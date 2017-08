Pokud Babiš s Faltýnkem uspějí ve volbách, o vydání se bude hlasovat znovu

Už 5. září by mohlo být jasno, zda poslanci vydají Babiše s Faltýnkem policii kvůli možnému dotačnímu podvodu v souvislosti s areálem Čapí hnízdo. Na tento den je naplánována nejbližší schůze Sněmovny. Už po měsíci a půl by však případné stíhání mohly zkomplikovat sněmovní volby.

Pokud poslední události zásadně neotřesou současnými preferencemi ANO, je totiž téměř jisté, že předseda Babiš i místopředseda Faltýnek mandát obhájí - a znovu tak získají poslaneckou imunitu.

V takovém případě bude policie muset požádat o jejich vydání k trestnímu stíhání znovu. Potvrzuje to odborník na ústavní právo Marek Antoš z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

„Smysl této části imunity, nebavíme se o imunitě pro hlasování nebo pro projevy, není ochrana poslance jako osoby, ale ochrana parlamentu. To znamená, že zajistí, že parlament nebude prostřednictvím nějakých účelových stíhání paralyzován, a proto každá Sněmovna musí rozhodnout, jestli souhlasí nebo nesouhlasí s vydáním poslance k trestnímu stíhání, jestli to nezasáhne její chod,“ vysvětluje Antoš.

„Pokud by nová Sněmovna se stíháním nesouhlasila, tak se to stíhání přeruší a pokračovalo by se v něm, až by mandát poslancům zanikl, nebo pokud by další Sněmovna rozhodla o vydání,“ dodává.

Babiš a Faltýnek již shodně uvedli, že se vydání bránit nebudou. Nicméně za předpokladu, že ANO po volbách výrazně posílí, by mohli ve Sněmovně snadněji své stíhání zablokovat.

Před 20 lety Sněmovna napodruhé poslance nevydala

S takovou situací se český právní řád setkal už před více než dvaceti lety. Poslance Sládkových republikánů Jana Vika v roce 1995 Sněmovna zbavila imunity pro trestní stíhání za šíření poplašné zprávy. Soud však nestačil proběhnout do následujících voleb v roce 1996, v nichž Vik mandát obhájil. Sněmovna v novém složení ho ale znovu vydat odmítla.

Případem se zabýval Nejvyšší soud, který rozhodl, že je nutné získat souhlas dotyčné komory parlamentu v každém volebním období.

Žádost policie kvůli možnému dotačnímu podvodu s firmou Farma Čapí hnízdo dorazila do Poslanecké sněmovny ve čtvrtek. Jak řekla iDNES.cz předsedkyně mandátového a imunitního výboru Miroslava Němcová (ODS), výbor se policejní žádostí začne zabývat už příští pátek.

Poslanci z výboru zpravidla nerozhodují na prvním zasedání. Na následující jednání si obvykle zvou zákonodárce, jichž se žádost týká, aby se k ní vyjádřili. Výbor poté přijme doporučení pro plénum, jak se k věci postavit.

Farma Čapí hnízdo patřila v letech 2007 a 2008 pod koncern Agrofert, jehož majitelem byl Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek byl členem představenstva firmy. O dotaci však bylo zažádáno až poté, co byla farma přepsána na Babišovy příbuzné. Posléze se Čapí hnízdo do koncernu Agrofert vrátilo. Získání dotace prověřuje policie už několik měsíců. Okolnostmi získání evropských peněz se zabývá také Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF).