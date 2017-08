Zeman jmenuje premiérem vítěze voleb, uvedl prezidentův mluvčí

Podle Ovčáčka se Zeman stále drží svého dřívějšího vyjádření, že novým premiérem jmenuje vítěze voleb.

„To platí. O vině a nevině rozhoduje soud, ne Martin Plíšek (TOP 09) nebo Miroslava Němcová (ODS),“ napsal serveru Ovčáček s poukazem na předsedkyni a místopředsedu mandátového a imunitního výboru, který se bude policejní žádostí o vydání Babiše a Faltýnka zabývat.

Žádost o vydání obou poslanců dorazila do Sněmovny ve čtvrtek a souvisí s údajným zneužitím dotace na farmu Čapí hnízdo ve výši 50 milionů korun (psali jsme zde).

Ovčáček také vyjádřil pochybnosti nad tím, proč policie požádala o vydání obou představitelů ANO dva a půl měsíce před volbami.

„Prostě přemyslím nad pochybnostmi, které vznesl Andrej Babiš,“ napsal. Babiš ve čtvrtek označil policejní žádost za součást politického boje, která mu má zabránit v kandidatuře v říjnových volbách, a za snahu ho zlikvidovat (čtěte zde).

„Miloš Zeman bez jakékoliv úcty k vlastní zemi mění postoje podle toho, jak se to zrovna hodí jemu a jeho spojencům, ať už je to Babiš, Kreml, nebo Peking,“ reagoval předseda TOP 09 Miroslav Kalousek v narážce na čtyři roky staré prohlášení Miloše Zemana při vyslovení nedůvěry Rusnokově vládě, že novou vládu do voleb jmenovat nebude, protože měl informace, že během několika týdnů budou padat obvinění.

„Ctnostně se tvářící prezident tehdy hřímal, že neponese odpovědnost za jmenování ministra, který ́bude vládnout z vězeňské cely ́. Přitom nikdo tehdy obviněn nebyl a dodnes nebyl nikdo pravomocně odsouzen,“ dodal Kalousek.

Miroslav Kalousek (Twitter) @kalousekm Miloš Zeman mění postoje podle toho, jak se to zrovna hodí jemu nebo jeho spojencům. Na pověst ČR kašle. https://t.co/T9KZBF7VR5 odpovědětretweetoblíbit

Poslance ani senátora nelze podle Ústavy trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Po posouzení případu mandátovým a imunitním výborem se proto bude vydáním Babiše a Faltýnka zabývat celá Sněmovna, jednat by o tom měla na schůzi, která začne 5. září.

Pokud by oba zástupci hnutí ANO byli v říjnu znovu zvoleni poslanci, musela by policie pro pokračování vyšetřování o jejich vydání požádat i novou Sněmovnu (psali jsme o tom zde).

V anketě iDNES.cz mezi členy hnutí ANO většina dotázaných odpověděla, že bude hlasovat pro vydání poslanců (psali jsme zde).

