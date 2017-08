Je to zoufalý pokus mě zlikvidovat, reaguje Babiš. Opozice s vydáním souhlasí

Žádost policie o vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání přišla do Sněmovny ve čtvrtek odpoledne (psali jsme zde). Souvisí s údajným zneužitím dotace na farmu Čapí hnízdo ve výši 50 milionů korun.

„Vůbec mě to nepřekvapuje, čekal jsem, že mě budou chtít před volbami dostat na čemkoliv. Je to politický boj, nic jiného. Projekt Čapí hnízdo je z roku 2008, proč ho nikdo nezkoumal deset let a najednou, když jsem v politice, se na to podávají účelová trestní oznámení a policie to šetří? Je to poslední zoufalý pokus zkorumpovaného systému mě zlikvidovat a dlouhodobě plánovanou akcí mě kriminalizovat.a zabránit mi kandidovat v říjnových volbách,“ reagoval pro iDNES.cz Andrej Babiš.

Opoziční TOP 09 uvedla, že pokud žádost o vydání souvisí s Čapím hnízdem, určitě jí vyhoví. „Neznáme obsah žádosti, záleží, co se v ní píše. Také záleží na jednání mandátového a imunitního výboru. Jsem ale přesvědčen, že se minimálně ve dvou případech majitel Agrofertu a jeho předseda představenstva dostali ve veřejně známých případech do kolize s trestním zákoníkem - je to otázka Čapího hnízda a otázka korunových dluhopisů Agrofertu. Pokud se žádost bude týkat jedné z těchto dvou kauz, není pochyb o tom, že ji podpoříme,“ sdělil iDNES.cz předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Předseda ODS se vyjádřil razantněji. „Doporučili bychom oběma poslancům, aby se tomu postavili čelem a sami se vzdali mandátu,“ uvedl Petr Fiala na brífinku ODS.

„Vzhledem k tomu, jak krátký čas zbývá do voleb, tak jako nejlepší řešení pro oba poslance za hnutí ANO bychom jim doporučili, aby nenechali kvůli svým osobním problémům jednat v této věci Poslaneckou sněmovnu, abychom z toho zbytečně nedělali politickou záležitost,“ dodal. Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura doplnil, že předpokládá, že na vydání obou poslanců bude velká shoda napříč kluby ODS.

Předseda KSČM Vojtěch Filip se zatím k záležitosti nechce vyjadřovat v zájmu dodržení presumpce neviny.

Koalice: Je v jejich zájmu, aby se vše vysvětlilo

„Neznám detaily, ale domnívám se, že pokud se jedná o Čapí hnízdo, tak v zájmu pana Babiše i Faltýnka je, aby se věc vyšetřila,“ reagoval ve vysílání ČT 24 šéf ČSSD a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. „Překvapuje mě na tom všechno a moje stanovisko je, ať se to řádně vyšetří,“ dodal.

Jestli žádost podpoří i KDU-ČSL zatím není jasné, strana vyčkává na jednání mandátního a imunitního výboru, které proběhne příští pátek. „Musíme se seznámit s důvody a pak Poslanecká sněmovna rozhodne. Myslím si, že ODS svou výzvou politizuje situaci. Osobně bych to nechal na těch, kterých se to týká. Je otázka vkusu a politické kultury, jak se zachovají. Nechť pánové ukážou, jak se k tomu postaví,“ reagoval předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.