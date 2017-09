Šéf Pirátů Bartoš: Chceme být v parlamentu velmi ostrou opozicí

Průzkumy naznačují, že byste se měli poprvé dostat do Sněmovny. Pro ty voliče, kteří vás příliš neznají, co byste tam chtěli přinést nového?

Chtěli bychom vrátit do politiky, i skrze naši činnost, důvěru lidí. Politiku otevřít, ztransparentnit, ukázat, že to jde dělat způsobem, že když se člověk potřebuje něco dozvědět a mít kontrolu nad tím, co politici dělají, tak může. Samozřejmě lidi převážně zajímá, jak se mají, a my v programu kromě otevřenosti přinášíme konkrétní opatření. Pro nás je politika poslání, děláme politiku osm let zadarmo ve volném čase a chceme ukázat, že politika jde dělat poctivě. Za těch osm let jsme průšvih neudělali a máme zástupce v Senátu, v krajích.

Takže jste vsadili na rétoriku, jakou před lety používaly Věci veřejné a před minulými volbami ANO. Vezete se na vlně nespokojenosti s dosavadními stranami.

Já si nemyslím, že to je tak, že se vezeme na vlně nespokojenosti. Když jsme před osmi lety Piráty zakládali, nebyla tady jiná volba, koho by liberální člověk, demokrat mohl volit. Hlavně požadavky na slušnou, otevřenou politiku nebyly naplněny. Věci veřejné byly projekt Víta Bárty, fungovaly v komunále, pak udělaly konkurzy, daly dvacet milionů nebo kolik do kampaně, dostaly se do Sněmovny a pak vyhořely. To se nedá s Piráty srovnávat. Andrej Babiš, když zakládal hnutí ANO, tak byl jeho úspěch podpořen finančním i personálním zázemím Agrofertu a ty náklady převyšovaly sto milionů korun. To my jsme nikdy neměli, my jsme se dostali před brány Sněmovny mravenčí prací. Nelze srovnávat Piráty, Věci veřejné, ANO či projekty typu SPD, které bych ani politickými stranami nenazýval.

I lidé, kteří vás moc neznají, nejspíš vědí, že se stavíte proti šmírování lidí, že chcete, aby byly transparentní zakázky. Možná není tolik v povědomí, jak byste řešili každodenní problémy, třeba zdravotnictví? Mají se vrátit poplatky u doktora?

Opatření, která stát různými poplatky a EET na občany nakládá, jsou špatné. Myslím, že jsou to populistická opatření, a pokud v nějakém resortu chybí peníze, tak je to proto, že jen ve státních zakázkách „létá“ padesát šedesát miliard. Proto řešit poplatky u doktora, které neměly regulační funkci, nebo nějaké EET na opravení rozpočtu, je prostě nesmysl.

Pokud jste zmínil každodenní život člověka, tak prosazujeme koncept funkčního e-governmentu. Abych si nemusel brát volno, až půjdu na úřad, abych mohl podat daňové přiznání na jednom papíře, abych si mohl požádat o doklady, prodloužit si parkovací kartu. To jsou běžné služby, které v komerčním sektoru fungují... A jde o hodiny, které to ušetří člověku.

Abyste tak jednoduše neutekl od zdravotnictví, takže zrušit poplatky podle vás nebyl nesmysl?

Nebyl. Přidělalo to jen sestrám práci a regulační efekt byl minimální. Na to, jak by to mělo fungovat, máme úplně jiný pohled. Po vzoru jiných zemí bychom chtěli samosprávné zdravotní pojišťovny, kde jsou do rad voleni zástupci lidí, a ty by obchodovaly služby nemocnic a byla by tam zdravá konkurence.

Dá se očekávat, že mezi vašimi voliči bude řada prvovoličů, mladších lidí. Je asi také zajímá, jak vnímáte problematiku školného na vysokých školách?

Pirátská strana je proti zavedení školného na vysokých školách. Pokud kdokoli, a klidně zmíním TOP 09, protože oslovuje mladé voliče skrze některé své kandidáty, hovoří o budoucnosti a chce uvalit na studenty školné, i když život v Praze, nebo v městě, kde je vysoká škola, má náklady sedm, osm tisíc. A to mluvím jen o nákladech, že v tom městě mohu být a ani nikam moc nechodí, protože kolej stojí pět tisíc, internet tisíc korun, tak to je umělá bariéra, která nic nevyřeší. Pokud ve vysokém školství chybí peníze, jakože chybí, tak to má stát řešit a ne to navalit na občany, na ty studenty. Americký vzor, kde se to stalo, není správný. Půjčky, které si vzali, jsou nevypověditelné, neruší se osobním bankrotem. Takže ti lidé končí vysokou školu a už jsou zadlužení. A tohle nikdo nechce.

Zdůrazňujete, že když se dostanete do parlamentu, tak i když budete opoziční strana, budete posuzovat návrhy jen podle toho, jestli jsou dobré, nebo, špatné, ať je předkládá kdokoli.

