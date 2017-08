GLOSA: Babišův škraloup může ještě z voleb udělat detektivku

Stalo se to, co asi špičky hnutí ANO už dlouho budilo ze spaní. Tedy že vyšetřování některého ze sporných skutků předsedy Andreje Babiše vyvrcholí těsně před datem parlamentních voleb. Ať už to bude Čapí hnízdo, nebo korunové dluhopisy, ať už v podání české policie, anebo Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).



Policie požádala o vydání Babiše a jeho pravé ruky Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání za údajné zneužití dotace na farmu Čapí hnízdo. Deset týdnů před datem voleb. Náhoda? Něco víc? Těžko soudit, úplně stejnému podezření z ovlivnění voleb by totiž policie čelila, kdyby si závěry vyšetřování naopak odložila až na dobu po volbách.

Žádost o zbavení imunity hlavního aspiranta na vítězství ve volbách je prostě realita. Samo o sobě ještě nic neznamená, i když zbytek Sněmovny šéfa ANO spravedlnosti vydá. Na druhé straně se dá čekat, že policie musí mít obstojně „nabito“, když si troufne sáhnout tak vysoko. Po kauze Nagyová by si znovu naběhl jenom blázen.

Realitou proto také je, že i další volby nepochybně ovlivní policie, její vyšetřování, úniky informací, odposlechy... Roztočí se trestně-soudní kolotoč, a pokud případ nezastaví státní zástupce, půjdeme k volbám v nejistotě: je Babiš zloděj, anebo není?

Hnutí ANO, favorita voleb, to může výrazně poškodit, ale možná také ne. V minulých měsících se alespoň zdálo, že Babiše u jeho voličů snad nemůže poškodit vůbec nic. Pro konkurenty ANO je to vynikající zpráva, zejména když kauza Čapí hnízdo je ve srovnání s případem korunových dluhopisů poměrně jednoduchý příběh, který pochopí i teta z Horní Dolní. Babiš se zase může o to víc stavět do role oběti, na kterou staré struktury ušily boudu.

I kdyby ale obrovský náskok hnutí ANO stačil jakž takž pokrýt negativní dopad této kauzy, policejní „deus ex machina“ nepochybně poznamená dění po volbách. Už doteď si konkurenti ANO pohrávali s myšlenkou spojit síly a odstavit Babiše od moci. Policejní či soudní popotahování to jistě jen umocní. Navíc to bude podpořeno nesporně logickým argumentem: může snad prezident jmenovat premiérem člověka, kterému – třeba i jen teoreticky – hrozí kriminál?

Všechno je teď ještě věštění z křišťálové koule, ale čtvrteční žádost policie o vydání dvou hlavních mozků hnutí ANO může ještě z voleb a jejich dojezdu udělat velikou detektivku.