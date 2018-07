Odškodnit lidi za všechny kauzy 90. let nemůžeme, říká premiér Babiš

V krátké době přišla do vaší druhé vlády další nová tvář, sociální demokratka Jana Maláčová kvůli tomu, že Petr Krčál opsal bakalářskou práci. Před tím rezignovala z podobného důvodu ministryně spravedlnosti Taťána Malá. Jste si jist, že se to nebude týkat už nikoho dalšího z ministrů?

Doufám, že ne. Já jsem s nadsázkou říkal ministrům, že doufám, že mají diplomové práce v pořádku, ale je třeba vidět tu věc i z druhé strany. Tady vznikla atmosféra, že ve státní správě musí mít všichni vysokou školu. Myslím, že z těchto kvaziafér vyplynulo poučení, že i vysoké školy si budou dávat větší pozor a že i vedoucí diplomových prací tomu budou věnovat větší pozornost.

Vy sám ještě máte svoji diplomovou práci a jste ochoten ji dát novinářům k dispozici, kdyby vás požádali? V Bratislavě, kde jste studoval, prý není.

Říkali mi spolužáci, že tam dokonce Česká televize volala, že zaplatí zlatem. Tak jsem si říkal, jakým zlatem můžou platit, když získají tu diplomku. Mám dobrou diplomku, psal jsem o všeobecné dohodě o clech a obchodu a jejím vlivu na liberalizaci světového obchodu. Můj otec pracoval jako zástupce Československa v GATT, takže jsme to dělali společně. Určitě to byl originál, pamatuji si, že jsem to psal na psacím stroji s kopírákem.

Kdyby vám tedy nějací novináři řekli, jestli byste jim ji poskytl, že by si to chtěli přečíst, tak byste to udělal, nebo ne?

Já ji tady v Čechách nemám, ale můžu ji samozřejmě začít hledat. Mně však celkově připadá absurdní tato debata. Po čtyřiceti letech si nejsem jist, jestli bych ji našel, ale pokud ji najdu, tak s tím problém nemám. Myslím ale, že to téma by už mělo být uzavřené a vláda by měla řešit jiné úkoly.

Jsme zásadně proti plošnému zvyšování platů

S novou ministryní Maláčovou a s ČSSD vás čeká střet o to, jak se mají navýšit platy státním zaměstnancům. ČSSD a odbory chtějí patnáct procent pro učitele a deset procent pro další zaměstnance ve veřejné sféře. Na učitelích se shodnete, ale vy spolu s ministryní financí chcete maximálně šest procent pro ostatní státní zaměstnance. Maláčová tvrdí, že budete muset najít kompromis, protože jste koaliční partneři.

Musíme bohužel jenom zemřít, ale určitě budeme hledat kompromis. Budeme o tom diskutovat, je tam plno témat. Důchody, zneužívání dávek na bydlení, zneužívání dávek v nezaměstnanosti u lidí, kteří pracují na černo, vymahatelnost výživného, mateřská. I když jsme ten resort pustili ČSSD, je to důležité pro celou vládu a budeme se snažit o tom domlouvat v týmu. Sociální demokracie na to má stejný názor jako odboráři, ale my jsme zásadně proti plošnému navyšování.

ANO má ve vládě většinu. Když se vaše názory s ČSSD nesblíží, budete je přehlasovávat? A jak dlouho pak taková vláda může trvat?

Ne, ne, to bych určitě nechtěl. Musíme je přesvědčit argumenty a najít kompromis. Musíme hlavně hledat úspory v chodu ministerstev, úspory v počtu lidí, úspory v IT, protože ekonomika je přehřátá a nedá se čekat, že najdeme nějaké dodatečné příjmy. Našli jsme už asi 2 300 "černých duší“, kde to chceme snížit, ale znovu opakuji, že platy musíme řešit individuálně. A taky není normální, že ve státní sféře jsou teď v průměru vyšší platy než v privátní.

Kauz, kdy lidé přišli o peníze, je mnoho

Jel jste se v neděli podívat do Horoměřic za klienty zkrachovalého H-Systemu. Ujal jste se role prostředníka mezi nimi a konkursním správcem Josefem Monsportem. Lidé, kteří investovali do H-Systemu, nyní bydlí v domech, které dostavělo družstvo Svatopluk a mají se podle soudu vystěhovat. Jakou roli státu vidíte v tom, aby to nemuseli udělat?

Byl jsem o to požádán, abych se toho ujal. Myslím však, že toho moc udělat nemůžeme. Je tady rozhodnutí nezávislého soudu, takže družstvo dá mimořádný opravný prostředek, aby Ústavní soud rozhodl rychle a nikdo se vystěhovat nemusel. Ale s tím nepočítá ani ten konkursní správce.