To je důležité. Lidé v běžném mediálním „masakru“ nerozlišují koalice, hlasování. A my to ukazujeme v Praze. Když je návrh rady města dobrý, tak jenom proto, že jsme hodně ostrá opozice, která hodně kritizuje, návrh jí nerušíme. Myslím, že ve věcech, které jsou pro občany, ideologická, stranická příslušnost vůbec nehraje roli. Třeba sociální věci jsou tak citlivé, že tam mluvit o nějakých stranických příslušnostech mi přijde až jako zvěrstvo.

Řekli jste uvnitř strany, že už napevno víte, že nebudete chtít zopakovat chybu, kterou udělali nováčci ve Sněmovně, Věci veřejné nebo Zelení, kteří se dostali do parlamentu a hned se stali součástí koalice? Řekli jste si, že za žádnou cenu nepůjdete do žádné vládní koalice? Počítáte s tím, že v případě zvolení zůstanete mimo vládu?

Je to nejpravděpodobnější varianta. Kdybychom zopakovali, a teď jsme v hypotetické rovině, úspěch z Mariánských Lázní, kde Piráti měli 20 procent a byli to oni, kdo diktovali dokonce personální podmínky, tak bychom se tomu nemohli vyhnout. Ale to záleží na lidech, jak silný mandát budeme mít.

V naší povolební strategii jsou vyloučeni komunisti a SPD

Můžete teď, když vidíte volební průzkumy a při znalosti programů vašich konkurentů říci, se kterými nepůjdete v žádném případě?

V naší povolební strategii jsou vyloučeni komunisti a fašisti. Strany, které mají tyto tendence.

Koho řadíte mezi fašisty?

Já si myslím, že způsobem rétoriky SPD oslovuje lidi, kteří inklinují k takovému způsobu myšlení.

Oni tvrdí, že zabrání přílivu migrantů do České republiky a islámu. Do jaké míry toto téma bude důležité pro výsledek voleb?

Mně se do ruky dostaly nějaké noviny té strany, kde je na titulní straně lídr té strany se slovy - válka už začala. Mám strach z tohoto způsobu komunikace a že to lidi vůbec oslovuje. Myslím, že to téma je důležité. Česká republika je šesté nejbezpečnější místo a dosavadní česká vláda potřebné kroky dělá.

Myslíte těch dvanáct přijatých uprchlíků?

Kvóty jsou naprostý nesmysl, ale to není ten krok. Investovali jsme jak peníze, tak byly vyslány policejní hlídky, jedná se na půdě Evropské unie o pomoci v nárazníkových státech. Ekonomičtí migranti sem nemíří, protože Česká republika není sociálně přívětivý stát, má tvrdou azylovou politiku, nemyslím si, že to řeší nějací ignoranti.



Teď se v Evropě řeší stálý přerozdělovací mechanismus, protože ta migrace nesouvisí jen s lokálními konflikty, ale i se změnou klimatu, chudobě ve světě. Migrační vlna existuje, jak by to měla Evropa řešit?

Pokud jde o ekonomickou migraci, není důvod ty lidi přijímat, nejsme k tomu zavázáni, ani v rámci ženevských konvencí.

Abych uzavřel tohle téma, Česká republika má být otevřenější nebo uzavřenější?

Myslím, že je úplně adekvátní, jak je to teď.

Musí existovat trestněprávní odpovědnost politiků

Zpět k domácí politice. Vy jste několikrát řekli, že se nepřidáváte k vlně antibabišismu. Teď jste se na voliče obrátili s písní, kde se zpívá „všichni kradou, povídal, opakoval čtyři roky, jenom k tomu nedodal, že mezi ně patří taky“. Máte „vězeňský“ autobus, na kterém je Babiš i Sobotka... Jaký je vás vztah k hnutí ANO?

Je to projekt, který je vzdálen politice. Andrej Babiš je už teď spíše symbol. Kdybychom na ten autobus měli dát všechny, o kterých si myslíme, že se negativním způsobem otiskli na vývoji České republiky od roku 1989, tak ten autobus má na sobě jen obličeje... My jsme si nevymysleli stíhání Andreje Babiše za kauzu Čapí hnízdo. To je ale jen jedna z věcí. Zářezy Andreje Babiše na vývoji české politiky a ekonomiky jsou výrazně problematičtější, než tenhle čin, který se šetří. A na tom autobuse i v písničce je zmíněna i kauza OKD a pan premiér Sobotka, který v té věci figuroval velmi aktivně, sedí u soudu jako svědek, nesedí tam, že by nějakým způsobem pochybil... Tady musí existovat trestněprávní odpovědnost politiků.

Budou se chtít Piráti, když budou mít tu možnost, podílet na tom, aby vznikla vláda „antibabiš“, což je původně myšlenka předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska, že se spojí parlamentní strany, jimž jde, řečeno jeho slovy, o zachování parlamentní demokracie?

