KSČM je demokratická strana, zachovala se státotvorně, říká Babiš

Máte radost, že už to po dvou stech šedesáti třech dnech máte za sebou?

Samozřejmě mám radost. Bylo to napínavé až do konce.

Nelezou vám už nyní sociální demokraté trochu na nervy?

Ne, myslím, že ne. Nechci komentovat lidi, kteří jsou mimo vládu. Ale přece to není o sociálních demokratech, ale o lidech. Vzpomeňte, jaké jsme měli konflikty, když byl ministrem zdravotnictví pan Němeček. Potom tam přišel pan Ludvík, jednali jsme spolu a domluvili se na dva roky na státní pojištěnce. Teď vnímám ministry a myslím, že se chovám nadstandardně vstřícně. Ve čtvrtek jsem vzal do Bruselu pana Hamáčka, představil jsem ho holandskému premiérovi, dánskému, lucemburskému, maďarskému ­prezidentovi. Dokonce když Trump vyvolal jednání o rozpočtu a bylo to jeden na jednoho, tak tam všichni většinou měli velvyslance a já řekl, ať je tam se mnou Hamáček.

Pamatuji si, že když v Černínském paláci jednala visegrádská čtyřka, tak mě Sobotka nepředstavil nikomu. Já nás vnímám jako jeden tým. Myslím, že u pana Tomana či pana Staňka asi nebude žádný problém, co se týká ministerstva práce a sociálních věcí, musíme si s panem Krčálem sednout a vydiskutovat si věci, abychom si vyměnili názory. Je to o lidech, ne o stranách. Hamáčkovi je třeba pogratulovat, protože zachránil ČSSD tím, že ji dostal do vlády.

Na druhé straně Milan Chovanec na hlasování o důvěře vládě ani nedorazil…

(skáče do řeči) Pan Chovanec přece veřejně řekl, že se podvolí výsledku referenda, a znovu zradil. Kdo jednou zradil, asi zradí vždycky. Ale to je jeho problém.

Vládu nechtěli do poslední chvíle podpořit ani místopředseda Roman Onderka, poslanci Petr Dolínek či Roman Sklenák. Lubomír Zaorálek či Ondřej Veselý se nijak netají, že se jim vláda s vámi nezamlouvá. Hamáček nakonec bouchal dveřmi a vyhrožoval rezignací na post předsedy. Lze takto dlouhodobě fungovat?

Samozřejmě to je problém. Pokud to nebude fungovat a bude to drhnout při zákonech, tak to samozřejmě bude špatně a může to vztahy ve vládě poškodit. Ale oni všichni podepsali koaliční dohodu, i když asi čtyři s výhradou. Pokud by to chtěli bourat, bude mi to líto, ale pak by ta vláda měla problém.

Na druhé straně už máte důvěru, takže ČSSD vlastně nepotřebujete. Kdyby odešli, nahradíte je vlastními ministry a hlasy SPD, ne?

To není pravda, to jsou takové řeči.Stejně jste mluvili o vztahu s prezidentem Zemanem. No, tak Babiš mu trochu pomohl při volbě prezidenta, ale po ní už ho nebude potřebovat, odkopne ho, udělá úřednickou vládu. Nic z toho se nenaplnilo, prezident dodržel slovo. Já si toho vážím, a proto s ním chci udržovat dobré vztahy a nechci jít do žádných konfliktů nebo do žádných žalob kvůli Pochemu.

A jsme u toho. Jan Hamáček před hlasováním o důvěře vládě ani nechtěl svolat předsednictvo ČSSD, protože se obával, že by ho zavázalo k výzvě, ať kompetenční žalobu na Zemana podáte, jinak socialisté vládu nepodpoří. Další důkaz, že ČSSD asi není moc stabilní, nemyslíte?

Ale samozřejmě tam zůstává ta sobotkovsko-chovancovská klika. Probíhá tam nějaký vnitřní boj. Vnímám to. Ti, kteří prohráli volby, asi mažou schody novému předsedovi, který se správně rozhodl, že s námi půjdou do vlády. Budou vidět, budou mít témata a já doufám, že na naši spolupráci nebudou mít vliv třeba komunální či evropské volby. Bylo by špatně, kdyby to bylo jako v minulosti, kdy před blížícími se krajskými volbami začala ČSSD lhát, že chceme privatizovat nemocnice, útočila na nás a byli jsme pro ně nepřítel. To totálně narušilo vztahy.

Sám jste zmínil, že kvůli kandidátovi na ministra zahraničí Miroslavu Pochemu kompetenční žalobu na prezidenta nepodáte, ani kdyby vás ČSSD vyzvala padesátkrát. Co s tím chcete dělat?