Dnes někteří říkají, že by to měl stát zaplatit, ale já jsem si nechal vytáhnout všechny věci, co se tu v minulosti staly v devadesátých letech - kauza Union banka, tam přišlo 75 tisíc věřitelů o 17 miliard, kauza Trend, litoměřické fondy, Agrobanka, IPB, Harvardské fondy, CS fondy, Motoinvest, Futurum Aurum, kampeličky, Key Investments... Těch kauz, kde lidi přišli o peníze, je mnoho. Týká se to statisíců lidí. A my nemůžeme říci teď těmto lidem, že to uhradíme, to není možné. Na druhé straně bychom se měli o to zajímat, protože lidské osudy nám nemohou být lhostejné. A v tomhle směru už to, že se o to stát zajímá, tak ti lidé mohou mít lepší pocit.

Podle advokátky Hany Marvanové, která zastupovala jinou skupinu lidí, kteří v H-Systemu utopili část svých peněz, by měl stát odškodnit ty, jichž se to týká, za průtahy v soudním řízení. Ta kauza se totiž vleče už dvacet let. Takže to nepodpoříte?

My to nemůžeme řešit, protože bychom museli odškodnit všechny za kauzy, o kterých jsem mluvil. Právě o paní Marvanové jsem na té schůzi neslyšel nic dobrého. Dělá z toho dnes svoji volební kampaň, přitom ti lidé ji obviňují, že tam sehrála negativní roli.

Vím, že Klus má vůči mně negativní názor

Máte rád zpěváka Tomáše Kluse? Minulý týden pan Klus oznámil, že s vámi končí a nebude vystupovat na žádných festivalech a koncertech, které sponzoruje Agrofert, ani v médiích, která mu patří. K tomu bojkotu se přidali i herec a zpěvák Jiří Macháček a pak i Matěj Ruppert a Iva Pazderková. Zaregistroval jste to a co tomu říkáte?

Pana Kluse neznám osobně. Vím, že má vůči mně negativní názor. Snažil jsem se s ním v minulosti setkat, to odmítl. Jestli ho ta myšlenka napadla kvůli Colours of Ostrava? Nevím. Moje bývalá firma sponzoruje ten festival dlouho. Mě to mrzí, protože mě nezná. Vím, že měl spor s Richardem Krajčem kvůli tomu, že jsme podporovali Kryštof kempy. Beru to na vědomí.

Teď, když je známých lidí, kteří vás chtějí bojkotovat a podpořili Kluse, víc, neuvažujete o tom, že se s nimi budete chtít setkat?

Pan Klus to nechce, ale samozřejmě, pokud by měli zájem, rád se s nimi setkám. Ale to je teď taková móda. My jsme vyhráli volby a naše vláda dostala důvěru. Měli by nám dát šanci. Já jsem v minulosti podporoval kulturu, plno zpěváků, jako ministr financí jsem navyšoval peníze do filmu, takže nechápu, co mi je vyčítáno.

Nemůžu za to, že KSČM nezakázala nová garnitura

Vy jste třeba nedávno řekl, že KSČM je dnes demokratická strana, že ji lidé volí a že je ve Sněmovně. Vaše vláda se o komunisty opírá, ale hodně lidí vaše slova musela zarazit. Fakt si myslíte, že komunisté jsou demokratická strana?

Držme se faktů. Měla KSČM volební sjezd? Měla. Kandidovalo tam více kandidátů? Asi tři, čtyři, pět kandidátů. Volili transparentně? Volili. Takže to je projev nějaké demokracie a já nemůžu za to, že KSČM nezakázala nová politická garnitura po revoluci. Pan Václav Havel se nechal zvolit komunisty, jeho nejbližší člověk Marian Čalfa byl komunista, tak proč mi to dnes vyčítají? Já nemohu za to, že ODS s námi nešla do vlády. Mohla jít s námi do vlády, ale jejich voliči nás údajně nechtějí. Komunisté vždycky měli vliv. I na volbu Václava Klause prezidentem. I Miroslav Kalousek chtěl udělat vládu s jejich podporou, i když se to nedokončilo. Vždycky byli součástí politického spektra a ve vládě nejsou. Nemáme s nimi zásadní dohodu. Mohou hlasovat i pro nedůvěru vládě, když to navrhne někdo jiný.

V různých zemích po Evropě se komunisté vzdali názvu a transformovali se, u nás trvají na názvu komunistická a pod tímto jménem se staly v minulosti zločiny. Spousta lidí se mohla divit, když jste se vyjádřil, že komunistická strana je demokratická.

Ano, ale já nemluvím o KSČ, která tady byla za totalitního režimu. Samozřejmě, že páchali zvěrstva, že mučili lidi, zabíjeli lidi. Byla to absurdní doba, totalitní vláda jedné strany. Ale já za to nemůžu, my jsme preferovali vládu s ODS. Dával jsem jasné deklarace do médií. A pak tady byli všichni nervózní a útočili, že nemáme vládu s důvěrou, tak jí teď máme.

Než se komunisté rozhodli podpořit vaši vládu, prezident Miloš Zeman řekl, že šéfa KSČM Vojtěcha Filipa i lídra poslaneckého klubu Pavla Kováčika ujistil, že záležitost s ČEZ, kam nedokázali prosadit do dozorčí rady člověka, kterému věří, se vyřeší do září. Vyřeší se do září?