Když to vede pan Kalousek, tak mi to přijde skoro až absurdní, protože ten se také „pěkně“ zapsal v historii České republiky a není to jen zákon o hazardu, jsou to sKarty, je to přihrání 140 miliard každý rok na výplatu dávek, které měla sKarta řešit. Naše strategie je postavena tak, aby se dalo jednat o těch podmínkách, protože být v jednom holportu proti Andrejovi Babišovi, s Kalouskem? Podle mě, kvalitativně v tom, co ti lidé dělají, není takový rozdíl.

Dovedete si představit variantu, že Babiš vyhraje volby, prezident Zeman ho jmenuje premiérem, a vy vyjednáte nepřímou účast, protože s ním nechcete být ve vládě...

Tam je vyloučena i podpora. Je to úplně stejný případ jako v Praze, kde my jsme nechtěli v radě Karla Březinu z ČSSD.

Vylučujeme i tichou podporu Babiše

Takže vylučujete i toleranci vládě Babiš?

Vylučujeme i tichou podporu.

Když budete chtít prosadit své záměry, budete se muset s někým spojit.

Já vás předběhnu. Když se podíváte na programy politických stran, tak uvidíte, že by v řadě věcí nemusela existovat moc velká opozice. Strany mají hodně podobné programy. Říkají, že chtějí e-government, ale nikdo pro to nikdy moc neudělal. Kdybychom se na to dívali optikou ne stran, ale lidí...

Ale takhle to v politice nefunguje.

Chceme do politiky změnu. Ta změna nenastane hned. Mysleli jsme si, že první druhé volby budeme jen v Poslanecké sněmovně, že to musíme dělat postupně. Dokážu si představit, že čtyři roky tam budeme velmi ostrou opozicí, která dokáže podpořit rozumné návrhy.

Kohokoli? Třeba i komunistů?

Podívejte se, já mám rád guláš. A když komunista má rád guláš, tak to ze mě nedělá komunistu. Jde o to, o čem návrhy jsou.

Z kandidátů na Hrad mi vychází zatím Drahoš

Máme zatím tři lidi, kteří řekli, že mají nasbírané potřebné podpisy a že chtějí kandidovat na prezidenta - současný prezident Miloš Zeman, bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš a bývalý majitel Fortuny, textař Michal Horáček. Je vám některý z nich natolik blízký, že byste si ho dovedl představit jako příštího prezidenta?

Z těch tří, o kterých jste mluvil, mi nejschůdnější přijde pan Drahoš. Prezident by podle mě měl splňovat některá kritéria a to umět vystupovat, být vzdělaný, plnit tu formální a reprezentativní roli a nepolarizovat společnost, nevytvářet úmyslně kauzy a témata. Když si udělám první filtr náhledu na tu volby, tak by mi z toho v tuto chvíli vyšel pan Drahoš.

Hodně zdůrazňujete, že jste liberální strana. Vyzkouším, jak velký jste liberál. Koalice za manželství pro gaye a lesby rozjela kampaň, aby místo registrovaného partnerství mohli gayové i lesby uzavírat manželství, stejně jako heterosexuální páry. Když takový návrh bude v parlamentu, hlasovali byste pro to?

Podpořili jsme sňatky osob stejného pohlaví. Byli jsme ohodnoceni známkou dvě mínus, i ve straně na to hledáme konsensus. Já osobně jsem se třeba ženil v kostele, ale pokud je to úřední akt, děje se na radnici, dělá ho třeba zvolený zastupitel... Největší kritiku vidím ze strany těch, kteří do toho promítají církevní pojetí manželství, ale to jsou dvě různé věci.



Měl by mít právo každý držet a nosit zbraň?

To právo má dnes každý, kdo udělá zkoušky na nošení zbraně. Já osobně jsem pacifista, ale bavil jsem se o tom s lidmi, kteří mají zbrojní pas, těch je v České republice 300 tisíc a současná legislativa je odpovídající. Ten ústavní návrh je nesmysl.

A co se týče evropské snahy omezit určité zbraně?

Tam je určitý výčet zbraní a nábojů. Tady je hlavní problém, že se to týká těch lidí, kteří už ty zbraně mají. Ale ta kauza je nafouklá.

Když jezdíte po republice, říkají vám lidé něco, co vás překvapilo?

Lidé za námi chodí s naprosto běžnými problémy, často běžnými pro ten region. Někde je to nezaměstnanost, někde jsou to vyloučené lokality. Obecně řečeno je to, že ti lidé hodně pracují a nemají za to peníze, že tohle není ta svoboda, když člověk není svobodný materiálně. Jinak reagují na pirátskou kampaň perfektně. Hodně věcí, které jsou komplikované, si jim dovolíme říci jednodušeji.

Jaký máte tip, že Piráti dopadnou ve volbách?

Cíl je pořád deset procent, na ně míříme, ale nechci to zakřiknout.