Kompetenční žaloba by byla špatně, určitě ji nechci dávat. Někdo na to má názor, že prezident má povinnost ministra jmenovat. Ale podívejme se do jiných zemí. Na Slovensku prezident mluvil do vlády, v Itálii také. Je to normální a vláda by s prezidentem měla mít normální nekonfliktní vztahy. Je tedy absurdní, abych žaloval prezidenta. Doufám, že to pan předseda Hamáček nějak vyřeší.

Jak dlouho je pro vás únosné, aby to řešil? Asi není možné, aby byl ministrem vnitra i zahraničí několik měsíců, zatímco Poche bude ministerstvo řídit z pozice politického tajemníka, ne?

Jasně. Je ale třeba si uvědomit, že ministerstva mají náměstky, úředníky. Nechci tím říct, že ministr je tam do počtu. Je důležité, aby tam byl, měl vliv a úředníky řídil. Ale pár měsíců se nic nestane. Byli jsme s panem Hamáčkem v Bruselu a myslím, že zatím se to dá zvládat. Řešit to je potřeba v řádu měsíců. Uvidíme, jak to dopadne.

Prý od vás ČSSD chce, abyste na Hrad poslal další návrh ministrů, kde už bude na zahraničí pouze Pocheho jméno. Uděláte to?

Nechtěli to. Nic takového se dělat nechystám, to bych byl za hlupáka. Je to na panu Hamáčkovi. Buď přesvědčí pana prezidenta, nebo bude hledat jiné řešení.

Program máme. Pro všechny

Jak se vám v pátek vstávalo s pocitem, když jste pro opozici a řadu dalších lidí člověkem, který téměř po třiceti letech přivedl komunisty k vládní moci?

Ale k jaké vládní moci? Vždyť si vzpomeňte, jakými hlasy byl zvolen prezidentem pan Václav Havel. A pan Václav Klaus. Anebo jak pan Kalousek chtěl vládu s Paroubkem a podporou komunistů. Když se to předsednictvu KDU-ČSL rozleželo za pět dní v hlavě, tak ho sejmuli.

Na vás kvůli tomu zase demonstranti před Sněmovnou házeli lahve…

Ale vždyť já za těmi demonstranty šel. Nejprve jsem nemohl, protože Sněmovna uložila vládě, že když chceme jít na WC, musíme se zeptat. Ponižovali nás tam, byla to šaškárna, divadlo. Pak se naschvál hlasovalo, že má jít Babiš za demonstranty, neprošlo to, pak si ODS vzala přestávku. Chtěli mě jen dehonestovat, ponižovat, urážet. Protože oni nemají žádný jiný program. Šel jsem tedy ven, demonstrantům jsem mával a myslel, že se zklidní a budeme diskutovat. To se nestalo, začali po mně házet nějaké předměty, tak ochranka řekla, že se musím vrátit. Kalousek pak lhal, že jsem srab a nešel jsem tam. Permanentně mě sprostě uráží a mluví o mojí rodině. Nenechám se pořád urážet.

Takže jste mu řekl, že je zloděj a alkoholik. Myslíte, že takové výrazy patří do Sněmovny?

Ale vždyť je to pravda. Kolik bylo rozhovorů, kdy byl tak opilej, že nebyl schopen odpovídat a jen vypouštěl teplý vzduch. Je to politický parazit, který je tam 28 let, pro mě symbol korupce. Byl jsem rozčílený, protože lhal.

Nicméně Kalousek komunisty k vládní moci nepřivedl, vy ano. Jak se vám s tím vstávalo?

KSČM je přece dneska demokratická strana. Lidi ji volí, jsou ve Sněmovně. Ta situace vznikla jenom díky ODS. My s nimi měli 103 hlasů. Po volbách jsme je vyzvali ke spolupráci a ODS řekla, že jejich voliči nechtějí, aby šli do vlády s ANO. Ale proč nechtějí? Nerozumím tomu. Když chce ODS prosazovat program, tak to jde hlavně ve vládě. Kdybychom v ní s nimi byli, tak by to byla středopravá vláda. Určitě by nebyla žádná karenční lhůta, se kterou vnitřně nesouhlasíme. Víme, že je to pro podnikatele špatně, ale museli jsme ustoupit, protože ČSSD a KSČM to chtěly. Mně je úplně jedno, že někdo říká, že nemáme program. Máme ho. Pro všechny. Že to bourá všechny politické teorie, je mi jedno.

