Trump podepsal výstavbu mexické zdi, potrestá města chránící migranty

Trump oba dekrety podepsal při návštěvě ministerstva pro vnitřní bezpečnost. Před návštěvou televizi ABC řekl, že zahájení stavby zdi lze očekávat během několika měsíců. Její financování budou hradit nejprve Američané, nakonec ale „stoprocentně“ Mexiko. Proces to prý může být složitý.



„Stavba této bariéry je víc než jen volební slib,“ řekl v této souvislosti novinářům Trumpův mluvčí Sean Spicer. „Je to první rozumný krok ke skutečnému zabezpečení propustné hranice. Zeď zastaví drogy, zločinnost a nezákonné přistěhovalce do Spojených států,“ konstatoval.

Ohledně financování zdi Trump řekl, že procedura bude možná složitá. Mexiko podle něj „v nějaké formě zaplatí, i když ta forma možná bude komplikovaná“. Po podpisu prezidentských příkazů výrazně vzrostly ceny akcií amerických stavebních podniků, které by mohly na stavbě zdi profitovat.

Omezení nezákonné imigrace chce Trump dosáhnout i zastavením dotací pro takzvaná „azylová města“, která odmítají internovat nebo deportovat lidi bez práva pobytu v USA. Tato města, jejichž radnice většinou ovládají demokraté, nechtějí s federální vládou spolupracovat při zásazích proti nelegálním imigrantům. Řada azylových měst je v Kalifornii, k největším patří San Francisco.

Podle zdrojů z Bílého domu hodlá prezident v příštích dnech vydat další exekutivní příkazy týkající se přistěhovalectví, a to i toho legálního. Má v úmyslu na několik měsíců zastavit jakoukoli imigraci a chce zablokovat vydávání víz pro lidi z některých blízkovýchodních a severoafrických zemí včetně Sýrie, Súdánu, Somálska, Iráku, Íránu, Libye a Jemenu.

Ministerstvo zahraničí, do jehož čela bude Senát schvalovat Trumpova nominanta Rexe Tillersona, se podle Trumpova mluvčího chystá začít pracovat na zpřísnění prověrek migrantů ihned po nástupu nového ministra. Početní stav příslušníků celní a hraniční stráže se má zvýšit o 5 000 lidí.

Během předvolební kampaně používal Trump ostrá vyjádření na adresu obyvatel muslimských zemí včetně příslibu zákazu vstupu všech muslimů na americké území, který později zmírnil.

Trump chce revidovat roli USA v OSN a dalších organizacích

Trumpova vláda zároveň připravuje příkaz umožňující drastické omezení role Spojených států v OSN a dalších mezinárodních organizacích. Informoval o tom list The New York Times s odkazem na dokumenty, které má k dispozici.

Podle připravovaného exekutivního příkazu má být zrušeno financování jakéhokoli úřadu OSN nebo jiné mezinárodní organizace, která naplňuje určité předpoklady. Mezi nimi je například plné členství Palestiny, podpora programů, které financují interrupce, nebo obcházení sankčního režimu vůči Íránu a KLDR.

Ochranné zóny v Sýrii Připravovaný exekutivní příkaz prezidenta Donalda Trumpa ukládá ministrům obrany a zahraničí USA vypracovat plán bezpečných zón pro civilisty v Sýrii a okolních zemích. Oznámila to agentura Reuters s odvoláním na získané dokumenty. "Ministru zahraničí se ukládá, aby ve spolupráci s ministrem obrany během 90 dnů od data vydání tohoto příkazu vypracoval plán na zřízení bezpečných zón v Sýrii a okolním regionu, v nichž mohou Syřané zbaveni domova čekat na trvalé usídlení, například na repatriaci či usazení v třetí zemi," citovala agentura z návrhu příkazu. Další chystaný prezidentský pokyn podle agentury AP zmrazuje přijímání syrských uprchlíků a na 120 dní pozastavuje platnost příslušného vládního programu.

Podle návrhu se má zastavit financování jakékoli organizace, která je „pod kontrolou nebo pod podstatným vlivem jakéhokoli státu, který sponzoruje terorismus“, která potlačuje práva menšin nebo systematicky porušuje jiná lidská práva. Zbylá finanční podpora mezinárodních organizací se má celkově snížit o nejméně 40 procent.

Vláda podle příkazu vytvoří výbor, který doporučí, kde se škrty uplatní. Výbor se má zvlášť zaměřit na financování mírových misí, na Mezinárodní soudní dvůr nebo na rozvojovou pomoc zemím, které „se protiví důležitým politickým krokům USA“.

Pokud Trump příkazy podepíše a začne realizovat, podkopají škrty výrazně práci některých agentur OSN, které závisí na miliardových amerických příspěvcích, napsal americký list.

Další připravovaný exekutivní příkaz ukládá revizi všech nynějších a připravovaných dohod, které zahrnují více než jeden stát. Vláda má dostat doporučení, z kterých smluv by se Spojené státy měly vyvázat. Pokyn se podle The New York Times netýká dohod, které mají bezprostřední vztah k národní bezpečnosti USA, k vydávání osob nebo k mezinárodnímu obchodu.

Exekutivní příkazy mají jen několik málo stránek, upozorňuje newyorský deník. Některá jejich ustanovení jsou prý nejasná.