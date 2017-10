Peníze, které necháme rodinám, nikdo nevytuneluje, říká Bělobrádek

Ještě si pořád myslíte, že zvířata neumírají, ale chcípají, hynou, jak jste napsal na Facebooku? Spousta lidí se proti tomu ohradila.

Víte, já jsem veterinární lékař. A zvířata skutečně, možná s výjimkou včel, protože včelaři mají specifickou mluvu, uhynou. V Brně jsem potkal svého profesora a ten mi řekl, že je na mě hrdý. Žádná odborná literatura nehovoří o tom, že by zvíře umřelo. Zvířata uhynou. Učili mě to doma i na vysoké škole. Je to věcně správně, je to odborná otázka. A já jsem měl i pozitivní ohlasy a nebylo jich málo.

Zajímají mě i vaše slova na adresu samoživitelek, že si mají najít chlapa. (více o tom zde)

Nevidím nic špatného na tom, když je svobodná matka, aby se vdala. Rozhodně nesouhlasím s tím, co mi napsala jedna samoživitelka, že si nebude hledat chlapa, protože by to brala jako prostituci. Je to urážka všech žen, které byly svobodnými matkami a vdaly se.

Není to ale dehonestující vůči těm ženám, které chtějí zůstat samy?

Vždyť my samoživitelky podporujeme. Slevy na daních jsou i pro samoživitelky. I díky KDU-ČSL si mohou uplatnit vyšší slevu.



Kdo uzavře registrované partnerství, děti adoptovat nemůže

Pražský lídr lidovců do voleb Daniel Herman řekl, že by neměl nic proti tomu, aby si páry žijící v registrovaném partnerství mohly osvojovat děti. Proti tomu se ohradil zlínský hejtman za vaši stranu Jiří Čunek. Jak silný je názor uvnitř KDU-ČSL, že byste mohli upravit svůj určitý despekt vůči lidem žijícím v registrovaném partnerství? A na to, že by tyto páry mohly osvojovat děti?

Tady žádný despekt není. Registrované partnerství bylo koncipováno tak, že ten, kdo se do něj rozhodne vstoupit, děti adoptovat nemůže. Homosexuálové v České republice mohou adoptovat děti a my se domníváme, že tato právní úprava je dostatečná.

Můžete se takto zbavit image strany jen těch lidí, kteří chodí do kostela. Neblokujete si váš větší volební potenciál?

Současná právní úprava je dostatečná. A pokud chceme upravit registrované partnerství, tak ho rozšiřme i na osoby, které jsou různého pohlaví, i na lidi, kteří jsou v příbuzenských vztazích. My tyto názory máme dlouhodobě a nevidím důvod, proč bychom je měli měnit. Registrované partnerství bylo od začátku koncipováno tak, že lidé, kteří do něj vstoupí, nemohou adoptovat děti.

Nelitujete v tuto chvíli, že se rozpadl váš krátký svazek s hnutím STAN (více o tom zde)? Spolu jste měli šanci na větší vliv ve Sněmovně.

Mě mrzí, že Starostové a nezávislí na základě dohody, kterou jsme měli s jejich špičkami - při těch průzkumech, které ukazovaly, že není jistota, že se dostaneme společně přes 10 procent - nereflektovali na možnost jít na naše kandidátky. Dali přednost formě před obsahem, svojí emancipaci a své značce před možností spojit síly a šli nakonec samostatně. To je škoda.

Budete ještě spolupracovat, nebo jste si zavřeli cestu?

My si žádnou cestu nezavřeli. Spolupracujeme v Senátu, kluby zasedají velmi často společně. Nevidím důvod, proč bychom nemohli spolupracovat i dál.

Nepůjdeme do vlády závislé na extrémních stranách

Se kterými stranami by KDU-ČSL v žádném případě nešla do vlády a se kterými ano, pokud byste tu šanci měli, když se dostanete do Sněmovny?

My se do Sněmovny dostaneme. Není žádný relevantní průzkum, který by nás posílal mimo Sněmovnu, na rozdíl od jiných stran. Jsme připraveni na všechny varianty, včetně opozice. Určitě nepůjdeme do žádné vlády, která by byla závislá na radikálních a extremistických stranách, jako je SPD nebo komunisté. A také nebudeme ve vládě, kde by byl trestně stíhaný člověk.

Kdyby prezident Miloš Zeman zastavil stíhání Andreje Babiše, šli byste s ním do vlády?

To je spekulace a na to já nebudu reagovat. Spekulace nechám vám.

Jaké je pro vás hlavní téma voleb?

Pro nás je to česká rodina, pro nás jsou to české děti, český průmysl, digitalizace, bydlení. Pro nás to jsou zdravé potraviny. To jsou témata, která akcentujeme. Aby pracujícím rodičům zůstalo více peněz v kapsách, abychom měli stejnou kvalitu potravin jako v jiných zemích a aby lidé, ať už senioři nebo mladí lidé, měli dostupné bydlení.

Snídaní v parku před svým sídlem v Praze zahájili lidovci ostrou část volební kampaně lidovci.

