Klienti H-Systemu se začali bránit. Cestu v Horoměřicích zahradili závorou

„Chceme tímto způsobem upozornit na to, že silnice, které jsme si tady postavili, jsou naše. Dokonce nám i soud uznal, že jsou naše. V podstatě by na ně neměl mít přístup nikdo jiný než lidé z našeho družstva,“ řekl iDNES.cz Martin Junek ze Stavebního družstva Svatopluk. To tvoří někteří bývalí klienti H-Systemu, kteří si po pádu firmy svépomocí domy dostavěli.

O akci v Horoměřicích jako první informovala televize Prima. Závora má podle Junka být jakýmsi symbolickým gestem toho, že zdejším lidem něco skutečně patří a nikdo jim to nevezme. A odmítají, že by instalací závory dělali něco špatného. „Je to slepá ulice a bydlíme v ní jenom my, takže z tohohle hlediska je to v pořádku,“ říká Junek.

Fakt, že je silnice majetkem stavebního družstva, by mohl činit problémy i konkurznímu správci společnosti H-System Josefu Monsportovi, pokud by chtěl okolní domy prodat. Horoměřičtí totiž na místě mluví o tom, že by ji případným novým majitelům pouze pronajímali, případně by i rozhodovali o tom, kdo za závoru pojede.

Už jednou ostatně silnice konkurznímu správci situaci zkomplikovala. „Před pěti lety vypsal na naše domy dražbu a udělal chybu, když napsal, že je to kompletně i s komunikacemi. Právě díky této chybě jsme naštěstí byli schopní tu dražbu odvrátit,“ vysvětluje Junek, jak je místní silnice pro klienty H-Systemu důležitá.



Vybavena závorou by se teď mohla stát místem posledního vzdoru. „Pokud by nám to chtěl někdo brát, tak se budeme bránit,“ dodává Junek.

Znesvářené strany chce v pondělí usmířit premiér Babiš

V pondělí se v Hrzánském paláci na Hradčanech poprvé od vyhlášení rozsudku Nejvyššího soudu sejdou zástupci bytového družstva Svatopluk a konkurzní správce společnosti H-System Josef Monsport. Jako prostředník se jednání zúčastní premiér Andrej Babiš (ANO), přítomen bude i ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO). Oba členové vlády s jednotlivými stranami sporu hovořili ve středu.

„Slibuji si od toho, že snad konečně konkurzní správce Monsport dostane rozum a bude se s námi chtít dohodnout. Vůbec ale nevím, o čem se bude přesně jednat,“ dodal ke schůzce Junek.



Nejvyšší soud (NS) vynesl průlomový verdikt v kauze H-Systemu táhnoucí se 25 let v úterý, když vyhověl dovolání konkurzního správce. Téměř 60 rodinám bydlícím v Horoměřicích nedaleko Prahy nařídil do měsíce opustit domy, které si bývalí klienti H-Systemu vlastními prostředky dostavěli po zkrachování společnosti v roce 1997. Měsíční lhůta na vystěhování vyprší 23. srpna. Obyvatelé osmi domů zasažených rozsudkem se verdiktu podřídit nechtějí.

Vystěhování Horoměřických na dlažbu by bylo skandální, říká Babiš

Babiš v rozhovoru s deníkem Právo uvedl, že je třeba postupovat v souladu se zákonem. „Můžeme se ale snažit přesvědčit obě strany, aby svá stanoviska sblížily, řekl. Předseda vlády si prý nedovede představit, že by policie lidi z problémových bytů v Horoměřicích vyváděla „na dlažbu“, to by považoval za „absurdní a skandální“.

Podle Babiše je potřebná stížnost k Ústavnímu soudu (ÚS), která by mohla pro bývalé klienty H-Systemu čelící hrozbě vystěhování získat čas. Družstvo Svatopluk avizovalo, že nejspíše ve druhé polovině týdne takovouto stížnost podá. ÚS by pak mohl vykonatelnost rozhodnutí NS odložit.

Babiš verdikt NS ve své první reakci označil jako nespravedlnost. Do kauzy H-System se rozhodl vložit z vlastní iniciativy a obě strany sporu tento krok přivítaly. Podle Junka z družstva Svatopluk byla v minulosti komunikace s konkurzním správcem problematická. „Je evidentní, že jde o znepřátelené strany, které jsou na sebe celkově alergické. Každá má také jiné představy o ceně,“ řekl předseda vlády po středečních setkáních s aktéry kauzy.

Monsport: Nemohu upřednostňovat jedny věřitele před druhými

Správce konkurzní podstaty H-Systemu Josef Monsport po vyhlášení rozsudku NS vyzval obyvatele sdružené v družstvu Svatopluk, aby s ním komunikovali. Také uvedl, že nechce po uplynutí měsíční lhůty k vystěhování lidí z domů v Horoměřicích přistoupit k unáhleným a překotným krokům.

Asi stovka obyvatel Horoměřic v bytech družstva Svatopluk tvoří jen část lidí, kteří s krachem H-Systemu přišli v součtu skoro o miliardu korun. Konkurzní správce Monsport má podle NS právo zpeněžit horoměřické byty ve prospěch všech věřitelů. „Pohybujeme se v režimu konkurzního zákona a já nemůžu vytáhnout z moře věřitelů a bývalých klientů H-Systemu jednu skupinku a obdarovat je a druhým vysvětlovat, že na ně nevyjde,“ uvedl Monsport.

Žalobu správce v minulosti soudy zamítly, mimo jiné pro rozpor s dobrými mravy. NS ale nyní dospěl k závěru, že nájemní smlouvy mezi družstvem Svatopluk a obyvateli bytů jsou neplatné, protože družstvo pokračovalo ve stavbě na pozemcích H-Systemu a investovalo do cizího majetku.