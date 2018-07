ANO schválilo pražskou kandidátku v čele se Stuchlíkem

„Vedení hnutí vyjádřilo přání jít do nadcházejících voleb v Praze s novým týmem lidí. A celostátní výbor se s tím svým hlasováním ztotožnil. Současní radní jsou tak ve druhé desítce, někteří vypadli úplně. Často ale dál vedou kandidátní listiny ve svých pražských obvodech a tam budou mít naši plnou podporu,“ řekl pražský krajský předseda hnutí ANO Jan Říčař.

Dvojkou kandidátky za Stuchlíkem je Nacher, trojkou exministr financí Ivan Pilný. Členové republikového výboru ANO měli 72 hodin na to, aby pořadí na kandidátce korespondenčně potvrdili.

„Petra Stuchlíka paradoxně znám deset let a řekl bych, že nejlépe z těch, kteří ho doporučili. Setkali jsme se u otázek finanční gramotnosti, nebo když se před třemi lety řešil zákon o regulaci provizí. Je to inteligentní a velice komunikativní člověk, který má skutečný tah na bránu,“ řekl tento týden v rozhovoru pro MF DNES Nacher.

Byznysmen Stuchlík, který je zakladatelem společnosti Fincentrum, investoval do firmy Fair Credit, která se zabývá rychlými půjčkami. Server Echo 24 upozornil na to, že společnost poskytuje půjčky do 150 tisíc s úroky dosahujícími desítek procent, přičemž RPSN, roční procentní sazba nákladů, může překročit i dvě stě procent. „Je to jedna z mnoha mých investic v rámci diverzifikace portfolia. Je to investice dlouhodobá s návratností mnoha let,“ řekl k tomu Lidovým novinám Stuchlík.

Nekandiduje už současná primátorka Adriana Krnáčová. Stuchlík se o post primátora Prahy utká s Bohuslavem Svobodou z ODS, šéfem TOP 09 Jiřím Pospíšilem, který vede kandidátku, kterou strana složila se STAN, Lidovci, stranou LES a Demokraty Jana Kasla. Sociální demokracie do bojo vysílá náměstka na obraně Jakuba Landovského a Piráty vede do voleb Zdeněk Hřib.