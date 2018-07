VYSÍLÁME: Nemůžeme říci, že to těm lidem uhradíme, řekl Babiš k H-Systemu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Moc toho udělat nemůžeme. Je tady rozhodnutí nezávislého soudu,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz Babiš.

Jednání se účastní jako prostředník, přítomen je i ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. S lidmi z družstva Svatopluk dorazil i lidovecký senátor Jiří Čunek.

V tomto složení se jednání koná poprvé od vyhlášení rozsudku Nejvyššího soudu, který minulý týden vyhověl dovolání konkurzního správce a téměř šedesáti rodinám bydlícím v Horoměřicích u Prahy nařídil, aby do měsíce opustily domy, které si vlastními prostředky dostavěly po krachu H-Systemu v roce 1997.

Lidé z Horoměřic v bytech družstva Svatopluk tvoří jen část těch, kteří krachem H-Systemu přišli v součtu o skoro miliardu korun.

Monsport má podle Nejvyššího soudu právo zpeněžit horoměřické byty ve prospěch všech věřitelů. „Pohybujeme se v režimu konkurzního zákona a já nemůžu vytáhnout z moře věřitelů a bývalých klientů H-Systemu jednu skupinku a obdarovat je a druhým vysvětlovat, že na ně nevyjde,“ uvedl Monsport.

Podle Babiše je potřebná stížnost k Ústavnímu soudu, díky které by mohli bývalí klienti H-Systemu získat čas. Družstvo Svatopluk už avizovalo, že takovouto stížnost podá. Ústavní soud by pak mohl odložit vykonatelnost rozhodnutí.

Premiér si ale neumí představit, že by policie lidi z bytů v Horoměřicích vyváděla na dlažbu a považoval by to za absurdní a skandální.