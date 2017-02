Čekejte nový dekret, který bude soudům šitý na míru, slíbil Trump

Americký prezident měl pro Flynna samá slova chvály. Uvedl, že neví o ničem, co by Flynn udělal špatně. „Dělal svou práci a já s ním souhlasím,“ řekl Trump v souvislosti s komunikací Flynna s ruským velvyslancem.

Flynn měl podle médií ještě před prezidentskou inaugurací mluvit s ruským velvyslancem Sergejem Kisljakem o amerických sankcích proti Rusku. Flynn to nejdříve popřel a to samé řekl i viceprezidentovi. Později přes svého mluvčího uvedl, že o sankcích s velvyslancem mohl hovořit, ačkoli si to nyní nevybavuje.

Trump uvedl, že na tom nevidí nic špatného a kdyby na to prý přišlo, tak on sám by ho k tomu navedl. O rezignaci však Flynna požádal kvůli tomu, jak o telefonátech s ruskou ambasádou informoval viceprezidenta Mika Pence.

„Problém je, že viceprezidenta řádně neinformoval a pak říkal, že si nepamatuje,“ dodal Trump. Zároveň však popřel, že by jeho volební poradci byli v kontaktu s Rusy či že by on sám byl v nějakém spojení s Ruskem.



Nový dekret proti imigrantům

Prezident Spojených států také na tiskové konferenci ohlásil, že vydá nový dekret k ochraně americké veřejnosti. Bez dalších podrobností uvedl, že exekutivní nařízení podepíše příští týden. Trump již dříve s odkazem na bezpečnost země dekretem zakázal vstup do USA obyvatelům sedmi převážně muslimských států, toto nařízení ale předběžně zmrazil federální soud (více zde). „Vydáme nový a velice komplexní dekret, který ochrání naše obyvatele,“ řekl Trump.

Trumpovo původní sporné migrační nařízení obratem napadl stát Washington u federálního soudu, který předběžně účinnost dekretu pozastavil. Ministerstvo spravedlnosti USA se proti verdiktu odvolalo, ale odvolací soud odmítl blokaci zrušit (více zde).

Podle Trumpa šlo všechno s původním nařízením „velmi hladce“, ale poté narazili na „špatné rozhodnutí“ soudu. Odvolací soud může své původní rozhodnutí zvážit. Ministerstvo spravedlnosti ho však o to nežádá vzhledem k očekávanému novému nařízení.

„Prezident tímto vyklidí cestu pro okamžitou ochranu země, raději než aby pokračoval v potenciálně zdlouhavých soudních sporech,“ uvedlo ministerstvo spravedlnosti s tím, že nové nařízení předloží hlava státu v nejbližší době. Trump na tiskové konferenci dodal, že tohle nařízení už bude šité na míru podle rozhodnutí soudu.