaroslava Faltýnka ke stíhání. Návrh Pirátů a hnutí STAN odložit hlasování o důvěře podpořilo 65 přítomných poslanců, 115 jich bylo proti.

Úřadující šéf ČSSD Milan Chovanec ještě před začátkem schůze Sněmovny řekl, že jeho strana je připravena jednat o vládě, ale až při druhém pokusu, který chce prezident Zeman šéfovi ANO také dát. Jednání o vládě před druhým pokusem však podle šéfa ČSSD nesmí probíhat formou diktátu. „Musí to být vláda, kde nebudou obvinění politici,“ uvedl. ANO by podle Chovance také nemělo mít vliv na ministerstvo spravedlnosti, vnitra a financí.

„Žádná vážná jednání o vládě se nevedla, byl to v podstatě diktát ANO a Andreje Babiše, jak vládu sestavit personálně i po stránce programového prohlášení,“ uvedl Chovanec. Program přirovnal k tomu, když pejsek a kočička vařili dort.

VIDEO: Výsledek je předem dán, řekl k hlasování Chovanec

Jízdné ve vlacích zdarma pro seniory a studenty má podle sociální demokracie jen odvést pozornost od toho, že ve stejné době byly zveřejněny závěry Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) ve zprávě k dotaci pro farmu Čapí hnízdo, kvůli níž chce policie stíhat Babiše i šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka (viz Dotace pro Čapí hnízdo mohla být získána podvodem).

Nejen sociální demokraté, ani další strany nechtějí dát podporu první Babišově vládě. „Je to poprvé, co o důvěru žádá bývalý agent Státní bezpečnosti a člověk důvodně podezřelý z dotačního podvodu,“ řekl například předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Podle předsedy ODS Petra Fialy se Babiš ani nepokusil o většinovou vládu. Jeho straně vadí i program menšinové vlády, jímž se podle občanských demokratů hnutí ANO už připravuje na vládu při druhém pokusu – v levicovém aranžmá. O tom, že při druhém pokusu o vládu by se hnutí ANO mohlo domluvit se sociálními demokraty a komunisty, je přesvědčen prezident Miloš Zeman, který ve Sněmovně vystoupí, aby vládu podpořil.

„Nevyměníme náš program za koryta,“ řekl předseda SPD Tomio Okamura. „Jediné, co od Andreje Babiše slyšíme, je to, abychom jednostranně podporovali jeho menšinovou vládu, aby mohl Andrej Babiš a jeho ministři za hnutí ANO rozdělovat veřejné miliardy jen pro své osobní a stranické zájmy,“ řekl předseda SPD Tomio Okamura. Podle něj by podpora menšinové vlády ANO byla zrada na voličích SPD. S podporou vlády nepočítají ani lidovci, hnutí STAN, Piráti a komunisté.

VIDEO: Mandátový a imunitní výbor dělá obstrukce, kritizuje předseda Pirátů

„S žádostí o důvěru před nás předstupuje naprosto nedůvěryhodný politik. Na Slovensku je veden ve svazcích STB, u nás vyšetřován z podvodů a orgány EU ho označily za podezřelého ze dvou trestných činů. Takovému politikovi Českou republiku svěřit nemůžeme,“ uvedl šéf poslanců STAN Jan Farský.



Dohadování mezi poslanci ještě před vystoupením prezidenta Zemana začalo tím, že řeší, jestli se má vůbec ve středu o vládě hlasovat, nebo se má odložit, než mandátový a imunitní výbor rozhodne o tom, zda umožní stíhání Babiše a Faltýnka. Je ale pravděpodobné, že pro to nebude ve Sněmovně dost hlasů.

Premiér Babiš těsně před jednáním Sněmovny o důvěře jeho vládě uvedl, že v dolní komoře se politikaří, zatímco on a jeho kabinet by chtěl „dělat pro lidi“.