Ve vládní koalici s ANO a s ČSSD jste prosadili vyšší slevy na dani pro rodiny s druhým a třetím dítětem. Budete se snažit je dál zvyšovat? Jaké věci máte připravené na pomoc rodinám s dětmi?

Tak samozřejmě se tento systém osvědčil. Za poslední tři roky se zvyšuje porodnost, zvyšuje se i počet sňatků, rodí se více druhých i třetích dětí, což je určitě dobrý ukazatel. Děti jsou národohospodářská záležitost a souvisí to i s udržitelností důchodové a zdravotní péče. Chceme zvyšovat dál slevy, chceme odbourat to, že v okamžiku, kdy máte více než tři děti a chodíte do práce, tak už si nemůžete uplatnit slevu. Jde o malou částku, marginální v rozpočtu, ale je to nespravedlivé. Stejně tak chceme slevy na sociálním pojištění pro pracující rodiče, protože mají náklady. Je to otázka, která souvisí i s důchodovou reformou.

Chcete upravit i pravidla pro porodné.

Na porodné si dnes dosáhnou jen ti úplně nejchudší. Je to velmi nespravedlivé vůči nízkopříjmovým pracujícím rodičům, protože ti třeba kvůli dvěma, třem stovkám, které dostanou v platu, nemají nárok na porodné. Myslíme, že na porodné by měli dosáhnout i ti rodiče, kteří mají sice nízké platy, ale už na porodné nedosáhnou. Protože pak může být výhodné pro některé lidi, aby nechodili do práce, aby si sáhli na některé dávky. Možná i plošné porodné má smysl.



Máte propočítané, jak jsou vaše návrhy v oblasti podpory rodin finančně náročné a z čeho byste je chtěli hradit, protože jste jedna z mála stran, která nechce moc hýbat s daněmi?

My to máme spočítané na 60 miliard korun, přičemž tyto peníze zůstanou v rodinách, nikdo je neodvede do daňových rájů, nikdo je nevytuneluje. Jsou to peníze, které ty rodiny okamžitě utratí, použijí je na spotřebu, což ve variantách, jak je máme spočítané, buď bude mít dopad nulový, nebo v té horší variantě, konzervativnější, to bude představovat nárok 8 miliard korun. Což je částka, která je velmi nízká a která ve finále bude hlavně investicí do budoucna.



Po dobu péče o dítě by byly sníženy odvody

S prorodinnou politikou souvisí i váš názor na podobu důchodové reformy. Chcete snížit sociální odvody podle počtu dětí.

Co se týče těch sociálních odvodů, ano, to v naší koncepci důchodové reformy je. Po dobu, kdy máte v péči dítě, by měly být sníženy odvody.

Byl určitý spor o to, jak přistupovat k lidem, kteří nemají dítě žádné. Jednak jde o ty, kteří nechtějí mít děti, ale je tu také určitá skupina lidí, kteří děti mít nemohou. Šlo o to, zda za to mají být „trestáni“ vyššími odvody. Jak to máte vymyšlené teď?

Máme aktualizovanou důchodovou reformu a lidé, kteří nemají žádné dítě nebo mají jedno, by na tom byli stejně. Jinak ta logika, kterou používáte, je vadná. Protože když děti nemáte, tak nemáte náklady a můžete si víc ušetřit.

Dostane se podle vás v příštím volebním období vládní koalice k nějaké penzijní reformě? V tomto volebním období toho koalice mnoho v tomto směru nepředvedla, kromě boření. Jaká máte očekávání?

Předcházející vláda udělala velmi chybnou penzijní reformu, kterou bylo třeba zničit z toho důvodu, že byla velmi mylně postavena. Zrušit druhý pilíř bylo správné rozhodnutí, protože byl postaven pouze pro bohaté, zatímco obzvláště nízko a středněpříjmové pracující rodiny neměly šanci si naspořit. A oslaboval se průběžný pilíř. Jak to bude v příštím období, nevím. V každém případě my máme aktualizovanou vlastní představu důchodové reformy.

V nemocnici platit 60 korun, ale maximálně třicet dnů

Vláda, ve které sedíte, také zrušila některé poplatky ve zdravotnictví. Domnívám se, že ne s úplným nadšením vaší strany, ale podpořili jste to, protože to tak chtěla koalice. Bylo to správné rozhodnutí?

My jsme dlouho bojovali o to, jak jsme to měli v programu, aby zůstaly poplatky v nemocnicích s tím, že by byly sociálně citlivě nastaveny na maximální počet třiceti dnů, aby to pro chronické pacienty bylo sociálně únosné. ČSSD a hnutí ANO to radikálně odmítly. Chtěly zrušit všechny poplatky, takže nakonec dohoda byla, že se to zrušilo.

Když se budete podílet na formování vlády, budete prosazovat, aby se nějaké poplatky vrátily?

Neříkám, že prosazovat, ale jsme na to připraveni. Třeba poplatek 60 korun, 70 korun maximálně po dobu třiceti dnů v roce smysl dává.

