KOMENTÁŘ: Fico žije v odlišném časovém pásmu, jeho demise již nestačí

V prvom pásme sa ocitli aktívni občania, ktorí žiadali rýchle a efektívne vyšetrenie hroznej udalosti, potrestanie vrahov, ale zároveň aj vyvodenie zodpovednosti za to, že mafiánske skupiny prenikli priamo do ústredia výkonnej moci, že mnohé korupčné kauzy, vrátane tých, o ktorých písal Jána Kuciak, sa pohotovo zametali pod koberec.

Títo ľudia požadovali okamžitý odchod najvyšších vládnych funkcionárov, najmä ministra vnútra Roberta Kaliňáka („Kaliňák, odstúp!“) a premiéra Roberta Fica („Dosť bolo Fica!“).



V druhom časovom pasme sa ocitli samotní vládni funkcionári a ich politickí spojenci, ktorí sa zubami-nechtami bránili zmenám, podhadzovali verejnosti šialené konšpiračné bludy o zahraničnom zasahovaní do domácich udalostí, rozprávali o tajomných agentoch Georgea Sorosa, ku ktorým dokonca mal patriť prezident Andrej Kiska, keďže sa stotožnil s požiadavkami občanov, strašili ľudí násilnými stretmi na pripravovaných demonštráciách.

Zatiaľ čo v prvom pásme sa čas rýchlo rozbehol, v tom druhom sa akoby zastavil alebo dokonca sa otočil späť.

Most-Híd urobil obrat o 180 stupňov

V stredu večer v Bratislave došlo k zdanlivému rozuzleniu takmer tri týždne trvajúcej politickej krízy: po predchádzajúcom oznámení ministra vnútra Kaliňáka, že na svoju funkciu rezignuje, abdikáciu ohlásil aj premiér Fico.

Ak by tieto oznámenia prišli pred dvoma týždňami, verejnosť by to oslavovala ako veľké víťazstvo. Lenže medzitým v tom prvom časovom pásme uplynula celá éra, kým v tom druhom sa čas zastavil. A preto angažovaní občania odchod spomínaných členov vlády vôbec neoslavujú, naopak, sú nespokojní a dnes popoludní sa chystajú znovu vyjsť na námestia.



Rezignácia dvoch silných Robertov slovenskej politiky im nestačila. Žiadajú zásadné zmeny, ktoré majú rozbiť klientelisticko-korupčný moloch, ktorý na Slovensku vznikol vďaka strane Smer-SD a jej podnikateľskému krídlu. Tieto zmeny spájajú s potrebou uskutočniť predčasné voľby.

Ľudia sú nahnevaní na koaličnú stranu Most-Híd, ktorá spočiatku žiadala - takisto ako manifestanti na námestiach a celá opozícia spolu s nimi - konanie predčasných volieb a hrozila odchodom z vlády v prípade, ak dohoda o predčasných voľbách nevznikne. Náhle však urobila obrat o 180 stupňov a súhlasila s pokračovaním vládnutia terajšej koalície až do konca funkčného obdobia v roku 2020.

A tak Ficov verný lojalista Peter Pellegrini, podpredseda vlády, ktorý doterajšieho premiéra vo všetkom do poslednej chvíli podporoval (aj v povestnej konšpiračnej „Sorosiáde“), by mal čoskoro zasadnúť do premiérskeho kresla. Jeho stranícky šéf, ktorý aj po rezignácii zostáva predsedom Smeru-SD a verejne sľubuje, že bude naďalej silným mužom slovenskej politiky, prevezme „dohľad“ nad vládnym kabinetom podobne ako to urobil Jaroslaw Kaczyńskí v Poľsku.

Občanom, ktorí žiadajú rýchly pohyb vpred, zásadné zmeny a očistu verejného života, ponúka „obnovená“ koalícia Smer-SD - SNS - Most-Híd návrat do minulosti. Zdá sa, že rozdelenie politického života krajiny na dve pomyselné časové pásma potrvá dlhšie.