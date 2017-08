Pro voliče ANO může být Babišovo stíhání bodem zlomu, míní politolog

Jak situace okolo možného trestního stíhání šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a prvního místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka ovlivní výsledky voleb?

Zatím nevíme, co z toho vyplyne. Tím, že jde o trestní stíhání, se tato kauza stane tématem, na které budou ostatní upozorňovat. Otázka je, co se bude dít dál po volbách. Může to mít celou řadu důsledků.

Mohl by být Andrej Babiš jmenován premiérem, kdyby byl trestně stíhán?

Pravděpodobně ne, pokud by se stíhání vleklo, mohl by to být silný argument, proč ho nepověřit sestavením vlády nebo nejmenovat premiérem.

Jak na nastalou situaci budou reagovat voliči hnutí ANO?

Dosud byli voliči hnutí ANO vůči kauzám tohoto typu imunní. Andrej Babiš ze všech afér vybruslil. Už delší dobu si drží okolo 30 % voličů. Je otázka, jestli to tak bude i nadále, u části z nich totiž může nastat bod zlomu, třeba už na ně bude těch afér moc. Také bude záležet, jak se toho Babiš chopí a jak bude tuto situaci prezentovat na veřejnosti. Je možné, že se toho chopí takovým způsobem, že voliče neztratí.

Politolog Josef Mlejnek

Anebo je to třeba naopak semkne...

I to je možné, ale myslím si, že přeci jenom voliči hnutí ANO nejsou zase tak ideologicky vyhranění, že by jejich vazba k hnutí byla tak silná a měli potřebu se nějak semknout. Jde spíš o to, zda Babišovi důvěřují, že je schopen dobře vládnout. V průzkumech tu důvěru dosud měl.

Jak kauza ovlivní koaliční potenciál hnutí ANO?

Koaliční potenciál to samozřejmě sníží. Jsou strany, které říkají, že by s Babišem do koalice nikdy nešly, a pak jsou strany, které to nevylučují, ale skoro žádná strana otevřeně nehlásá náklonnost k hnutí ANO. Tato situace poskytuje záminku pro ostatní, aby se i po volbách semkli do koalice proti hnutí ANO. I třeba pro politika, který by osobně chtěl uzavřít koalici s Babišem, bude obtížné si to obhájit před voliči.

Andrej Babiš se nechal slyšet, že jde o snahu ho zlikvidovat. Dal se tento jeho postoj očekávat?

Myslím, že se dal očekávat. Tato rétorika dosud na voliče fungovala. Podobně reagoval i na předchozí kauzy, zaujal stejný postoj jako předtím. Nahrává mu, že to je těsně před volbami, což může vyvolat dojem, že to je něco koordinovaného proti němu.

Co se teď tedy bude dít?

Záležitost bude nejdřív řešit mandátový a imunitní výbor, pak bude o vydání hlasovat Sněmovna. Faltýnek se vyjádřil tak, že s vydáním nemá problém a nechce se schovávat za mandát, takže pokud by oznámil tuto vůli i Babiš, zasedání Sněmovny nejspíš nebude tak dramatické, jako kdyby se chtěli imunitou bránit. Já si ale myslím, že se bránit nebudou. Je v zájmu Babiše, aby byl humbuk okolo aféry co nejmenší.

Předseda ODS Petr Fiala Babiše i Faltýnka vyzval, aby složili mandát. Udělají to podle vás?

Myslím, že to neudělají. Tím by předem uznali vinu.

Sněmovna oba politiky pravděpodobně vydá k trestnímu stíhání. Co by se ale stalo, kdyby tak neučinila?

Mají imunitu, kterou jsou chránění před trestním stíháním. To by tudíž muselo být po dobu, kdy oba zmínění politici mají mandát, zastaveno.

Odkryjí se konečně nejasnosti spojené s Čapím hnízdem?

Nemyslím si to. V minulosti to u většiny kauz dopadlo tak, že se něco odkrylo, ale část zůstala skryta. Jsem skeptický. Pokud se něco odhalí, tak jen část.

Co kdyby Babiš s Faltýnkem odešli z hnutí ANO, rozpadlo by se?

Záleželo by to na tom, jakým způsobem by odešli. Kdyby byl Babiš trestně stíhán a měl by na krku soud, hnutí by mohl dál řídit, jen by na post asi dosadil jiného předsedu. Kdyby odešel z politiky, pak by asi hnutí skončilo a rozpadlo se na části. Vysokou podporu jako teď už by každopádně nemělo.