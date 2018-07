Verdikt k H-Systemu staví poškozené proti sobě, Marvanová navrhuje řešení

„Kauzou se zabývám od roku 1998, tedy dvacet let, a po celou dobu jde o nastolení spravedlnosti. Výsledek, který přinesl Nejvyšší soud, není nastolení spravedlnosti,“ řekla iDNES.cz Marvanová s tím, že soud rozhodl ve prospěch jedné skupiny, ale ostatním způsobil křivdu.

Její řešení by prý přineslo spravedlnost všem. „Ostatní klienti by mohli být uspokojení ne za cenu vystěhování lidí z Horoměřic, ale správce by jim to měl převést, započítat jejich investice, a stát by měl odškodnit klienty za průtahy v řízení,“ uvedla Marvanová.

Upřesnila, že se státem vede šedesát sporů, které stále běží, kvůli průtahům v trestním řízení a v konkurzu. „Podle judikatury Evropského soudu pro lidská práva pokud soud trvá déle než šest let, tak je stát povinen platit satisfakci za porušení práva na spravedlivý proces,“ konstatovala Marvanová.

Některým soud nárok zamítl, jiným dal desítky tisíc

Po státu kvůli průtahům požaduje 250 tisíc, nicméně ministerstvo spravedlnosti zatím jejím klientům kvůli průtahům zaplatilo pouze 2300 korun.



„Museli jsme tedy podle zákona odpovědnosti státu za škodu podat žaloby, což jsme udělali v roce 2014. Čtyři roky se soudíme s ministerstvem spravedlnosti a žádáme odškodnění. V některých případech jsme uspěli, protože je tu nález Ústavního soudu z loňského roku, že stát odpovídá za funkčnost justice a soudní soustavy, a že ty lidi musí odškodnit,“ uvedla Marvanová.

Pár jejích klientů dostalo odškodnění v řádu stovek tisíc, některým soudy jejich nároky zamítly. Dodala, že rozhodnutí Nejvyššího soudu postavilo poškozené v kauze H-System proti sobě.



Upřesnila, že svůj plán konzultovala se správkyní konkurzní podstaty. Rovnou se jí zeptala, jestli by bylo možné byty v Horoměřicích převést na jejich obyvatele a ukončit spory. Prý je to možné, pokud by tento návrh odsouhlasil věřitelský výbor, tedy výbor sdružující věřitele v kauze H-System. Pokud by podle Marvanové věřitelům zaplatil stát za průtahy v řízení, tak by nemuseli tlačit na obyvatele Horoměřic, aby se vystěhovali.

Ambivalentní pocity vyvolala rozhodnutí Nejvyššího soudu u Jitky Drunecké, která je také poškozená v kauze H-System, ale její bydlení se ani nezačalo stavět. „Ten rozsudek je naprosto spravedlivý, ale vystěhování těch lidí je složité a vůči nim je to dost nespravedlivé,“ řekla iDNES.cz Drunecká. Za skupinu Maják, která sdružuje část poškozených, budou vydávat ještě tiskové prohlášení, kde shrnou své stanovisko.

Drunecké vadí hysterie, která kolem celého sporu vznikla. „Mluví k tomu lidi, kteří o tom nic nevědí a brání úzkou skupinu lidí, která si ukradla majetek v konkurzní podstatě, na tom si postavila baráky a dneska to chtějí zlegalizovat. Na druhé straně mnozí ani nevěděli, co dělají, protože stavělo družstvo Svatopluk a nikoli ti lidé,“ uvedla Drunecká.

Budou platit i „nájemné“?

Konkurzní správce Josef Monsport, který podle soudu může vyklidit bytové domy, aby je prodal a uspokojil tak všechny věřitele, může podle verdiktu chtít po obyvatelích Horoměřic i „nájemné“. Tedy částku za obývání domů, o nichž si mysleli, že jim patří.



„V rozhodnutí Nejvyššího soudu bylo řečeno, že nájemní smlouvy mezi družstvem Svatopluk a nájemníky jsou neplatné. Přesto se z nich platilo za užívání majetku, který byl součástí konkurzní podstaty. Z toho plyne naše pohledávka,“ řekl iDNES.cz Monsport.



Rozhodnutí, zda bude po obyvatelích tuto částku chtít, musí udělat pouze konkurzní správce, tedy Monsport. Sám bude chtít po bytovém družstvu Svatopluk částku za užívání majetku. „Měl bych chtít po družstvu Svatopluk peníze za nepromlčené roky. Je to moje povinnost,“ uvedl Monsport.