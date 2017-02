Trumpův bezpečnostní poradce Flynn odstoupil. Kvůli vazbám na Rusko

O Flynnově rezignaci napsala také agentura Reuters, která se odvolává na nejmenovaného představitele Bílého domu.

Flynn, který podle CNN odstoupil právě kvůli kauze vazeb na Rusko, byl ve funkci poradce Bílého domu méně než měsíc. AP poznamenala, že změna v Trumpově okruhu poradců je mimořádně brzká, podle CNN jde o nejkratší dobu působení prezidentského poradce v moderní historii.

V rezignačním dopise Flynn podle Reuters uvedl, že během rychlého spádu své kauzy nedopatřením nesdělil viceprezidentovi Miku Penceovi úplné informace o kontaktech s Rusy. Podle deníku The Washington Post Flynn jednal ještě před prezidentskou inaugurací s ruským velvyslancem Sergejem Kisljakem o amerických sankcích proti Rusku. Flynn to nejdříve popřel stejně jako Pence, který s poradcem hovořil, později přes svého mluvčího Flynn uvedl, že o sankcích s velvyslancem mohl hovořit, ačkoli si to nyní nevybavuje.

„Upřímně jsem se prezidentovi a viceprezidentovi omluvil a oni mou omluvu přijali,“ uvedl Flynn v dopise. Dodal, že pro něj bylo ctí Trumpovi sloužit v době náročné volební kampaně i v prvních dnech jeho prezidentství, kdy výrazně změnil podobu americké zahraniční politiky k obnově mezinárodního vůdcovství.

Flynn rovněž uvedl, že z titulu budoucí funkce bezpečnostního poradce vedl četné telefonní rozhovory s řadou zahraničních představitelů, ministrů a velvyslanců, aby zajistil hladké převzetí moci.

Spekulace o Flynnově osudu v amerických médiích vyvrcholily v pondělí, kdy Trump příslušné dotazy novinářů ignoroval. Několik hodin poté před novináře předstoupila Trumpova přední poradkyně Kellyanne Conwayová, která prohlásila, že Flynn má prezidentovu plnou důvěru. Krátce poté však mluvčí Bílého domu Sean Spicer sdělil, že Trump situace řeší.

Bývalý šéf vojenské rozvědky DIA, z níž byl nakonec odejit, se stal blízkým poradcem Trumpa už během předvolební kampaně. Stejně jako on hojně používal sociální sítě a příliš se nevázal na ověřené informace. Pochybná tvrzení sedmapadesátiletého generála jsou údajně tak častá, že v dobách jeho vedení DIA zavdala k posměšnému výrazu „Flynnova fakta“.