Maláčovou jmenuje prezident Zeman v Lánech novou ministryní práce

„Masarykova pracovna v Lánech je důstojné prostředí pro jmenování člena vlády i pro jakoukoliv další státní akci. Za Masarykovy 1. republiky byla místem řady jednání, jmenování i uzavírání mezinárodních smluv,“ hájil změněné aranžmá jmenování mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.



V Lánech jmenoval prezident i ministra spravedlnosti Jana Kněžínka, do té doby se však tyto ceremonie odehrávaly na Hradě.

Maláčová se chce ve funkci zaměřit na rodinnou politiku a na téma stárnutí. Bude tlačit na vyšší růst platů státních zaměstnanců. „Zvyšování minimální mzdy i platů ve veřejné sféře tlačí na to, aby rostly mzdy a platy všem občanům České republiky,“ řekla nová ministryně práce a sociálních věcí minulý týden po setkání se Zemanem.

„Je to pozice ČSSD. Není to jenom můj názor. Já si myslím, že platy ve státní sféře jsou stále velmi nízké,“ hájila v rozhovoru pro iDNES.cz Maláčová to, že by platy ve veřejné sféře měly vzrůst od ledna příštího roku plošně o 10 procent, přičemž učitelům by se zvýšily o 15 procent. To je i pozice odborů, které by ale chtěly dosáhnout zvýšení platů už letos na podzim.