Já o tom nevím. Měli jsme jednání s panem Benešem a s panem Zemanem a řešili jsme, jestli se má ČEZ rozdělit, ale tohle jsme neřešili.

Takže nečekáte, že by mělo dojít ke změnám v orgánech ČEZ?

Fakt o tom nevím.

Já jsem pana Stuchlíka neznal, byl mi doporučen

Jak vás vlastně napadlo, že lídrem vaší pražské kandidátky má být zakladatel firmy Fincentrum Petr Stuchlík? Kdo vám ho doporučil?

Od Prahy jsme čekali víc. Byla tady koalice, Zelení nechtěli stavět, vyhráli jsme těsně, koalice byla křehká a působení tam nebylo úplně ideální. Mně hlavně vadilo, že pražské firmy dávají obrovské odměny za to, že tam sedí radní. To se mi nelíbí a je třeba to změnit. Čekali jsme víc. A kvůli tomu, jak dopadly volby v Praze - protože kdyby dopadly lépe, tak by se TOP 09 a STAN do Sněmovny nedostaly - tak sme v rámci hnutí přemýšleli, jakou sestavu tam postavit, abychom Pražany přesvědčili.

A kandidaturu pana Stehlíka jste vymyslel vy, nebo vám to někdo poradil?

Já jsem to nevymyslel, jsem velice zdrženlivý. Ani se v tom nechci moc angažovat. V našem hnutí také jsou různé tendence, kdy krajské organizace prosazují, že jejich kandidátky jsou nedotknutelné, a potom, když je z toho nějaký problém, tak se ptáte mě, co na to říkám. Přitom s tím nemám nic společného. U pražské kandidátky byla těžká debata s pražskou organizací. Nakonec jsme se domluvili na kompromisu. Já jsem pana Stuchlíka neznal. Byl doporučen, ani nevím kým.

Myslíte, že ho dost lidí zná a že má ANO vůbec šanci uspět v Praze poté, co primátorka Adriana Krnáčová pokárala Pražany, že jsou zpovykaní?

To byl nešťastný, špatný výrok. Já myslím, že to nemyslela zle, ale řekla to blbě.

Pan Stuchlík investoval do společnosti Fair Credit, která půjčuje s úroky v řádu desítek procent. To může být tahák pro voliče?

Určitě ne. On se toho zbavuje a pokud vím, ten byznys je ztrátový.

Jaký výsledek podzimních komunálních a senátních voleb byste pro ANO považoval za úspěch?

Úspěch by byl, kdybychom v Praze vyhráli.

A v senátních volbách?

V senátních jsme nikdy nebyli moc úspěšní z různých důvodů. Tam vyhrávají osobnosti a to se nám ne vždy dařilo. Číslo říct neumím.

Když Belgii nevadí, že tam bude mít víc muslimů, je to její problém

Už víte, kdy se setkáte s italským premiérem Giuseppem Contem, který s vámi chce hovořit o tom, proč Česká republika nechce být solidární a přijmout také některé z těch lidí, kteří utíkají do Evropy?

Koncem srpna. Bude to poslední týden v srpnu, dolaďuje se to.

Mohlo by setkání s panem Contem přispět k tomu, aby Česká republika změnila postoj?

Určitě ne. Jsem přesvědčen, že máme pravdu a že je třeba zastavit migraci. Po návratu z dovolené navštívím jednu firmu, která vyrábí unikátní bezpilotní letadlo, které by mohlo sledovat trasy migrantů a mohli bychom vidět, co se děje na pobřeží Libye a Tunisu, protože působení Frontexu je velmi nejasné.

Dá se očekávat s pokračující globální klimatickou změnou, že snaha části lidí přestěhovat se do obyvatelnějších koutů světa, ke kterým patří i Evropa, nebude slábnout, právě naopak. Neměla by se Evropa spíše chystat na to, že se v budoucnu promění, než se snažit z Evropy vytvářet nedobytnou pevnost, do které se nikdo nedostane?

Jak se promění? Tak se tady podívejte na Prahu, tady máte památky, krásný stavební sloh, všechno, co naši předkové vybudovali. Evropa se teď nechá převálcovat jiným náboženstvím, jinou kulturou, jinými zvyky – proč? Lidé, kteří přicházejí a kteří útočili v Ceutě na španělskou policii, kteří vjeli ve Španělsku na pláž, kde byli turisté, a nekontrolovaně přicházejí do Evropy, jsou vesměs mladí lidé z černé Evropy, kteří jdou za dávkami. Nepřicházejí pracovat. To je absurdní. Pokud v Belgii nevadí, že v roce 2030 tam bude žít více muslimů než původních obyvatel, tak to je jejich problém. My to určitě nechceme. Nějak jsou v Evropě nastavena média, ale mlčící většina má jiný názor. Ukáže se to i evropských volbách.

Jedna méně vážná otázka. Vás také na začátku srpna čeká dovolená. Kde ji strávíte?

V Řecku na pláži. Pojedu na Mykonos.