Šéf lidovců Pavel Bělobrádek na volebním sjezdu KDU-ČSL v Praze

Zákon o elektronické evidenci tržeb, který byl schválen i vašimi hlasy, počítá s rozfázováním EET na čtyři vlny. Jestli se nepletu, vy teď říkáte, že třetí a čtvrtá vlna, které byly odloženy, by nikdy neměly být spuštěny.

Samozřejmě. Po koaličních jednáních, kdy jsme měli připomínky, došlo ke kompromisu, protože hnutí ANO a ČSSD nám řekly, že v případě, že nebude schválen zákon o EET, nebudou schváleny jiné programové priority, které jsme měli my. Takže jsme našli kompromis. A tím kompromisem bylo, že se EET rozfázuje a že třetí a čtvrtá fáze, se kterou nesouhlasíme, se odloží až na dobu po volbách. Aby si voliči mohli rozhodnout, zda třetí a čtvrtou fázi EET chtějí.

Jinými slovy čekáte, že když voliči dají dost hlasů nejen vám, ale i dalším stranám, které nesouhlasí s dalšími fázemi EET, tak vám to dá mandát, abyste řekli, aby žádná další fáze elektronické evidence tržeb nebyla.

Logicky. Je dost času, aby nová Sněmovna zákon změnila. Může třetí a čtvrtou fázi EET zrušit. My jsme mohli a měli být tvrdší při vyjednávání, ale ne všechno se povede.

Má vláda v příštím volebním období stanovit termín pro přijetí eura?

Není nutné, aby ho stanovila pevně, protože to zase další vláda může zrušit, ale důležité je, aby došlo k politickému konsensu a především, aby byli přesvědčeni lidé, že má smysl euro přijímat. Zatím je tady většina lidí, která euro nechce, a myslím si, že vláda měla za ty čtyři roky více vysvětlovat klady a zápory přijetí eura. Příští vláda by měla udělat především to, aby vysvětlila a dala na misky vah klady a zápory. Protože my jsme v podstatě na přijetí eura připraveni. A jak jsme o tom hovořili s Pavlem Kysilkou, který rozděloval československou korunu, tak jde především o nastavení kurzu a načasování.

Mělo by k tomu být referendum?

Ne. Lidé se k tomu vyjádřili už v referendu při vstupu do Evropské unie. Teď se politici nemají schovávat a mají převzít zodpovědnost.

Když získáme více hlasů než minule, bude to úspěch

Řekli vám uvnitř strany, jaký volební výsledek od vás očekávají, abyste mohl ustát pozici v KDU-ČSL?

Ne.

Jakého volebního výsledku byste rád dosáhl, abyste to považoval za úspěch?

Hranice úspěchu a neúspěchu je vždycky stejná. Samozřejmě v roce 2013 to bylo dostat se do Sněmovny. Loni jsme vyhráli senátní volby. Teď je nastavená úroveň toho, co bylo před čtyřmi lety, a co bude nad to, bude úspěch.

Na sjezdu KDU-ČSL jste měl trochu překvapivého soupeře Jiřího Čunka. Sice moc velký ohlas nesklidil, ale vidíte teď u Čunka nebo někoho jiného v KDU-ČSL ambici převzít od vás vedení?

Jsem předsedou, mám mandát strany a hodlám ho dokončit. Spekulace nebudu komentovat.

Jste vicepremiérem pro vědu, výzkum a inovace. Je to pozice, kterou byste rád obhájil, nebo kdyby se KDU-ČSL podílela na formování vlády, chtěl byste vést ministerstvo?

To není otázka mých ambicí a přání. Vždycky je to otázka, co bude možné. Politika je umění možného. Samozřejmě pokračovat v započaté práci má smysl, na druhou stranu je v politice velmi složité predikovat.

Komunisté by měli vysvětlit vyvezený uran, ANO si naběhlo

Zeptám se vás ještě na jednu věc. Konala se mimořádná schůze Sněmovny kvůli memorandu o lithiu (více o ní zde). Jak na vás působí, že KSČM, SPD a ANO takovou věc udělaly?

Komunisté by především měli vysvětlit, za jakých podmínek a kým za jakou cenu byl odtud vyvezen uran. Co se týká SPD, to je antisystémová strana, která využije všechno, aby mohla napadnout ostatní strany. A hnutí ANO si pěkně naběhlo na vidle. Pomůže to jen antisystémovým stranám. ANO nese přímou odpovědnost za lithium, protože ministr životního prostředí rozhoduje o tom, jestli bude povolen průzkum, jestli se vymezí těžební prostor. Takže si akorát naběhli, poškodili ČSSD a sami sebe. Vidím to jako určité harakiri.

Působilo to na vás jako testování možné spolupráce ANO, KSČM a SPD?

Není důležité, jak to na mě působí, ale co se po volbách stane.

Bude vláda reagovat na usnesení Sněmovny, které bylo přijato k memorandu, aby ho vláda zrušila?

Vláda se zodpovídá Sněmovně. Takže reagovat musí. Poradíme se o tom.