Nebylo vám přece jen trochu divně, když ve Sněmovně na vaši obranu řečnil Miroslav Grebeníček a používal slova jak vystřižená z někdejšího Rudého práva?

Projev pana Grebeníčka jsem neslyšel. Samozřejmě, že to není ideální. A je to absurdní. Všichni říkají: oligarcha, velkopodnikatel a komunisti. Ale oni se zachovali státotvorně a umožnili vznik vlády. Proč to neudělala ODS? Vždyť mohla jen odejít ze sálu a nemuseli jsme žádnou dohodu s KSČM mít. Mimochodem, ta dohoda je čistě toleranční, umožnili nám vznik, ale budou nás kontrolovat, kritizovat. Jenže ODS nám to udělala naschvál, aby nám to mohla vyčítat. Přitom to zapříčinili oni.

Komunisti chtěli hlavně funkce v orgánech státních a polostátních podniků. Nakonec jste to prý z vaší dohody vyndali. Dostanou tedy zmíněné funkce?

Budou nás normálně kontrolovat. My to nabízíme všem. Ve Sněmovně měli všichni plno řečí o digitalizaci. Děláme ji. Ale když jsme oslovili Piráty, aby nám k tomu někoho dali, tak nedali. Všichni jen kritizují, bourají a mají řeči. Normální by přece bylo, že by ve vládě sedělo ANO, Piráti a STAN. Protože my vznikli jako protikorupční hnutí proti tradičním stranám. Piráti a STAN nejsou tradiční strany, takže logicky i programově jsme si byli blízcí. Ale oni a priori nechtěli.

Dostanou komunisti zástupce do orgánů státních a polostátních podniků?

Ne, není o tom žádná debata.

Co třeba dozorčí rada ČEZ? Šéf komunistů Vojtěch Filip byl prý pěkně naštvaný, když jste mu slíbili, že tam bude mít zástupce, a nakonec se tak nestalo. Odvolali jste dva zástupce ČSSD i lidoveckého pretendenta a nahradili je vlastními lidmi…

(skáče do řeči) Já jsem to neřešil, to řešilo ministerstvo financí, já do toho nevstupoval. Máme tam personální výbor, jsou na to nějaká pravidla a já nejsem ten, kdo určuje dozorčí radu ČEZ.

Prezident Zeman prý intervenoval, aby se po schválení důvěry vládě do dozorčí rady ČEZ vyslanec KSČM dostal. Nic takového nemáte v plánu?Ne. Pan prezident u mě v tomto smyslu neintervenoval.

Dozorčí rada ČEZ se tedy v dohledné době převolovat nebude? Připomínám, že jste v ní po letech získal většinu členů. Zatímco v minulosti tomu tak nebylo, což jste nesl nelibě. Například když si ředitel ČEZ Daniel Beneš nechal proti vaší vůli prodloužit smlouvu.

Já jsem nic nezískal. Sedí tam úředníci, odborníci. Jsou to nominanti ministerstva financí.

Všichni víme, že ministerstvo financí bez vůle Andreje Babiše neudělá nic.

Ježíšmarjá, neříkejte to, je to nesmysl. Není to pravda, nejsem už ministr financí. Samozřejmě bylo načase, aby měl stát i v ČEZ nějaký vliv. Chceme řešit hlavně způsob financování investic do jádra, které měl ČEZ už dávno udělat namísto toho, aby velice neúspěšně investoval na Balkán a bůhvíkam. Já v tom mám jasno už dávno. Je to triviální operace. Vezmu Dukovany, ocením je, vložím do stoprocentní dcery, udělám soutěž na dodavatele technologie, financování, eventuálně na joint venture (společný podnik s dodavateli, pozn. red.). Ať si to hezky zagarantuje ČEZ, aby měl dobré podmínky. Aby to bylo ještě lepší a serióznější, může to jako druhý v řadě garantovat stát. Chci o tom vést debatu. Já i pan prezident jsme přesvědčeni, že není třeba rozdělovat ČEZ. Není proč.

Rozdělení ČEZ byl projekt Daniela Beneše. Prý jste ho chtěl po ovládnutí dozorčí rady nechat odvolat, ale prezident Zeman vám to zakázal. Je to tak? Zůstane Beneš na svém místě?

Nesmysl. Taková debata s prezidentem nikdy neproběhla. Ale že by se měl měnit generální ředitel ČEZ, teď není téma. Je tam nová dozorčí rada, sejde se někdy po létě.

Tiskovku paní Malé jsem neviděl, ale asi to nedopadlo dobře

Vraťme se k vaší vládě. Zůstane na ministerstvu spravedlnosti Jan Kněžínek, nebo hledáte někoho jiného?

