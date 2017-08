Sněmovna dostala žádost o vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání

„Dnes jsem obdržel od služby hospodářské policie a vyšetřování, odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie v Praze žádost o udělení souhlasu s trestním stíháním dvou poslanců, a to poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka,“ potvrdil informaci MF DNES Jan Hamáček.

Žádost souvisí s údajným zneužitím dotace na farmu Čapí hnízdo ve výši 50 milionů korun. Případ dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze. „Můžu potvrdit, že policie podala do Poslanecké sněmovny žádost o vydání k trestnímu stíhání dvou poslanců v případu Čapí hnízdo,“ uvedla mluvčí zastupitelství Štěpánka Zenklová.

„V tuto chvíli v případu žádná obvinění nejsou,“ doplnila s tím, že policie dopředu samozřejmě o svých budoucích krocích neinformuje.

Farma patřila v letech 2007 a 2008 Agrofertu, jehož majitelem byl Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek byl členem představenstva firmy. O dotaci však bylo zažádáno až v roce 2009, kdy byla farma přepsána na Babišovy příbuzné. Získání dotace prověřuje policie už několik měsíců. Okolnostmi získání evropských peněz se zabývá také Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF).



„Vydání se nebudu bránit,“ uvedl pro server Seznam Zprávy Faltýnek a potvrdil, že v žádosti jde o kauzu Čapí hnízdo. Reakci Andreje Babiše portál iDNES.cz shání.

Mandátový a imunitní výbor se bude záležitostí zabývat příští týden. „Předběžně jednáme o tom, že se mandátový a imunitní výbor sejde příští pátek a zahájí projednávání této věci,“ sdělila iDNES.cz předsedkyně mandátového a imunitního výboru Miroslava Němcová (ODS) s tím, že svůj názor do té doby nebude prezentovat.



Opoziční TOP 09 uvedla, že pokud žádost o vydání souvisí s Čapím hnízdem, určitě jí vyhoví. „Jsem přesvědčen, je to můj soukromý názor, že minimálně ve dvou případech majitel Agrofertu a jeho předseda představenstva se dostali ve veřejně známých případech do kolize s trestním zákoníkem - to je otázka Čapího hnízda a otázka korunových dluhopisů Agrofertu. Pokud se ta žádost bude týkat jedné z těchto dvou kauz, není pochyb o tom, že tu žádost podpoříme,“ sdělil iDNES.cz předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.



Podle kodexu hnutí ANO by nicméně sami poslanci Babiš a Faltýnek měli požadovat, aby Sněmovna jejich vydání nebránila. „V případě přestupkového řízení či trestního stíhání proti své osobě, reprezentant nebude využívat poslaneckou/senátorskou imunitu a požádá příslušný parlamentní výbor, aby neprodleně navrhl jeho vydání,“ píše se v morálním kodexu hnutí ANO.

Dotační podvod?

Vyšetřovatelé zkoumají přidělení padesátimilionové dotace farmě Čapí hnízdo na Benešovsku, která patří do holdingu Agrofert ministra financí Andreje Babiše. Dotace byla určena pro malé a střední firmy, což Agrofert není. Babiš již dříve uvedl, že v době žádosti o dotaci patřila farma jeho rodinným příslušníkům a kauzu označil za vykonstruovanou.

O dotaci (resp. poslední z jejích tří částí) požádala farma v roce 2009, koncem téhož roku peníze dostala. První pochybnosti se objevily v roce 2010, když audit zkritizoval, že firma nejprve počkala na dotaci a až poté uhradila nesplacenou fakturu, i když správně měla postupovat opačně. Za toto pochybení dostalo Čapí hnízdo několikamilionovou pokutu od dotačního úřadu, později však byla prominuta.



Česká policie se dotací začala zabývat na konci roku 2015. Prošetřuje, zda nešlo o dotační podvod, tedy skrytí pravého vlastníka. Jako přiznaná součást Agrofertu by Čapí hnízdo nárok na dotaci nemělo. Babiš loni musel svůj vztah k Čapímu hnízdu vysvětlovat ve Sněmovně (co řekl Babiš poslancům o dotaci, najdete zde). Poslanci nakonec k žádnému závěru nedospěli, rozhodli se počkat na výsledky vyšetřování.

Andrej Babiš: Čapí hnízdo jsem nikdy nevlastnil (březen 2016):