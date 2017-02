Nebezpečný extremismus je jen ten islámský, cituje Trumpovy plány Reuters

Program ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS) známý pod názvem „Boj proti násilnému extremismu“, by měl být v budoucnu přejmenovaný na „Boj proti (radikálnímu) islámskému extremismu“. Agentuře Reuters to řekl zdroj, který na programu spolupracoval s DHS. Trumpův tým se prý sešel s úředníky ministerstva už loni v prosinci, kdy navrhl, že by se změnil název a zaměření programu. Ministr vnitřní bezpečnosti John Kelly prý nyní změny zvažuje.

Program by už nadále necílil například na ultrapravicové skupiny hlásající nadřazenost bílé rasy. Stoupenci tohoto proudu přitom mají v USA za poslední roky na svědomí hned několik útoků. V sousední Kanadě pak minulý týden vraždil student sympatizující s krajní pravicí (více zde).

V roce 2015 například zabíjel v zájmu bílé rasy tehdy 21letý Dylann Roof. V černošském kostele v Charlestonu v Jižní Karolíně tehdy zabil devět lidí (více zde). Po loňských volbách počet zločinů z nenávisti dál narostl.

Případná změna zaměření vládního programu proti extremismu by podle Reuters reflektovala Trumpovy sliby z volební kampaně. Současný prezident totiž dlouhodobě kritizoval politiku Baracka Obamy, který podle něj neudeřil dostatečně silně proti Islámskému státu a odmítal užívat frázi „radikální islám“.



Boj proti násilnému extremismu byl jako grantový program vlády založený teprve loni. „Využití internetu a sociálních sítí k náboru a radikalizování jedinců způsobilo, že konvenční přístupy těžko identifikují a naruší plány teroristů,“ píše se v odůvodnění programu na stránkách DHS.

Program tak měl distribuovat prostředky menším celkům, jako jsou neziskové organizace, obce univerzity či policejní sbory, aby se vytvořila síť, která bude projevy extremismu zachytávat a bojovat proti nim.

Tým se snaží vytipovávat potenciální útočníky nebo skupiny útočníků a vládě v tomnto úsilí pomáhají i velké společnosti jako je Google či Facebook.



Pokud by chystané Trumpovy změny vešly v platnost, bojí se někteří zastánci programu zhoršení spolupráce s muslimy. Ve Spojených státech žije přes tři miliony muslimů, jejichž důvěra v Trumpovu administrativu není zrovna velká. Vztahy s muslimy navíc poznamenalo Trumpovo nařízení z minulého týdne, ve kterém zakazuje vstup do země obyvatelům sedmi převážně muslimských zemí (více zde).



Kelly zvažuje, co dál

Ředitelka Muslimské rady pro veřejné záležitosti Hoda Hawaová se o možných změnách v protiextremistickém programu dozvěděla od lidí z ministerstva. „Znepokojuje nás to, protože se zaměřují na jednu náboženskou skupinu a zahalují ji stínem podezření,“ cituje Hawaovou Reuters.

Celou věc ohledně změny názvu a zaměření programu podle agentury nyní přezkoumává ministr vnitřní bezpečnosti John Kelly. Samo ministerstvo však odmítlo celou věc komentovat, stejně postupoval i Bílý dům.



Program musel čelit kritice už dříve. Někteří republikáni ho označovali za „politicky korektní“ a neefektivní.



Financování programu schválil loni Kongres, který na něj uvolnil 10 milionů dolarů, tedy téměř 250 milionů korun. Jelikož byli příjemci vybráni ještě za vlády Baracka Obamy, peníze pro místní samosprávy, policejní okrsky, univerzity či neziskové organizace se tak nyní mohou zadrhnout.

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti nelení

Ministr John Kelly mluvil ve čtvrtek v televizi Fox News o stavbě zdi na hranicích USA a Mexika. Kelly doufá, že zeď bude hotová do dvou let. Nejprve bude podle něj postavena tam, kde je to nejvíce potřeba, a poté dokončena. Kelly se také domnívá, že Kongres „relativně rychle“ uvolní na stavbu peníze.

Vybudování zdi kvůli nekontrolované migraci a pašování drog slíbil nový americký prezident Donald Trump voličům už během volební kampaně a krátce po svém nástupu do Bílého domu vydal exekutivní příkaz ke stavbě. Zeď má být 3200 kilometrů dlouhá. Mexiko výstavbu zdi dlouhodobě odmítá.

Vztahy mezi oběma zeměmi se vyhrotily minulý týden, když mexický prezident Enrique Peňa Nieto zrušil návštěvu USA plánovanou na toto úterý kvůli sporu o financování zdi (více zde).

AP: Trump naznačoval zásah proti zločincům na území Mexika

Mexiko by podle Trumpa mělo lépe zvládat boj se zločinci, nebo se o ně na mexickém území postarají americké ozbrojené síly. Prezident to podle agentury AP řekl v nedávném telefonátu s mexickým lídrem Enriquem Peňou Nietem, který se týkal především sporné stavby zdi na hranici obou zemí.

„Máte tam dole u vás hromadu špatnejch chlápků. Neděláte dost, abyste je zastavili. Myslím, že vaše armáda se bojí. Naše ne, takže bych ji mohl poslat, aby se o to postarala,“ řekl Trump podle úryvků z přepisu pátečního telefonátu, které má AP k dispozici. Není přitom zřejmé, kdo jsou oni lidé, které nedokáže Mexiko zastavit a pro něž Trump již poněkolikáté použil anglicko španělský výraz „bad hombres“. V minulosti takto narážel na drogové kartely, ale se zločinností spojoval i imigranty přicházející do USA nelegálně.

Podobný přepis, podle něhož Trump na Peňu Nieta v telefonátu útočil, přinesla i některá mexická média. Podle mexického ministerstva zahraničí jsou tyto zprávy zcela nepravdivé.

Televizní stanice CNN později zveřejnila přepis části rozhovoru obou prezidentů, který se lišil od přepisu, který má k dispozici agentura AP. Podle něj Trump pouze Mexiku nabídl pomoc. „Máte v Mexiku pár pěkně tvrdých chlápků (hombres), se kterými byste mohli potřebovat pomoc. Jsme ochotni vám pomoci s těmi největšími rybami, musí být ale zneškodněni a vám se zatím moc nedařilo je zneškodňovat,“ uvedl Trump podle CNN. Jeho nabídka pomoci se údajně vztahovala především na drogové kartely.

Mluvčí mexického prezidenta Sánchez uvedl, že neměl možnost se s přepisem zveřejněným CNN podrobně seznámit, považuje ho ale za „logičtější“.

Již dříve napjaté vztahy obou lídrů se vyhrotily minulý týden, když mexický prezident zrušil návštěvu USA plánovanou na toto úterý kvůli sporu o financování Trumpem schválené zdi na hranicích (více zde). Zatímco Trump opakuje, že ji zaplatí Mexičané, Peňa Nieto to kategoricky odmítá. Páteční telefonát přišel den po zrušení cesty a obě strany se o něm oficiálně vyjádřily velmi diplomaticky s tím, že výbušné téma stavby zdi nebudou veřejně ventilovat.