Nehledám, pan Kněžínek je jmenovaný ministrem, není dočasně pověřený. Ale musím s ním vést rozhovor, protože jsme to dělali narychlo. Jsem přesvědčen, že ta Táňa Malá by to zvládla. Protože je pracovitá, má tah na branku, je razantní, komunikativní a má dvě vysoké školy. O tom, jestli průměrný český králík kadí padesát gramů bobků, někdo to napsal a ona to napsala taky… nechci o tom vést debatu. Samozřejmě to nebylo příjemné, já se s ní potkal v pondělí a řekl jí, že když tvrdí, že je vše v pořádku, musí to obhájit před médii. Ona šla a po té tiskovce bylo jasné, že atmosféra je taková, že se to zkrátka nedá ustát, i kdyby nevím co. Když jsem šel na výbor, už tam byla rozhodnutá, že skončí. Já jí za to děkuji. Ačkoli jsem přesvědčen, že ministr má být manažerský typ. Jasně, když je k tomu i odborník, je to dobře. Ale hlavně musí mít schopnost si vybrat dobré lidi a fungovat v kolektivu.

Počkejte, vy jste přece vždycky říkal, že ministři musí být hlavně odborníci, ne? To paní Malá nejspíš nebyla a ještě ke všemu pak působila směšně, pro srandu králíkům. Její tiskovka byla úděsná, ne?

Manažer a odborník. Manažer je také důležitý a ne každý odborník je dobrý manažer. Tu tiskovou konferenci paní Malé jsem neviděl, ale asi to nedopadlo dobře. Na základě toho se pak rozhodla.

Ona sama? Vy jste jí neříkal, že by se tak měla rozhodnout?

Ne. Když jsme se potkali podruhé, už s tím přišla sama. Děkuji jí za to, bylo jasné, že ta kampaň nesměřuje na ni, ale hlavně na hnutí a na mě.

Očekává se, že podobně „dobrovolně“ v pondělí na pozici lídra pražské kandidátky ANO do podzimních komunálních voleb rezignuje poslanec Patrik Nacher. Vy už ho za kandidáta na primátora hlavního města nechcete?

Tak my vedeme nějaké debaty. Patrik Nacher je určitě velice schopný politik, aktivní poslanec. Je pracovitý, má za sebou velice úspěšné veřejné aktivity ohledně finanční gramotnosti, píše knížky. Ale naše působení v Praze nebylo ideální, čekali jsme od toho víc. Teď musíme přijít s nějakými novými tvářemi a vedeme o tom v rámci hnutí debatu. Jestli bude Patrik Nacher lídr, nebo nebude, to se rozhodne příští týden.

V průzkumech vám prý vyšlo, že ho v Praze téměř nikdo nezná. To samé ale nejspíš platí i o jeho případném náhradníkovi Petru Stuchlíkovi z Fincentra. Proč má tedy vést kandidátku Stuchlík?

Jméno pana Stuchlíka je ve hře, to je pravda. Vedeme o tom debaty. Je to o tom, abychom představili nějaké nové tváře, a Patrika Nachera nemůžeme považovat za úplně novou tvář, protože tam byl. I když neměl takový vliv. Kdyby ho měl, choval by se jinak.

Při svém stominutovém projevu ve Sněmovně jste za svoji vládu slíbil řadu věcí. Od více peněz na výplaty přes nižší daně či slevy pro důchodce a studenty až po přídavky rodičům s dětmi. Kde na to všechno chcete vzít?

Už vláda, která byla v demisi, udělala spoustu věcí. Budeme dělat se stejnou intenzitou. Tedy možná méně, protože beru ohled na to, že naši noví partneři ve vládě asi nechtějí začínat v šest, takže jsem posunul jednání vlády na osmou. Ale určitě budeme pracovat velice intenzivně. Máme hotový rozpočet s deficitem 50 miliard, který nebudeme navyšovat. Ale zároveň snižujeme dluh. No, a hledáme úspory. Souhlasím s prezidentem, že státních zaměstnanců je strašně moc, že bychom měli snížit jejich počet. Máme tam černé duše.

Teď je rekordně nízká nezaměstnanost 2,7 procenta. Na škrtání ve státní správě je tedy asi ten nejlepší čas. Máte už promyšlené, kdy s propouštěním úředníků začnete a kolik jich bude?

Určitě je na to nejlepší čas. Ale je to individuální, každý resort si to musí říct podle sebe. Žádný centrální plán jsem nestanovil.