Kiska napodruhé vládu jmenuje, nový ministr vnitra mu už nevadí

„Se složením vlády nejsem na sto procent spokojený. Jako hlava státu ale nepřekročím hranici danou ústavou a ústavními zvyklostmi,“ uvedl Kiska ve středu před novináři. Pellegriniho vládu jmenuje ve čtvrtek v 10:00 hodin.

„Vláda pana Pellegriniho se bude ucházet o důvěru v parlamentu, ale i o důvěru veřejnosti. V této napjaté atmosféře to bude velmi těžký úkol,“ dodal podle hnonline.sk prezident.

Ostře sledovaný post ministra vnitra by měl obsadit dosavadní ministr zdravotnictví, nestraník Tomáš Drucker.

Pellegrini původně navrhoval syna známého zpěváka Jozefa Ráže mladšího, vůči kterému Kiska před novináři naznačil své výhrady.

VIDEO: Slovenský prezident Kiska odmítl jmenovat vládu, vadí mu mladý Ráž Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vyšlo totiž najevo, že Ráž mladší se zná s dosluhujícím ministrem vnitra Robertem Kaliňákem, který pod tlakem veřejnosti musel odstoupit.



Minulý týden kvůli politické krizi vyvolané vraždou novináře Jána Kuciaka podal demisi i premiér Robert Fico. V novém kabinetu by měla pokračovat většina ministrů ze současné tříčlenné koalice Směru-SD, Slovenské národní strany a strany Most-Híd. Pellegriniho kabinetu předběžně slíbilo podporu 79 poslanců, takže by v 150členném parlamentu měl získat důvěru.

Kandidátka na ministryni se kaje

Pellegriniho by měl ve funkci vicepremiéra nahradit poslanec Směru-SD Richard Raši, ministryní kultury se má stát šéfka krajské organizace Směru-SD v Banské Bystrici Ľubica Laššáková a Druckerovou nástupkyní v čele ministerstva zdravotnictví dosavadní státní tajemnice (náměstkyně) na tomto ministerstvu Andrea Kalavská.

Nejmenší vládní strana Most-Híd navrhla jako nového ministra spravedlnosti šéfa svého poslaneckého klubu Gábora Gála po oznámení současné ministryně Lucie Žitňanské, že v příští vládě nehodlá působit.

Laššáková v úterý vzbudila pozornost výroky, kterými podpořila dřívější Ficova slova naznačují, že za protivládními protesty a kroky Andreje Kisky jsou pikle miliardáře George Sorose.

„Hry od zmiňovaného pána vycházejí, byť se často říká: co již může takový pětaosmdesátiletý pán, někde za oceánem, řídit na Slovensku. Nejen na Slovensku,“ řekla kandidátka na ministryni kultury a dodal, že třetí sektor (nevládní organizace) je příliš bohatý.

Politička Směru-SD se ve středu za svá slova omluvila. „Byla to nešťastná formulace, možná pod tlakem událostí, které se dějí. Člověk je ve stresu a možná by bylo dobré, pokud by veřejnost počítala s tím, že z malé regionální politiky jsem v průběhu několika hodin vstoupila do velké (politiky),“ řekla Laššáková.