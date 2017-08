Vydejte Babiše, říká Válková i další členové ANO. Žádost je zaskočila

„Je třeba transparentního přístupu, hlasovat pro vydání. Pánové tak budou mít možnost se v rámci trestního stíhání obhájit,“ myslí si bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková.

Zároveň však podle Válkové musí mít státní zástupce, který případ dozoroval, velice vážný důvod, proč souhlasil se zahájením trestního stíhání. „Pokud nic nového v záležitosti Čapího hnízda nenastalo, je to ryzí politizace, a to je také nepřípustné. Jsem velmi napnutá, s čím orgány činné v trestním řízení přijdou - tedy za předpokladu, že jim vydáme poslance,“ dodala.

Pro vydání poslanců by hlasoval i brněnský primátor Petr Vokřál. „Nevidím důvod bránit vyšetřování, které vinu nebo nevinu prokáže. Já osobně bych hlasoval pro, stejně jako se k tomu vyjádřil pan Faltýnek, neviděl bych důvod hlasovat proti,“ sdělil.

Také hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek se domnívá, že je v zájmu Poslanecké sněmovny i obou poslanců, aby bylo umožněno jejich vydání.

Úplně rozhodnutý, jak bude hlasovat, zatím není hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, se situací se chce nejdřív lépe seznámit, a zcela jednoznačně není rozhodnutý ani poslanec a hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

„Standardně býváme pro vydání a přemýšlím o tom, že stejný postup mohl být i v tomto případě. Výhledově bychom se mohli zabývat tím, že pokud se takové kauzy objeví před volbami, měli bychom na ně nahlížet z jiného pohledu,“ vyjádřil se Okleštěk. Za aférou vidí začátek ostré volební kampaně. Oba poslanci jsou podle něj jednoznačně nevinni.

Ačkoliv jako politickou hru vnímá celou kauzu také pražská primátorka Adriana Krnáčová, oba poslance by vydala.

„Většině lidí je asi jasné, že je to především politická hra a tomu odpovídá i to načasování. Myslím, že je jen málo projektů, které by prošly tolika kontrolami jako Čapí hnízdo a žádná na nic špatného neukázala. Je to 10 let stará kauza, která se najednou, dva měsíce před volbami, začne řešit, navíc bez vědomí státních zástupců. I přesto bych ale hlasovala pro vydání a myslím, že si o něj i pan Babiš s panem Faltýnkem požádají,“ uvedla.

Na informace z jednání mandátového a imunitního výboru, které proběhne příští pátek, chce počkat poslanec Matěj Fichtner. Teprve pak se rozhodne, jak bude hlasovat. „S žádostí o vydání jsem se seznámil, okruh lidí, kterých se to týká, je větší, než prezentují média. Můj soukromý prozatímní názor je, že skutek není trestným činem, ale uvidím, jaké další informace budu mít k dispozici,“ říká.

Redakce iDNES.cz požádala o vyjádření také například ministra životního prostředí Richarda Brabce či ministra obrany Martina Stropnického, oba jsou ale v zahraničí.

Žádost policie kvůli možnému dotačnímu podvodu s firmou Farma Čapí hnízdo obdržela Sněmovna ve čtvrtek. Žádost souvisí s údajným zneužitím dotace na farmu Čapí hnízdo ve výši 50 milionů korun. Případ dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze.

Andrej Babiš celou kauzu označil jako zoufalý pokus ho zlikvidovat (psali jsme zde) a v pátek uvedl, že proti případnému trestnímu stíhání podat stížnost (čtěte zde).