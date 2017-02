Trumpova honba za islamisty může nahrát pravicovým extremistům

Trumpův tým dal ministerstvu vnitřní bezpečnosti (DHS) jasně najevo, že program proti extremismu by se nyní měl téměř bez výjimky týkat pouze hrozeb radikálních islamistů (psali jsme zde). Program by tak už nadále necílil například na ultrapravicové skupiny hlásající nadřazenost bílé rasy.

Senátor Tim Kaine, který byl kandidátem Hillary Clintonové na viceprezidenta, obratem varoval ministra vnitřní bezpečnosti Johna Kellyho, že navrhovaný posun agendy ministerstva by mohl nesprávně vyznít tak, že je západní civilizace ve válce s islámem. „Organizace, které bez rozdílu vraždí, mučí a neuznávají ani základní lidská práva, nemohou být spojovány s žádnou vírou, obzvláště ne s islámem,“ napsal Kaine v dopise ministrovi.

Dosud se přitom pro ministerstvo vnitřní bezpečnosti nic nezměnilo. Zaměření programu zůstává stejné a není jisté, jestli se vůbec měnit bude, jak potvrdil webu Foreign Policy jeden z pracovníků ministerstva. Šéf resortu Kelly téma odmítl komentovat.



Experti na extremismus a terorismus však už nyní varují, co by změna přinesla. David Schanzer z Dukeovy univerzity v Severní Karolíně se nechal slyšet, že zaměření se čistě na islámský extremismus by bylo „velkou chybou“. Podle statistiky neziskové organizace Southern Poverty Law Center (SPLC) totiž na americké půdě útočí častěji ultrapravicová a protivládní hnutí než zahraniční teroristické skupiny.



Organizace SPLC zveřejnila tento týden takzvanou „Mapu nenávisti“ (Hate map), do které zanesla veškeré domácí skupiny, které loni nějakým způsobem napadaly určitou skupinu lidí. Do mapy se dostali neonacisté, příznivci Ku Klux Klanu ale i skupiny zaměřené proti LGBT komunitě, muslimům či imigrantům. Ve výsledku objevilo SPLC téměř tisíc aktivních nenávistných skupin napříč Spojenými státy. Měsíc po zvolení Donalda Trumpa navíc podle nich zločinů z nenávisti výrazně přibylo.

Počet protimuslimských skupin narostl trojnásobně

SPLC ve svém shrnutí přitom uvádí jen ty skupiny, které fungují delší dobu a poslední rok byly nějakým způsobem aktivní - ať už šlo o páchání zločinů, mítinky, rozdávání letáků či jen inkasování členských příspěvků a prodávání literatury.



Počet skupin zaměřených proti muslimům se jen za minulý rok ztrojnásobil, z 34 stoupl jejich počet na 101. Autor studie Mark Potok označil některé členy úřadující administrativy v Bílém domě za „vážně protimuslimské ideology“. Jeho slova byla mířená i na trojici poradců amerického prezidenta Steva Bannona, Stephena Millera a Kellyanne Conwayovou.

VIDEO: Trumpův bezpečnostní poradce Flynn odstoupil

„Těžko si myslet, že odchod Michaela Flynna zmírní vážné útoky na americké muslimy,“ cituje Potoka web The Guardian. Bývalý poradce národní bezpečnosti, který tento týden rezignoval, se proti muslimům několikrát veřejně vyslovil. Na Twitteru Flynn jednou i napsal, že „strach z muslimů je racionální.“

Podle think tanku New America, který mapuje teroristické útoky, měli až do loňského června, kdy útočník hlásící se k Islámskému státu zabil v klubu na Floridě 49 lidí, pravicoví extremisté v USA na svědomí více obětí než násilný džihád.



Trump slibuje boj s rasismem

Nyní přitom může hrozba různých forem extremismu ještě narůstat. Kromě samotných nenávistných skupin se rapidně množí i webové stránky se stejným zaměřením.

„Je jasné, že stále více těchto lidí se pohybuje jen na internetu, vyjma případů, kdy začnou střílet,“ řekl Potok. Jedním takovým byl například Dylann Roof, který v zájmu bílé rasy vraždil v roce 2015 v černošském kostele v Charlestonu v Jižní Karolíně. Jeho útok nepřežilo devět lidí (více zde).

Podle vysoce postaveného anonymního zdroje webu Foreign Policy se však ministerstvo vnitřní bezpečnosti přestalo zaměřovat na pravicové extremisty už před lety. Ministerstvo údajně už v roce 2009 popřelo pod tlakem konzervativců zprávu o pravicovém extremismu. Podle zdroje, který působil v jednotce zaměřené na boj s terorismem, se od té doby ministerstvo přestalo o pravicový extremismus úplně zajímat.

Zatímco ve Washingtonu se debatuje o boji s extremismem, jsou to uprchlíci, kteří nesou důsledky. Trumpův tým používá v souvislosti s kontrolou uprchlíků stejné obraty, které bývaly určené teroristům a extremistům.

Debaty o zaměření vlády proti islámu se znovu rozhořely poté, co prezident nedávno vydal protiimigrační nařízení, ve kterém zakázal obyvatelům sedmi převážně muslimských zemí přístup do Spojených států. Poté, co soud dekret částečně pozastavil, uvedla hlava státu, že už v příštích dnech vydá nové protiimigrační nařízení, které už bude soudům šité na míru (více zde).

Sám Trump se přitom brání tím, že je proti všem projevům nenávisti ve společnosti. „Uděláme všechno proto, abychom zastavili rasismus, který ve společnosti doutná delší dobu, stejně jako všechny další věci, které se dějí,“ slíbil ve středu šéf Bílého domu.